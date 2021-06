10 ani de la retragerea lui Ronaldo! Marele regret al “Dinţosului” după Brazilia – România 1-0: “Iertaţi-mă!” Video

Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho din Sao Paulo este locul unde cariera lui Ronaldo s-a încheiat, cu ocazia unui amical între Brazilia şi România. După 18 ani de driblinguri şi goluri marcate, “Dinţosul” părăsea scena şi intra în legendă.

Primul pas fusese făcute pe 14 februarie 2011, când Ronaldo şi-a anunţat oficial retragerea. Corinthians era eliminată de Deportes Tolima din Copa Libertadores şi “O Fenomeno” simţea că e momentul oportun să spună stop. Îşi mai dorea să joace, dar corpul nu-l mai asculta.

10 ani de la retragerea lui Ronaldo. A jucat 15 minute în Brazilia – România 1-0 şi Tătăruşanu i-a blocat şansa unui ultim gol

Dublu campion mondial cu Brazilia, în 1994 şi 2002, Ronaldo a primit un ultim cadou în carieră, iar meciul de retragerea l-a avut în tricoul Selecao. Starul brazilian avea mari probleme cu greutatea, ceea ce i-a şi marcat finalul carierei, astfel că nu a putut să joace din primul minut în amicalul cu România.

Ronaldo a intrat pe teren în minutul 31, când i-a luat locul lui Fred, iar tribunele au explodat. Un baner uriaş a făcut înconjurul tribunelor cu ajutorul fanilor, în timp ce “Dinţosul” s-a pus pe treabă. La patru minute de la intrarea pe teren, după o combinaţie rapidă, şutul lui Ronaldo a fost scos de Tătăruşanu.

Nu a fost singura ocazie a lui Ronaldo în meciul de retragere. În minutul 40, Robinho l-a găsit perfect în mijlocul careului, însă “Fenomenul” a tras mult peste poartă. Dintr-o poziţie asemănătoare, starul brazilian nu ar fi iertat nimic în anii de glorie. Finalul primei reprize a însemnat şi momentul retragerii, fiind schimbat la pauză cu Nilmar.

Discursul lui Ronaldo la retragerea din fotbal: “Iertaţi-mă că nu am marcat”

În pauza amicalului, Ronaldo a avut ocazia să le spună câteva cuvinte celor 30.000 de suporteri aflaţi în tribune. La meciul de retragere, starul brazilian avea un singur regret, că nu marcase un ultim gol.

“Am avut câteva şanse să înscriu. Iertaţi-mă că nu am marcat. Va mulţumesc tuturor pentru felul cum m-aţi sprijinit. Când am plâns, aţi plâns cu mine. Când am zâmbit, aţi zâmbit cu mine. Ne vedem în curând, dar pe marginea terenului. Sunt foarte mândru să fiu brazilian”, a fost mesajul de rămas bun al lui Ronaldo.

Cine a jucat în Brazilia – România 1-0

Brazilia: Victor – Maicon, Lucio (Luisao 71), David Luis, Andre Santos – Elias, Sandro (Lucas Leiva 60), Jadson – Robinho (Lucas Rodrigues 67), Fred (Ronaldo 31/Nilmar 46), Neymar (Thiago Neves 76)

România: Tătăruşanu (Pantilimon 67) – Râpă, Papp, Gardoş, Latovlevici – Torje, Bourceanu (G. Giurgiu 66), G. Mureşan (Alexa 80), Sânmărtean (Alexe 53) – Marica (Zicu 72), Surdu (C. Tănase 46)

Singurul gol al meciului a fost marcat de Fred, în minutul 22, după o pasă primită de la Neymar. Rezervele neutilizate pentru România au fost: Silviu Lung Jr., Cristi Oros, Liviu Antal şi George Ţucudean.

Cariera fenomenală a lui Ronaldo. La 17 ani a cucerit Europa

Născut pe 18 septembrie 1976, în Rio de Janeiro, Ronaldo şi-a făcut junioratul la Sao Cristovao, iar în 1993 a debutat la Cruzeiro. “Dinţosul” i-a fermecat pe toţi cu golurile marcate şi a prins lotul Braziliei pentru , unde a privit de pe bancă succesul colegilor lui.

După turneul final din America, la 17 ani, Ronaldo s-a transferat la PSV, în urma sfatului primit de la Romario. Două sezoane a petrecut în Olanda, unde a marcat 54 de goluri în 57 de meciuri. Prestaţiile fenomenale i-au adus transferul la FC Barcelona, în vara lui 1996, după ce catalanii au pus 19.500.000 de dolari pe masă, sumă record pentru acele timpuri.

Cu 47 de goluri în 49 de meciuri, Ronaldo a stat un singur la FC Barcelona şi a plecat la Inter, după o saga legată de noul contract. Catalanii primeau 27.000.000 de dolari, clauza de reziliere a acordului, şi brazilianul era din nou subiectul unui transfer record.

Probeleme cu accidentările şi Mondialul din 2002

Chiar dacă a fost măcinat de accidentări la Inter, Ronaldo a înscris 59 de goluri în 99 de meciuri pentru echipa de pe “Giuseppe Meazza”. Înainte să apară problemele medicale, în 1997, a primit “Balonul de Aur”, ca după un an, în 1998, să primească premiul de cel mai bun fotbalist al Mondialului din Franţa, chiar dacă Brazilia a pierdut finala.

Pe 12 aprilie 2000, abia revenit pe teren după o accidentare care îl ţinuse cinci luni pe tuşă, Ronaldo a ieşit din nou pe targă, după ce îi explodase rotula. Nimeni nu-i mai dădea şanse să revină, dar “Fenomenul” le-a dat tuturor peste nas. A lipsit tot sezonul 2000-2001 şi prima parte din 2001-2002, dar a revenit la timp . Totul după două operaţii şi luni bune de recuperare.

După Mondialul din 2002, Ronaldo s-a transferat la Real Madrid, iar Inter a primit 46.000.000 de euro. Pe “Santiago Bernabeu”, în patru sezoane şi jumătate, a marcat 104 goluri în 177 de meciur. În ianuarie 2007, AC Milan l-a cumpărat, în schimbul a 8.000.000 de euro, însă revenirea în Italia a fost un fiasco, iar la un an de la transfer suferea o nouă accidentare gravă. Pe final de carieră, cu mari probleme cu greutatea, Ronaldo a jucat la Corinthians.

Ronaldo a îmbrăcat tricoul naţionalei Braziliei în 98 de meciuri şi a marcat 62 de goluri. În septembrie 2018, “Dinţosul” a devenit acţionarul majoritar al lui Real Valladolid, după ce a cumpărat 51% din acţiuni cu 30.000.000 de euro.