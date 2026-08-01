100 de milioane de euro pentru Gică Hagi! Anunțul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul „Regelui” la Real Madrid

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cât ar fi costat în ziua de azi transferul lui Gheorghe Hagi. Verdictul lui Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi (61 de ani) este singurul fotbalist român care Agentul FIFA, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit pe ce sumă ar fi fost transferat „Regele” în ziua de azi.

Cât ar fi costat în ziua de azi transferul lui Gheorghe Hagi. Verdictul lui Giovanni Becali

Gică Hagi a costat, de-a lungul carierei, în total 16.500.000 de euro. Aceasta a fost suma adunată de transferurile „Regelui” în străinătate. în 1990, 4,3 milioane de euro. Giovanni Becali e convins că dacă actualul selecționer ar fi jucat fotbal în ziua de azi, prețul său ar fi fost de ordinul sutelor de milioane.

ADVERTISEMENT

„Transferul care m-a împlinit, care mi-a îndeplinit dorința și dorințele și mi-a dat avânt mai departe a fost al lui Hagi. Transferul lui Hagi la Brescia și apoi de la Brescia la Barcelona. La Barcelona a fost maximum. După care la Galatasaray.

Pentru că era cel mai bun jucător român, pentru că nu căutam eu jucători să îi semnezi, veneau ei. Mă cătau ei. Și în Turcia a pus capac peste o perioadă de 6 ani. În loc să meargă de la 31 de ani în jos, a mers întotdeauna în sus.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cât ar fi costat azi transferul lui Hagi) 140.000.000 de euro. La 21-22 de ani! Chiar și la 23. Eu am discutat de Chivu la Real și la Barcelona. Eu m-am întâlnit cu Predrag Mijatovic, directorul trimis de Real Madrid, la Roma, deja semnat cu Roma, trebuia să-i mai dau să semneze cu noi, și cu Txiki Begiristain la Barcelona. Numai că ăia au ajuns la 3 milioane și Moratti a ajuns la 4 milioane.

ADVERTISEMENT

Gică, la 24 de ani, când a plecat prima dată la Real Madrid, dacă erau prețurile de acum, Hagi la Real Madrid era 80-100 de milioane. La Brescia nu avea cum să ajungă că nu avea cum să îl ia azi. La Barcelona se ducea iar pe 100 de milioane de euro. Și așa l-a vrut Newcastle după Brescia.

ADVERTISEMENT

Și la Napoli trebuia Hagi să ajungă. Sunt alte prețuri acum. La City de acum, nu de atunci, îl trimiteam cu 140-150 de milioane de euro”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.