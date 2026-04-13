1.000.000 de euro investiție la Dinamo! Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Andrei Nicolescu, oficialul lui Dinamo, a anunțat o investiție de peste 1 milion de euro pe care clubul alb-roșu urmează să o facă în viitorul apropiat.
Mihai Alecu
13.04.2026 | 16:35
Andrei Nicolescu a anunțat investiții importante la Dinamo. Foto: Sport Pictures
Progresul pe care Dinamo l-a făcut în ultimii ani continuă, iar formația bucureșteană dorește acum să înceapă investițiile și la nivel de infrastructură, acolo unde suferă și nu se poate compara cu cluburile importante din Europa.

Dinamo face investiții serioase la Săftica. Andrei Nicolescu dezvăluie suma importantă pe care clubul o cheltuie

Andrei Nicolescu spune că gruparea alb-roșie urmează să puncteze la capitolul infrastructură și baza de la Săftica urmează să fie modernizată și mai mult. De altfel, există deja de mai multe luni lucrări care se fac acolo, însă prioritatea conducătorilor echipei pentru această latură a crescut în ultimul timp. Astfel de investiții nu au mai fost făcute de ani mulți la Săftica și condițiile de acolo nu erau unele la un nivel ridicat, cum are nevoie un club de talia lui Dinamo, cu pretențiile existente.

„Peste un milion de euro. (n.r. – Trebuie investiţi peste un milion de euro în infrastructură?) Da. Declaraţia mea din iarnă, când toată lumea spunea ‘luaţi un atacant de trei milioane şi aţi rezolvat problema’. Eu am spus că dacă aş avea trei milioane, i-aş băga în infrastructură, nu într-un atacant”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo are o situație financiară stabilă. Cum au reușit acționarii să salveze clubul

După ani la rând în care a suferit din punct de vedere financiar, Dinamo are acum o situație materială bună datorită acționarilor de la Renovațio. Aceștia au investit din 2024 și până în prezent peste 20 de milioane de euro și au reușit astfel să aducă gruparea bucureșteană aproape de performanțele din trecut.

Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca,...
Digi24.ro
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”

Ba mai mult, strategia pe care Dinamo a avut-o și pe care o are nu este bazată pe un profit imediat, fiind exemplul clar al ofertelor pe care anumiți jucători le-au avut în iarnă. Alexandru Musi, Karamoko, Boateng și Cîrjan puteau să aducă în conturile formației aproximativ 10 milioane de euro dacă erau acceptate propunerile venite, însă s-a preferat continuitatea sportivă.

De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter...
Digisport.ro
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”

Chiar și când vorbim de jucătorii transferați, Dinamo a reușit să fie una dintre echipele active din SuperLiga. „Câinii” au plătit sume de transfer importante pentru fotbaliștii aduși în vară și în iarnă, totalizând peste 1,5 milioane de euro.

Fostul antrenor de la Dinamo, în locul lui Ianis Zicu la Farul! I-a...
Fanatik
Fostul antrenor de la Dinamo, în locul lui Ianis Zicu la Farul! I-a pus gând rău FCSB-ului. Prima reacție. Update
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Oaspeții deschid scorul...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Oaspeții deschid scorul din penalty
U Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 4-a din play-off-ul...
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Câți spectatori vin la meci. Update
