Sport

109 milioane de euro pentru tranzacția anului pe piața TV din România!

Flaviu Popa
29.10.2026 | 16:31
109 milioane de euro pentru tranzactia anului pe piata TV din Romania
ULTIMA ORĂ
Kanal D, cât costă tranzacția?
Care este valoarea tranzacției Kanal D - Clever Media? Consiliul Concurenței și al Consiliului Național al Audiovizualului trebuie să-și dea acordul pentru mutarea anului pe piața media din România.
ADVERTISEMENT

Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls vor avea un nou proprietar. Este vorba despre Clever Media Network, deținătorul drepturilor TV din România. Cu toate că datele tranzacției nu au fost dezvăluite în România, compania-mamă Dogan Media e obligată prin lege să listeze la bursa din Istanbul orice intenție de tranzacție.

Atât costă tranzacția anului pe piața TV din România. Kanal D va avea un nou proprietar

Astfel, conform Pagina de Media, din „anunțul postat pe platforma oficială de raportare şi transparenţă a pieţei de capital din Turcia, KAP.org.tr, valoarea totală a tranzacţiei este de 109 milioane de euro”. Contractul de cesiune a fost semnat pe 26 octombrie 2026, iar plata va fi făcută eșalonat.

ADVERTISEMENT

„Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de obţinerea aprobării autorităţii de concurenţă, parcurgerea celorlalte proceduri legale şi îndeplinirea tuturor condiţiilor de închidere”, mai arată sursa citată. Mutarea este importantă în contextul în care Kanal D este a treia televiziune ca și audiență din țara noastră.

Așadar, dacă meciurile din Superliga ar ajunge să fie transmise de Kanal D, tot mai multă lume ar avea interesul și ocazia să le urmărească. Orlando Nicoară, directorul eAD, deținătoarea drepturilor TV pentru Superliga, a confirmat această mutare spectaculoasă.

ADVERTISEMENT
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii...
Digi24.ro
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT

Kanal D va face parte din aceeași familie cu alte 10 televiziuni

„Grupul Clever Media anunță semnarea acordului pentru preluarea integrală a Doğan Media International, într-una dintre cele mai importante tranzacții de pe piața media din România. Grupul Clever Media, unul dintre principalii jucători din industria media românească, anunță semnarea acordului pentru achiziționarea a 100% din acțiunile Doğan Media International S.A., companie care deține posturile de televiziune Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și o divizie digitală”, se arată în comunicatul publicat de Orlando Nicoară.

ADVERTISEMENT
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație...
Digisport.ro
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”

Așa cum FANATIK scria, operațiunea va fi realizată prin Romanian Content Project SRL, societate deținută de Clever Media Network și eaD.RO Interactive. După preluarea Kanal D, grupul Clever Media va reuni televiziunile Prima TV, Prima News, cele cinci posturi Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV și Nostalgia TV.

ADVERTISEMENT
Garita refuză România! Unde poate semna atacantul FCSB. Exclusiv
Fanatik
Garita refuză România! Unde poate semna atacantul FCSB. Exclusiv
Fiica lui Cosmin Cernat și a Monicăi Iagăr ar fi fost agresată de...
Fanatik
Fiica lui Cosmin Cernat și a Monicăi Iagăr ar fi fost agresată de soțul fostei atlete: „Nu mi-am imaginat că voi trăi așa ceva”
Oficial! Adversara FCSB pierde meciul din weekend la masa verde! Exclusiv
Fanatik
Oficial! Adversara FCSB pierde meciul din weekend la masa verde! Exclusiv
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Uluitor! Radio Erevan. Ce i-a spus, de fapt, Chipciu lui Șumudică atunci când...
iamsport.ro
Uluitor! Radio Erevan. Ce i-a spus, de fapt, Chipciu lui Șumudică atunci când a scos echipa de pe teren: 'De ce n-ai făcut asta în Giulești?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!