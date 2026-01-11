Sport

10.000.000 de dolari este suma aflată la mijloc ca Edi Iordănescu să preia Al Shabab!

Edi Iordănescu a fost ofertat să preia formaţia Al Shabab, dar în calea mutării stau 10 milioane de dolari. FANATIK are toate detaliile.
Cristi Coste, Marian Popovici
11.01.2026 | 13:15
După despărţirea de Legia Varşovia, Edi Iordănescu este curtat în Golf de Al Shabab, echipă care l-a pus în capul listei pentru înlocuirea ibericului Imanol Alguacil.

Antrenorul lui Al Shabab nu renunţă la niciun cent din clauza de 10.000.000 de dolari!

Startul slab de sezon al arabilor i-au determinat să schimbe antrenorul. Dar lucrurile sunt mai complicate decât la prima vedere. FANATIK a aflat că fostul antrenor de la Real Sociedad are o clauză de reziliere uriaşă.

Tehnicianul are contract până în vara anului 2027, iar clauza de reziliere este una uriaşă: 10.000.000 de dolari. Din informaţiile noastre, Alguacil nu vrea să renunţe la niciun cent, astfel că despărţirea este greu de realizat.

Guvernul saudit a transmis clubului să se descurce!

Mai mult decât atât, Guvernul saudit le-a transmis oficialilor de la Al Shabab că nu are de gând să dea banii pentru reziliere din Fondul Suveran de Investiţii (PIF), iar clubul trebuie să se descurce pe cont propriu.

Iar suma de 10.000.000 de dolari este una importantă pentru Al Shabab, astfel încât, pentru moment, rezilierea contractului lui Imanol Alguacil este un subiect delicat.

Edi Iordănescu, în capul listei pentru înlocuirea lui

Din informaţiile FANATIK, Edi Iordănescu a primit o ofertă oficială de a antrena la Al Shabab, fiind în capul listei pentru înlocuirea lui Imanol Alguacil.

Al Shabab are un start dezastruos de campionat. A câştigat un singur meci în primele 13 etape şi este pe locul 16, cu opt puncte, primul retrogradabil.

Edi Iordănescu este liber de contract din finalul lunii octombrie, când şi-a reziliat contractul cu Legia Varşovia. Antrenorul român le-a cerut oficialilor să fie lăsat să plece după o serie mai slabă de rezultate.

  • 47 de ani are Edi Iordănescu
  • 10.000.000 de euro este clauza de reziliere a contractului lui Imanol Alguacil
