1.000.000 de euro investiție la Dinamo! Andrei Nicolescu a făcut anunțul

ADVERTISEMENT

Progresul pe care Dinamo l-a făcut în ultimii ani continuă, iar formația bucureșteană dorește acum să înceapă investițiile și la nivel de infrastructură, acolo unde suferă și nu se poate compara cu cluburile importante din Europa.

Dinamo face investiții serioase la Săftica. Andrei Nicolescu dezvăluie suma importantă pe care clubul o cheltuie

spune că gruparea alb-roșie urmează să puncteze la capitolul infrastructură și baza de la Săftica urmează să fie modernizată și mai mult. De altfel, există deja de mai multe luni lucrări care se fac acolo, însă prioritatea conducătorilor echipei pentru această latură a crescut în ultimul timp. Astfel de investiții nu au mai fost făcute de ani mulți la Săftica și condițiile de acolo nu erau unele la un nivel ridicat, cum are nevoie un club de talia lui Dinamo, cu pretențiile existente.

ADVERTISEMENT

„Peste un milion de euro. (n.r. – Trebuie investiţi peste un milion de euro în infrastructură?) Da. Declaraţia mea din iarnă, când toată lumea spunea ‘luaţi un atacant de trei milioane şi aţi rezolvat problema’. Eu am spus că dacă aş avea trei milioane, i-aş băga în infrastructură, nu într-un atacant”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo are o situație financiară stabilă. Cum au reușit acționarii să salveze clubul

După ani la rând în care a suferit din punct de vedere financiar, are acum o situație materială bună datorită acționarilor de la Renovațio. Aceștia au investit din 2024 și până în prezent peste 20 de milioane de euro și au reușit astfel să aducă gruparea bucureșteană aproape de performanțele din trecut.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, strategia pe care Dinamo a avut-o și pe care o are nu este bazată pe un profit imediat, fiind exemplul clar al ofertelor pe care anumiți jucători le-au avut în iarnă. Alexandru Musi, Karamoko, Boateng și Cîrjan puteau să aducă în conturile formației aproximativ 10 milioane de euro dacă erau acceptate propunerile venite, însă s-a preferat continuitatea sportivă.

ADVERTISEMENT

Chiar și când vorbim de jucătorii transferați, Dinamo a reușit să fie una dintre echipele active din SuperLiga. „Câinii” au plătit sume de transfer importante pentru fotbaliștii aduși în vară și în iarnă, totalizând peste 1,5 milioane de euro.