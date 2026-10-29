109 milioane de euro pentru tranzacția anului pe piața TV din România!

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Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls vor avea un nou proprietar. Este vorba despre Clever Media Network, deținătorul drepturilor TV din România. Cu toate că datele tranzacției nu au fost dezvăluite în România, compania-mamă Dogan Media e obligată prin lege să listeze la bursa din Istanbul orice intenție de tranzacție.

Atât costă tranzacția anului pe piața TV din România. Kanal D va avea un nou proprietar

Astfel, conform , din „anunțul postat pe platforma oficială de raportare şi transparenţă a pieţei de capital din Turcia, KAP.org.tr, valoarea totală a tranzacţiei este de 109 milioane de euro”. Contractul de cesiune a fost semnat pe 26 octombrie 2026, iar plata va fi făcută eșalonat.

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„Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de obţinerea aprobării autorităţii de concurenţă, parcurgerea celorlalte proceduri legale şi îndeplinirea tuturor condiţiilor de închidere”, mai arată sursa citată. Mutarea este importantă în contextul în care Kanal D este a treia televiziune ca și audiență din țara noastră.

Așadar, dacă meciurile din tot mai multă lume ar avea interesul și ocazia să le urmărească. Orlando Nicoară, directorul eAD, deținătoarea drepturilor TV pentru Superliga, a confirmat această mutare spectaculoasă.

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Kanal D va face parte din aceeași familie cu alte 10 televiziuni

„Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România. Grupul Clever Media, unul dintre principalii jucători din industria media românească, anunță semnarea acordului pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Doğan Media International S.A., companie care deține posturile de televiziune Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și o divizie digitală”, se arată în comunicatul publicat de Orlando Nicoară.

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, operațiunea va fi realizată prin Romanian Content Project SRL, societate deținută de Clever Media Network și eaD.RO Interactive. După preluarea Kanal D, grupul Clever Media va reuni televiziunile Prima TV, Prima News, cele cinci posturi Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV și Nostalgia TV.