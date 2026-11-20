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Clubul Manchester City începe să simtă primele repercusiuni după ce a fost găsit vinovat în primă instanță, de către o comisie independentă, de Oficialii grupării de pe „Etihad Stadium” au respins în mod vehement toate acuzațiile și au făcut apel, iar acesta va fi judecat în decembrie de către o altă comisie independentă, formată din trei membri.

Primele mari probleme pentru Manchester City în scandalul încălcărilor financiare din Premier League

În acest context, potrivit , bineînțeles întrucât în condițiile date ei nu mai prezintă încredere pentru creditori, „cetățenii” tocmai ce au pierdut un împrumut colosal, în valoare de aproximativ 1.5 miliarde de lire sterline, mai exact chiar 1.52 miliarde de lire sterline. Banii ar fi urmat să fie virați în conturile clubului din Manchester în baza unei înțelegeri anterioare de către cei de la Apollo Global Management.

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Este vorba despre un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, care în prezent are în portofoliu bunuri în valoare totală de 800 de miliarde de lire sterline. Împrumutul urma să fie făcut către „compania-mamă” a celor de la Manchester City, City Football Group, cea care deține în prezent nu mai puțin de 12 cluburi de fotbal în întreaga lume, respectiv în Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Australia.

Clubul Manchester City pierde un împrumut de 1.5 miliarde de lire sterline

Scopul principal al acestei tranzacții era ca CFG să refinanțeze astfel credite curente în valoare totală de aproximativ 1 miliard de lire sterline. De asemenea, se mai dorea ca aproximativ 590 de milioane de lire sterline să meargă spre construirea noului stadion al celor de la New York City, din Queens, în apropiere de Flushing Meadows și exact lângă „Citi Field”, stadionul celor de la New York Mets, echipa de baseball.

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Doar că în cele din urmă se pare că va fi nevoie ca City Football Group să amâne aceste planuri, întrucât, după cum s-a notat anterior, reprezentanții Apollo Global Management, conform sursei citate, ar fi informat deja că au decis să se retragă din această afacere, tocmai din cauza problemelor financiare colosale la care s-ar putea expune Manchester City în cazul unui verdict nefavorabil și la apel în