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100 de milioane de euro pentru Gică Hagi! Anunțul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul „Regelui” la Real Madrid

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre Gică Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Cât ar fi costat în ziua de azi transferul „Regelui”
Cristian Măciucă
01.08.2026 | 13:04
100 de milioane de euro pentru Gica Hagi Anuntul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul Regelui la Real Madrid
EXCLUSIV FANATIK
Cât ar fi costat transferul lui Gică Hagi dacă era jucător azi! Verdictul lui Giovanni Becali. FOTO: Fanatik
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Gheorghe Hagi (61 de ani) este singurul fotbalist român care a evoluat la cei doi granzi ai Spaniei, Real Madrid și FC Barcelona. Agentul FIFA, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit pe ce sumă ar fi fost transferat „Regele” în ziua de azi.

Cât ar fi costat în ziua de azi transferul lui Gheorghe Hagi. Verdictul lui Giovanni Becali

Gică Hagi a costat, de-a lungul carierei, în total 16.500.000 de euro. Aceasta a fost suma adunată de transferurile „Regelui” în străinătate. Cel mai scump transfer a fost cel de la Steaua la Real Madrid, în 1990, 4,3 milioane de euro. Giovanni Becali e convins că dacă actualul selecționer ar fi jucat fotbal în ziua de azi, prețul său ar fi fost de ordinul sutelor de milioane.

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„Transferul care m-a împlinit, care mi-a îndeplinit dorința și dorințele și mi-a dat avânt mai departe a fost al lui Hagi. Transferul lui Hagi la Brescia și apoi de la Brescia la Barcelona. La Barcelona a fost maximum. După care la Galatasaray.

Pentru că era cel mai bun jucător român, pentru că nu căutam eu jucători să îi semnezi, veneau ei. Mă cătau ei. Și în Turcia a pus capac peste o perioadă de 6 ani. În loc să meargă de la 31 de ani în jos, a mers întotdeauna în sus.

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(n.r. – Cât ar fi costat azi transferul lui Hagi) 140.000.000 de euro. La 21-22 de ani! Chiar și la 23. Eu am discutat de Chivu la Real și la Barcelona. Eu m-am întâlnit cu Predrag Mijatovic, directorul trimis de Real Madrid, la Roma, deja semnat cu Roma, trebuia să-i mai dau să semneze cu noi, și cu Txiki Begiristain la Barcelona. Numai că ăia au ajuns la 3 milioane și Moratti a ajuns la 4 milioane.

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Gică, la 24 de ani, când a plecat prima dată la Real Madrid, dacă erau prețurile de acum, Hagi la Real Madrid era 80-100 de milioane. La Brescia nu avea cum să ajungă că nu avea cum să îl ia azi. La Barcelona se ducea iar pe 100 de milioane de euro. Și așa l-a vrut Newcastle după Brescia.

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Și la Napoli trebuia Hagi să ajungă. Sunt alte prețuri acum. La City de acum, nu de atunci, îl trimiteam cu 140-150 de milioane de euro”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

FABULOS! CAT AR FI COSTAT astazi TRANSFERUL lui Gica Hagi la Real Madrid: „100 de MILIOANE!”

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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