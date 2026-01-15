10.000.000 de euro: Dan Șucu ar urma să plătească o sumă uriașă la Genoa!

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri din România a recunoscut că există datorii mari pe care clubul italian le are, iar majoritatea investițiilor se vor duce către acoperirea acestor deficite istorice.

Suma uriașă pe care Dan Șucu trebuie să o plătească dacă Genoa rămâne în Serie A

Totuși, Dan Șucu ar urma să se vadă nevoit să bage o sumă importantă pentru transferul unui fotbalist care este deja la echipă. Lorenzo Colombo a fost împrumutat la începutul anului de la AC Milan, iar atacantul și-a dovedit în ultimul timp calitățile și a contribuit decisiv la rezultatele pozitive ale echipei genoveze.

Acesta ar urma să rămână la trupa condusă de Daniele De Rossi și din vară, asta dacă formația grifonului scapă de retrogradare. Concret, din i , se pare că există o clauză în contractul de împrumut dintre și Milan care spune că dacă jucătorul strânge 20 de meciuri, marchează minim 5 goluri și nu retrogradează, atunci Dan Șucu va fi obligat să-l transfere pentru 10 milioane de euro.

Omul decisiv de la Genoa ar urma să fie cumpărat cu 10.000.000 de Dan Șucu

Deoarece Lorenzo Colombo a bifat deja 22 de partide pentru Genoa și a marcat 5 goluri, singura condiție care mai este de îndeplinit este aceea ca Genoa să nu pice în Serie B la finalul stagiunii actuale, iar transferul său va deveni unul definitiv.

Dacă excludem suma și ne uităm la forma pe care a arătat-o în ultimul timp Lorenzo Colombo, atunci transferul ar putea să fie chiar unul de succes. Atacantul a marcat golul lui Genoa în egalul de pe San Siro, cu Milan, 1-1, și a izbutit să înscrie din nou, în victoria din ultima rundă, 3-0, cu Genoa, contribuind decisiv la obținerea a 4 puncte de către echipă.

Dan Șucu a cheltuit doar 500.000 de euro pe transferuri în vară la Genoa

au început să-și pună întrebări cu privire la strategia lui Dan Șucu, mai ales după ce acesta nu a investit aproape deloc în campania de mercato din vară, ba mai mult, a vândut jucători de 50 de milioane de euro.

Singurul fotbalist luat pe bani, în vară, a fost Jean Onana, pentru care Genoa le-a plătit celor de la Besiktas 500.000 de euro pentru împrumutul până la finalul stagiunii. Dan Șucu a recunoscut că echipa italiană are datorii de peste 100 de milioane de euro și prioritatea principală este să acopere această sumă, acesta fiind probabil motivul principal pentru care clubul italian nu aruncă sume mari pe piața de transferuri.