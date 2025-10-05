1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei

Vrei să mergi la , dar nu ești printre norocoșii care au prins bilete la tragerea la sorți a FIFA? Nicio problemă, dar te costă! Forul internațional s-a gândit la toate! Și a creat o platformă de resale pe care oricine poate obține bilete. Sau… nu chiar oricine! Pentru că la doar câteva zile după ce au fost vândute oficial primele bilete, prețurile au luat-o razna complet pe platformele de resale. FANATIK a descoperit biletul de 1 milion de dolari!

Bilet la finala Cupei Mondiale cu 1 milion de dolari! Prețuri astronomice pe platformele autorizate de FIFA

Pentru cei care au prins , dar s-au răzgândit și nu vor să mai meargă, FIFA a lansat o platformă de resale proprie. De asemenea, au fost autorizate câteva platforme clasice din SUA, precum Stubhub sau Vivid Seats. Așa cum era de așteptat, aceste platforme au devenit imediat adevărate site-uri de bișniță legală!

Pe 1 octombrie s-au vândut primele bilete la Cupa Mondială, iar platformele de resale au fost disponibile începând cu 2 octombrie. Și, desigur, cei care s-au răzgândit și nu mai vor să meargă, au apărut deja. Și dacă tot s-au răzgândit, au zis să facă un mic profit. Sau un mare profit, dacă tot se poate. FANATIK a intrat pe platforma Stubhub, autorizată de FIFA pentru a vinde bilete la resale, iar prețurile sunt absolut șocante.

Am găsit biletul de 1 milion de dolari! 998.534 $, ca să fim exacți! Ar fi, fără doar și poate, cel mai scump bilet care s-a vândut vreodată la un meci de la Cupa Mondială. Este un bilet în zona Champions Club, cea mai exclusivistă din sectorul VIP al arenei MetLife din New Jersey, pentru finala Cupei Mondiale care va avea loc pe 19 iulie.

Cum se pot obține bilete la Cupa Mondială prin tragerea la sorți organizată de FIFA

Primele bilete pentru meciurile de la Cupa Mondială au fost vândute celor care au fost selectați în urma unei trageri la sorți care a avut loc în luna septembrie. 4,5 milioane de fani s-au înscris pentru această primă fază în care biletele au fost scoase la vânzare. Au fost disponibile un număr limitat din fiecare categorie la toate cele 104 partide care se vor disputa la Cupa Mondială.

Între 10 și 19 septembrie a avut loc tragerea la sorți care a stabilit care dintre cereri vor putea fi onorate. Pe 29 septembrie, toți cei care au aplicat au fost informați pe mail dacă se numără printre norocoșii care vor putea achiziționa bilete în faza 1. Iar pe 1 octombrie au fost scoase în vânzare biletele pentru câștigătorii tragerii la sorți.

Când mai pot obține bilete cei care nu au fost selectați în faza I de vânzare, la tragerea la sorți din septembrie

FIFA a decis ca vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială să se facă în 5 faze. Faza 1 s-a încheiat pe 1 octombrie, o dată cu vânzarea biletelor pentru cei trași la sorți în luna septembrie. Cei care vor bilete la prețurile oficiale stabilite de FIFA, pot încă spera să prindă la una din următoarele faze. Desigur, trebuie să se înregistreze pe .

Următoarea fază în care se pot obține bilete este „Early Ticket Draw”, așa cum a numit-o FIFA. Tragerea la sorți pentru această fază va avea loc în perioada 27-31 octombrie. Cei care sunt selectați vor primi un anumit interval orar în care vor putea cumpăra bilete la prețurile oficiale FIFA, mult sub cele de la resale.

Final Draw este pe 5 decembrie, dar cu puțin noroc poți obține bilet prin tragere la sorți chiar și în 2026

A treia fază, Final Draw, este tragerea la sorți care va avea loc pe 5 decembrie. Teoretic, aceasta ar fi faza în care se încheie vânzarea. Doar că mai există șanse chiar și după aceea. La mijlocul lui decembrie, FIFA deschide faza 4, Random Selection Draw. Practic, aici nu mai poți selecta ce bilete vrei, ci te mulțumești cu orice primești.

Sunt biletele care fuseseră date în primele 3 faze, dar din diverse motive nu au fost achiziționate de câștigători. În fine, ultima fază va fi în 2026, aproape de startul turneului. În această fază se vând ultimele bilete care nu au fost achiziționate sau au fost returnate către FIFA. De menționat că nu există nicio garanție că vor exista bilete la ultimele două faze. În special la ultima.

Care sunt prețurile oficiale pentru biletele la Cupa Mondială din 2026

FIFA a promis că prețurile vor fi accesibile pentru toată lumea și că vor fi inclusiv bilete la doar 60 de dolari. Printre fani au existat deja nemulțumiri referitoare la faptul că aceste bilete la prețul de 60 de dolari, valabile în anumite sectoare, și doar la unele meciuri din grupe, au fost aproape imposibil de accesat. Chiar și pentru cei care se număraseră printre câștigătorii tragerii la sorți.

