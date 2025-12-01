„100% ‘Legea Novak’ nu va trece!”. Cristi Balaj explică de ce România riscă să fie sancționată de Uniunea Europeană

ADVERTISEMENT

Legea Novak a băgat frica în oamenii din fotbalul românesc. În cazul în care va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, pe parcursul tuturor meciurilor echipele vor trebui să folosească un minimum de 40% jucători din țara noastră. Cristi Balaj este de părere că această propunere nu va trece, întrucât România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene.

Ce este, de fapt, Legea Novak

Concret, această lege ar obliga echipele din România să investească mai mult în jucători români. Automat nivelul ar scădea, întrucât din nefericire jucătorii tineri din țara noastră încă nu au experiența necesară pentru duelurile din Superligă.

ADVERTISEMENT

Mulți oameni din fotbalul românesc sunt de părere că Legea Novak ar putea duce la dispariția unor cluburi care nu își permit să investească în fotbalul juvenil, iar alții cred că România ar avea de câștigat.

Cristi Balaj nu crede că Legea Novak va fi promulgată

Cristi Balaj laudă intenția autorităților de a dezvolta sportul în România, însă este de părere că Legea Novak are multe probleme și nu va fi promulgată de Nicușor Dan, întrucât interzice dreptul la muncă pentru fotbaliștii din afara României.

ADVERTISEMENT

„Legea nu va trece. 100% nu va trece. Nu va fi promulgată. E lăudabilă intenția și dorința celor care și-au îndreptat atenția către sport. Vorbim de fotbal acum. E lăudabilă dorința de a avea cât mai mulți jucători români în echipă. Ca să ajungem acolo trebuie să vedem ce să facem ca acești jucători să merite. Ca să fii bun trebuie să evoluezi, dar competiție există și în liga a doua. Dacă demonstrează 100% vor ajunge să joace în Superligă sau chiar mai mult. La CFR am adus jucători din liga a doua.

ADVERTISEMENT

Ca să ajungem la rezultate trebuie să investim în copii și juniori. Se investesc bani la toate disciplinele. Din păcate, la fotbal jucătorii care sunt în componența echipelor naționale provin de la CFR, FCSB, Farul, Craiova sau Rapid. Aceștia nu beneficiază de sprijinul statului și nu e corect. Sunt mulți jucători buni la aceste cluburi. Părinții își doresc să joace în cupele europene și se orientează spre echipele din playoff. Din păcate, majoritatea nu beneficiază de bani publici”, a declarat Cristi Balaj.

Modelul din Ungaria, dat ca exemplu de Cristi Balaj

Mai mult, fostul arbitru român este de părere că România ar putea copia modelul implementat de Ungaria pentru dezvoltarea sportului. În țara vecină se investesc bani serioși în centrele de juniori, iar rezultatele deja se văd. Doar la Liverpool sunt doi jucători maghiari.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să facem o strategie, cum a făcut Ungaria, care a considerat că trebuie să lege educația de sport și investește în cluburi indiferent de forma lor de organizare. Chiar dacă sunt societăți private, nu îi interesează. Îi interesează ca fotbaliștii să aibă condiții cum sunt la Barcelona sau Real Madrid.

Copiii noștri la opt nouă ani sunt la același nivel cu cei din străinătate, dar când ajung la nouăsprezece ani rămânem blocați. Nu facem anumite lucruri suficient de bine. Monitorizare, pregătire, măsurători, alimentație. Toate acestea au legătură cu banii. Ungaria a progresat foarte mult”, a explicat Cristi Balaj.

România riscă să fie aspru sancționată de Uniunea Europeană

În plus, Balaj a dat exemplul unor țări din Europa care au încercat strategii similare cu cea propusă prin Legea Novak. Uniunea Europeană a sancționat Franța și Spania, iar din acest motiv fostul președinte de la CFR Cluj este de părere că propunerea nu va trece.

„E părerea mea. Președintele analizează legile. Întoarce foarte multe dintre ele. Multe nu sunt promulgate. Clar există preocupare. Știu că și în Franța și în Spania s-au vrut astfel de propuneri. Au fost aspru sancționate de Uniunea Europeană, întrucât se îngrădește dreptul la muncă în spațiul european. Sancțiuni aspre. Nu poți să interzici participarea lor. Sunt convins că se va revizui această lege”, a adăugat fostul arbitru român.

Soluția lui Cristi Balaj pentru a dezvolta fotbalul juvenil în România

De asemenea, Cristi Balaj a venit și cu o idee pentru dezvoltarea sportului în România. crescuți în România, exact pe modelul Ungariei.

„La CCR poate să fie trimisă pentru a se stabili dacă e neconstituțională. E bine că e dorință din partea politicului pentru a se ajunge la rezultate mai bune în sport. Trebuie să găsim cadrul legal. Din punctul meu de vedere trebuie să investim în copii.

Există o soluție foarte simplă dacă statul chiar vrea să ajute. Cluburile, chiar dacă sunt sau nu profesioniste, pot fi premiate dacă folosesc mai mulți jucători români sau jucători tineri. Așa e în Ungaria. Primesc cluburile sume importante dacă folosesc jucători tineri maghiari”, a conchis Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.