Sport

10 milioane de euro! Au pus banii pe masă pentru a-l semna pe Guardiola, însă răspunsul antrenorului i-a șocat pe toți

Pep Guardiola (55 de ani) este aproape de întoarcerea în fotbal la doar câteva luni după despărțirea de Manchester City. O federație europeană face eforturi uriașe pentru a-l aduce la națională.
Traian Terzian
23.07.2026 | 08:32
10 milioane de euro Au pus banii pe masa pentru al semna pe Guardiola insa raspunsul antrenorului ia socat pe toti
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Eforturi colosale pentru aducerea lui Pep Guardiola (55 de ani) la cârma unei naționale de top. Sursă foto: Hepta
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Reprezentativa Italiei a ratat prezența la ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale, iar acest lucru a născut discuții aprinse. Șefii fotbalului din Peninsulă nu mai vor astfel de eșecuri rușinoase și sunt gata să facă eforturi uriașe pentru a-l convinge pe Pep Guardiola să vină pe banca tehnică.

Italienii fac eforturi uriașe a-l aduce pe Pep Guardiola la națională

”Squadra azzurra” este fără selecționer din luna aprilie, atunci când Gennaro Gattuso a demisionat ca urmare a eșecului înregistrat la barajul cu Bosnia Herțegovina pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

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Președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, a confirmat că s-au purtat discuții cu Pep Guardiola pentru a prelua naționala și a precizat că se fac eforturi financiare pentru a-l putea convinge pe tehnicianul catalan.

”Au fost făcute excepții financiare, excepții care, de exemplu, pot viza numele care este atât de vehiculat în aceste ore: Pep Guardiola. Excepții din motive evidente pe care nu sunt aici să le explic, dar nu este sigur că acest lucru va merge mai departe”, a declarat Malago pentru presa italiană, conform BBC. Potrivit italienilor de la Gazzetta dello Sport, Federația Italiană de Fotbal i-a pus pe masă spaniolului un salariu de 10 milioane de euro pe sezon. Totuși, Pep Guardiola solicită aproximativ dublu.

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Ce antrenori mai au pe listă italienii

Șeful fotbalului din Italia a mărturisit că pe lista federației se mai află Roberto Mancini, care a condus Italia spre titlul EURO 2020, fostul mijlocaș Andrea Pirlo, în prezent manager la Dubai United, dar și alți antrenori.

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”Guardiola, Mancini și Pirlo nu sunt singurii candidați. Ne gândim la un anumit profil și cu siguranță aceste nume se încadrează în acea categorie”, a mai spus Giovanni Malago, în privința viitorului selecționer al Italiei.

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Guardiola, al doilea selecționer străin al Italiei

În cazul în care va ajunge se va ajunge la un acord după întâlnirea dintre Pep Guardiola și Paolo Maldini, noul director tehnic al ”squadrei azzurra”, antrenorul catalan ar deveni doar al treilea selecționer străin din istoria naționalei Italiei.

Maghiarul Lajos Czeizler a făcut parte din comitetul tehnic care a condus formația în anii ’50, iar legendarul tehnician argentinian Helenio Herrera a pregătit reprezentativa împreună cu italianul Ferruccio Valcareggi în deceniul următor.

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Pep Guardiola nu a antrenat niciodată în Italia, însă, între 2001 și 2003, a jucat pentru Brescia și AS Roma. În plus, celebrul antrenor vorbește fluent limba italiană, ceea ce reprezintă un factor important.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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