Pentru meciurile din optimile de finală, cele mai ieftine bilete ar fi la 185 de dolari. Și se ajunge la 640 de dolari. În vreme ce pentru finala de pe MetLife Stadium, în New Jersey, cele mai ieftine bilete se vând cu 2030 de dolari. Iar cele mai scumpe cu 6730 dolari. Prețuri oficiale, anunțate de FIFA, disponibile doar pentru cei care sunt selectați prin tragere la sorți.

Ticket prices for the 2026 FIFA World Cup are being revealed as presale begins. • Final at MetLife: $2,030-$6,730

• USMNT opener at SoFi: $1,120-$2,735

• Canada opener in Toronto: $355-$1,750

• Round of 16 games: $185-$640 (via ) — Front Office Sports (@FOS)

Ce înseamnă resale pentru biletele la Cupa Mondială? FIFA a legalizat bișnița pe platforma oficială

FIFA a găsit o soluție ingenioasă dar și controversată pentru a stopa vânzarea la negru a biletelor pentru Cupa Mondială. Forul internațional a legalizat bișnița. Cu singura condiție să se facă pe platformele oficiale și, desigur, să se achite taxele aferente. Astfel, a fost lansată o platformă de resale, accesibilă din 2 octombrie, la o zi după ce primele bilete au fost puse în vânzare. De asemenea, pe lângă platforma oficială de resale a FIFA, mai sunt și platforme autorizate, cum este StabHub.

FIFA consideră că prin aceste platforme se asigură un tarif dinamic al biletelor. Și că ar putea exista inclusiv varianta ca acestea să fie vândute la preț sub cel la care au fost achiziționate oficial. Doar că în cazul biletelor pentru Cupa Mondială acest lucru este foarte puțin probabil, dacă nu imposibil. La Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a fost aceeași modalitate de vânzare a biletelor.

Ce alte prețuri mai sunt pe platformele de resale pentru meciurile de la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada

Biletul de 1 milion de dolari este în acest moment cel mai scump de pe platformele de resale, dar prețurile ar putea chiar crește în următoarele luni. Mai ales după 5 decembrie, când se va încheia și faza a 3-a de vânzare generală, după cea de-a treia tragere la sorți. Și, din nou, ar putea crește aproape de startul competiției și pe parcursul ei, la meciurile tari care vor fi stabilite pe parcursul competiției.

Cele mai ieftine bilete pe platformele de resale: tichetul de 300 de dolari care nu poate fi achiziționat

Pe platforma Stabhub, apare la 300 de dolari cel mai ieftin bilet disponibil pentru Cupa Mondială. Doar că singura problemă este că… nu prea e disponibil. Este vorba despre un bilet în zona exterioară a peluzei, la un meci din runda 2 din grupa A, care se va disputa la Atlanta. Doar că atunci când este selectat acel unic bilet disponibil, pe site apare că nu poate fi vândut, din cauza unei erori. Cel mai probabil, a fost deja dat.

Dacă excludem acest tichet, care oricum pare indisponibil, am avea 699 de dolari pentru cele mai ieftine bilete pe platforma Stabhub. Sunt destul de multe la acest preț, la diferite partide din faza grupelor. Desigur, nu la meciurile de deschidere din SUA, Canada sau Mexic. Pentru faza sferturilor de finală sunt bilete de la 1399 dolari, iar cele mai ieftine bilete pentru semifinale pe platforma menționată sunt la 2.800 dolari pentru semifinala 1, în Texas, și 2.300 dolari pentru semifinala 2, la Atlanta.

Ce prețuri sunt la meciul de deschidere la Cupa Mondială 2026

Meciul de deschidere la Cupa Mondială 2026 este programat pe 11 iunie, în Mexic, pe stadionul Azteca, Ciudad de Mexico. 177 de bilete sunt disponibile pe Stabhab, cu prețuri între 2.245 dolari și 19.995 dolari. Pentru primul meci din Canada, la Toronto, pe 12 iunie, sunt bilete ceva mai ieftine. Sunt peste 200 bilete disponibile, cu prețuri între 1371 și 8.000 de dolari. În fine, pentru primul meci din SUA, tot pe 12 iunie, la Inglewood, California, sunt 129 bilete disponibile, cu prețuri între 2.000 și 99.000 de dolari.

Ce riscuri sunt dacă nu cumperi biletele direct de la FIFA, sau platformele de resale

Biletele pentru Cupa Mondială sunt nominale, iar orice revânzare trebuie făcută obligatoriu pe platformele autorizate de FIFA. Doar așa se pot schimba și numele și datele de identificare pentru a fi trecută persoana care ajunge în cele din urmă la meci. În cazul în care cumperi bilete de pe o platformă neoficială, sunt riscuri mari ca acele bilete să fie false.

Ba mai mult, chiar și dacă biletele ar fi originale, cel mai probabil nu vei putea intra la meci, din cauza datelor de identificare de pe bilet, care ar fi diferite. Astfel, FIFA a atenționat că toate tranzacțiile trebuie făcute de pe platformele oficiale. Unde, desigur, FIFA a pus taxe foarte mari. Practic, sunt două taxe de 15 la sută pe care le încasează UEFA la fiecare revânzare. De la cumpărător și de la vânzător.