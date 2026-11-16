10 ani fără Didi Prodan. Cum a ajuns fundașul român să încaseze 2.2 milioane de lire fără să joace un minut pentru Rangers

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Didi Prodan, fostul fundaș legendar al anilor ’90, , dar și alături de echipa națională. Totuși, a avut o perioadă în carieră când nu s-a impus.

Didi Prodan a impresionat Spania, dar ruptura de menisc i-a ”bântuit” cariera

După perioada de excepție petrecută în Ghencea, fundașul a prins un transfer la un nume de elită din fotbalul spaniol. Didi Prodan ajungea, în iulie 1996, în curtea lui Atletico Madrid. Spaniolii au plătit 350 de mii de euro pentru transferul internaționalului, iar decizia ibericilor s-a dovedit a fi inspirată. Didi Prodan s-a impus rapid într-un lot format din jucători de clasă mondială.

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Românul împărțea compartimentul defensiv cu Juan Carlos Aguilera, Toni Muñoz, Santi Denia și Andrei Frascarelli. În primul sezon petrecut în capitala Spaniei, ”tricolorul” a strâns 27 de apariții în tricoul lui Atletico, punând umărul la parcursul european încheiat în semifinalele Cupei UEFA. De asemenea, a fost integralist în remiza cu Real Madrid, de pe Vicente Calderon, 1-1, când a trebuit să îi blocheze pe coloșii Raul și Davor Suker.

În perioada petrecută în La Liga, românul a suferit o ruptură de menisc. A revenit în țară pentru a fi operat de urgență de doctorul Filipescu, însă problema medicală avea să persiste de-a lungul carierei sale. Din cauza complicațiilor de la nivelul genunchiului, aventura sa în Spania s-a încheiat după numai două sezoane, iar Didi Prodan a intrat în vizorul lui Rangers.

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Povara salariului lui Didi Prodan: 2.2 milioane de lire sterline pentru niciun minut jucat

Scoțienii au scos din buzunar 600 de mii de euro pentru a-l coopta pe român și credeau că au dat lovitura pe piața transferurilor. Totuși, planurile lor cu românul au fost date peste cap la scurt timp după ce semnase. Rangers l-a ”ademenit” pe internațional cu un salariu de 1.1 milioane de lire sterline per sezon și cu un contract valabil pe doi ani. Totuși, angajamentul românului s-a dovedit a fi o adevărată povară pentru trupa britanică. La sosirea sa în Scoția, medicii clubului au omis să îi facă controale medicale amănunțite fundașului.

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Greșeala a costat 2.2 milioane de lire sterline pe Rangers, întrucât Didi Prodan ajunsese pe Ibrox cu probleme la nivelul genunchiului. Deși a urmat un plan de recuperare în Marea Britanie, cea mai titrată echipă din Scoția nu s-a bucurat niciodată de serviciile sale. Rangers a continuat angajamentul cu Didi Prodan până la final, în speranța că jucătorul va reveni pe teren. Totuși, dezamăgirea a devenit colosală când contractul românului a ajuns la final și avea înregistrate zero minute în doi ani pentru echipă.

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Didi Prodan a încercat să revină în fotbalul mare, dar nu a reușit

După perioada complicată petrecută în Marea Britanie, Didi Prodan și-a continuat cariera numai la nivel mai scăzut. Fundașul a revenit, inițial, în România, la Rocar, unde a revenit pe terenul de fotbal. A urmat un angajament la Progresul București și a încercat să facă, iar, pasul către fotbalul din străinătate, în 2002. Didi Prodan a fost transferat de divizionara secundă din Italia, Messina.

În cele șase luni petrecute în ”Cizmă”, fotbalistul care făcea furori la Atletico Madrid a jucat în doar cinci partide, dintre care în numai două a fost integralist. Didi Prodan reușise un gol, în Serie B, contra celor de la Vicenza, 2-2. Totuși, angajamentul de la Messina l-a convins să își încheie cariera, la numai 30 de ani.

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După retragere, Didi Prodan avea să fie cooptat în staff-ul Federației Române de Fotbal, unde a ocupat mai multe funcții. Instalat, prima dată, pe postul de director sportiv al echipei naționale de seniori, în 2005, a ocupat funcția timp de șase ani. După perioada în care ”tricolorii” au fost prezenți la un singur turneu final (EURO 2008), a migrat spre același post, însă la echipa națională de tineret, până în 2014.

Pe 16 noiembrie 2016, fotbalul românesc a fost zguduit de vestea morții lui Didi Prodan. Conform , legendarul fotbalist, în vârstă de 44 de ani, a suferit un infarct miocardic acut la domiciliul său din Voluntari, chiar în fața soției sale, Licina, și a fiului său care avea 16 ani, la momentul tragediei. Fostul fundaș al lui Steaua, Olimpia Satu Mare, Atletico Madrid, Rangers și Progresul a fost primul și .