Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”

O cunoscută companie oferă 1.000 de euro celor care sunt dispuși să doarmă opt de somn, sub atenta supraveghere a unui juriu. Jobul de vis, care pare o farsă la prima vedere, este cât se poate de serios. Cum este posibil așa ceva?

1000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul

Pe 17 octombrie 2025 va avea loc o adevărată ”bătălie” între somnoroși, iar cei care vor dormi cât se poate de bine vor fi recompensați. Cel mai profund somn va fi răsplătit cu 1.000 de euro (în jur de 5.000 de lei).

Este vorba despre un eveniment care va avea loc la mall-ul AFI Cotroceni, organizat de firma Dormeo Home. Termenul-limită de înscriere a celor care vor să câștige bani dormind este 29 septembrie, iar pentru această muncă efortul care trebuie depus este minim.

Dormeo își prezintă, noile produse, și o face într-un mod de-a dreptul inedit. Concursul de dormit vine cu o noutate, și anume simulatorul Dormeo DNA, primul din țara noastră care folosește pentru a personaliza o saltea în funcție de nevoile corpului fiecăruia. În urma orelor de somn, specialiștii care lucrează la Dormeo vor trage câteva concluzii importante, descoperind ce fel de suport și fermitate se potrivește fiecăruia.

Campionul somnului se poate alege cu premiul de 1.000 de euro, însă și ceilalți finaliști ai concursului de dormit de la AFI vor fi răsplătiți, primind produse marca Dormeo din cea mai nouă game (saltele cu spumă de memorie, perne etc).

Ce condiții trebuie să îndeplinească somnoroșii pentru a primi bani de la Dormeo

În anunțul pe care compania l-a publicat pe mai multe site-uri de recrutare a celor care se împacă bine cu somnul au fost trecut, în urmă cu aproape două săptămâni, cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească. Participanții nu pot avea mai puțin de 18 ani (deci cel puțin 18 ani de experiență în dormit), „abilități avansate în managementul snooze-lui” (amânarea ceasului deșteptător), program flexibil și disponibilitatea de a dormi când e nevoie.

Cel care va ieși ”victorios” după cele opt ore nete de somn va deveni, așadar, primul specializat în somn (sleepfluencer).

Cine se află în spatele Dormeo și ce alte branduri celebre mai deține

Dormeo este unul dintre brandurile deține de compania Studio Moderna, care se laudă în portofoliul ei și cu alte produse extrem de apreciate precum Kosmodisk, vasele Delimano, Rovus (produse pentru îngrijirea casei), Wellneo sau Walkmaxx. ”Aventura” antreprenorială a început în anul 1992, în Slovenia, când Studio Moderna era doar o companie de marketing, având doar brandul Kosmodisk. Cu trecerea anilor, Studio Moderna s-a extins în 19 țări unde produsele oferite s-au vândut și se vând în continuare ca pâinea caldă. Compania gestionează peste 120 de magazine online și se bucură de o mare vizibilitate, încă de la începutul anilor 2000, când reclamele la saltelele Dormeo și produsele de uz casnic au împânzit micile ecrane.

Dormeo a apărut la 10 ani după înființarea firmei de direct marketing, în 2002, de la prima saltea cu spumă lansată pe piață. Dormeo nu vinde doar saltele și perne, ci se laudă cu soluții complete de dormit. Le oferă clienților atât toppere, pilote, așternuturi, articole pentru cameră, dar și accesorii pentru baie. În prezent, brandul se laudă cu peste 300 de produse în portofoliu de care se bucură atât clienții din Europa cât și doritorii de confort din 40 de țări din întreaga lume.