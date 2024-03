„10 milioane de euro ia Gigi, Barcelona n-are jucător ca el” Dragomir a stabilit prețul celui mai bun fotbalist din România

Florinel Coman are fotbalul românesc la picioare. După , „șeptarul” roș-albaștrilor a fost elogiat de Dumitru Dragomir.

Florinel Coman, lăudat până peste cap de Dumitru Dragomir: „E cel mai bun fotbalist din România”

Florinel Coman, care va împlini 26 de ani pe 10 aprilie, joacă la FCSB din vara lui 2017, atunci când Gigi Becali a plătit 3.000.000 de euro pentru a îl lua de la Hagi. Atacantul liderului din SuperLiga e golgheterul la zi al competiției, cu 14 goluri, la egalitate cu Darius Olaru, și are și opt pase decisive.

Dumitru Dragomir este un admirator declarat al celui poreclit „Mbappe de România”, pe care îl vede jucând inclusiv la FC Barcelona. Deși mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, Coman poate pleca de la FCSB dacă cineva achită clauza de reziliere în valoare de 5.000.000 de euro.

„E cel mai bun fotbalist din România. Clar! 10.000.000 de euro ia pe el, fac pariu pe cât vreți, fără probleme. Pentru că are o pregătire… Ați văzut, a intrat într-o contră cu portarul, nu a avut nici pe dracul. S-a ridicat imediat.

Înseamnă că a lucrat la sală nemaipomenit pentru forță. Îți dai seama ce bine e pregătit. De talia lui nu prea avem fotbaliști.

De la Mutu n-am prea avut. Are forță, are viteză, are inteligență de joc. Eu spun că și în Spania și în Italia joacă titular la toate echipele. Dacă se duce la Real Madrid nu poate că e unul în stânga mai tare și mai fițos decât el, Vini.

Dar Barcelona nu are ca el. Jur că nu are ca el. Inter Milano, Juventus, nu au jucător de talia lui Florinel Coman”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, emisiune care e live pe FANATIK.RO, în fiecare luni, de la ora 13:30.

Coman, lăudat și de rivali

a. Cristi Balaj și-a dat pălăria jos în fața lui „Comi”, așa cum e alintat de colegii de la FCSB.

„La FCSB, Florinel Coman a fost locomotiva care a tras echipa după el în acest an. Are un an de excepție, îl felicit. Sper și la Euro să aibă aceleași evoluții și nu putem decât să-l felicităm pentru ceea ce a realizat în acest an. Mă bucur pentru el în primul rând.

Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an. Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți”, a declarat președintele ardelenilor.

