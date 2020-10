1 octombrie 1992, primul concert Michael Jackson în România! Ce dialog a avut superstarul cu Ion Iliescu

1 octombrie 1992 este data la care a avut loc primul concert Michael Jackson în România! De altfel, conform multora, de acest an se leagă pași concreți făcuți de țara noastră spre normalitate. Mai întâi de toate, vă reamintim că în urmă cu doar 6 luni, mai exact în aprilie 1992, Regele Mihai revenea pe tărâm românesc.

Cu ocazia Paștilor de atunci, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, trecut între timp în lumea celor drepți, a adresat invitaţia Majestăţii Sale Regelui de a îl vizita pentru sărbătorile pascale. Regele a acceptat şi a planificat o vizită de 3 zile, alături de Regina Ana. Cu nici doi ani în urmă erau alergați și izgoniți din țară.

Pe 1 octombrie 1992, lucrurile aveau să capete o altă turnură. Poate cea mai mare vedetă a acelor vremuri, Michael Jackson ajungea în România, într-un moment cel puțin delicat. Concertul său a fost programat între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale.

Drept pentru care, atât Ion Iliescu cât şi Emil Constantinescu au încercat din plin să profite cât mai mult de o asemenea ocazie. Discutăm despre 1992, an în care imaginea putea fi „colorată” destul de repede. De altfel, cu doar ceva timp în urmă, la „PNȚ-eu erau găsite droguri, armament, muniţie, maşină de scris automată, bani la PNL”.

Astfel că o poză în preajma megastarului făcea cât o întreagă campanie electorală. Judecând după rezultatul alegerilor, de ieșit, i-a ieșit candidatului de stânga. Ion Iliescu l-a primit pe Michael Jackson în calitate de șef de stat, a mers cu el pe la casa de copii de la Arcul de Triumf și a încercat să-i explice în engleză cât de mult se bucură că-l vede.

„Welcome to Romania”, i-a zis Ion Iliescu superstarului american după care s-a așezat la poze. Școlit de fotograful de casă de la Palatul Cotroceni, președintele României a stat din profil și din toate părțile care puteau să-i arate cât mai larg zâmbetul binecunoscut. O fotografie, cât 4 ani de mandat!

„Thank you, sir! I’m glad to be here”, i-a spus Michael Jackson lui Iliescu. De altfel, sosit pe 30 septembrie în România, Michael a acceptat toate doleanțele celor care conduceau atunci țara. A rămas impresionat de dramele copiilor din orfelinatele României, deși autoritățile vremurilor au avut grijă să-l plimbe numai prin locurile special amenajate.

Culmea și nu prea, dar Poliția Română și-a pus oamenii să facă figurație într-un clip al lui Jackson. Imaginile de la filmări le puteți urmări dedesubt.

Stadionul 23 August s-a dovedit unul cu adevărat neîncăpător pentru cei peste 70.000 de fani care au venit să vadă minunea cu ochii lor. A fost un show de proporţii impresionante pentru o țară care abia scăpase de comunism. Fanii leșinau pe capete din cauza emoțiilor și a căldurii sufocante.

Punctul culminant a fost atins atunci când Michael Jackson a ieșit pe scenă. Omul care dansa MoonWalk și care zbura pe scenă folosind niște dispozitive pur și simplu incredibile pentru românii de atunci, era chiar în fața lor. În carne și oase. Următorul clip îți prezintă întreg concertul de atunci.

O scenă de vis nemaiîntâlnită, efecte, decoruri și un megastar care și-a schimbat garderoba cu o viteză de nedescris. Plus o muzică fabuloasă, așa cum aproape că nici nu puteai asculta atunci. Acestea au fost punctele de atracție ale unui concert care a scris istorie în România.

Vorbim despre cel supranumit regele muzicii pop. Un om orchestră, un muzician care a fermecat generații întregi și care a cântat pentru prima oară alături de frații lui, în formația The Jackson 5. Câțiva ani mai târziu a debutat în cariera solo. Ca fapt divers, albumul „Thriller”, lansat în 1982, a rămas cel mai vândut album din toate timpurile.

Megastarul a intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame și deține nu mai puțin de 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A. (American Music Awards), 12 premii W.M.A. (World Music Awards), 17 single-uri ce au urcat pe locul 1 în Statele Unite și vânzări de peste 800 de milioane de discuri.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, cauza decesului fiind o supradoză de sedativ. Unul dintre oamenii care i-au stat alături în cele mai grele momente, medicul și prietenul său, Conrad Murray avea să fie condamnat la doi ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de ucidere involuntară.

“La vremea respectiva, el era pe val, era cel mai cunoscut, cel mai indragit si orice spectacol al lui era un eveniment. Asa incat toti romanii au apreciat sosirea lui Michael Jackson in Romania. Trasaturile lui de caracter – om foarte simplu, foarte deschis, nesofisticat, cu o anumita inocenta specifica copilariei – le-am simtit si in contactul acesta cu lumea copilariei, cu copiii. S-a simtit extraordinar de bine si se vedea ca ii place aceasta comunicare directa cu copiii si caldura cu care copiii l-au intampinat”, a spus Iliescu despre prima sa întâlnire cu Michael Jackson.

“Din pacate, s-a stins devreme si la asta a contribuit si viata dusa in ultimii 10-15 ani, care pentru el nu a fost usoara – cu presiuni de tot felul, cu dificultati majore. Este pacat ca s-a pierdut un om de talentul pe care l-a avut Michael Jackson. Ramane in memoria tuturor ca o figura, ca un moment in evolutia acestei lumi”, a mai spus fostul președinte al României.