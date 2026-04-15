11 ani de chin și jale! FC Barcelona are mai mult de un deceniu fără a ajunge măcar în finala Ligii Campionilor

Fosta echipă a lui Messi nu reușește de ani buni să ajungă în ultimul act al celei mai importante competiții europene intercluburi, pe care a câștigat-o ultima dată în 2015
Catalin Oprea
15.04.2026 | 07:15
Robert Lewandowski e singurul fotbalist din lotul Barcelonei care a câștigat Liga Campionilor FOTO X
FC Barcelona s-a oprit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, fiind eliminată de Atletico Madrid. Catalanii au învins în deplasare cu 2-1, dar pentru că au pierdut cu 0-2 pe teren propriu, mai departe merge echipa lui Simeone, care poate fi socotit nașul catalanilor, deoarece a eliminat Barca și în 2012 și 2014.

Barcelona n-a mai câștigat trofeul din 2015

Eliminarea catalanilor confirmă perioada lungă de secetă la nivel de performanță în cea mai important competiției europeană. Practic, este al 11-lea sezon în care Barcelona nu atinge nici măcar finala competiției, darămite să o câștige.

Barcelona rămâne, cel puțin până la anul, cu numai 5 trofee de Liga Campionilor în vitrină, ultimul câștigat în 2015.  Catalanii au mai ieșit învingători în 1992, 2006, 2009 și 2011. Echipa este abia pe locul 5 all-time, la mare distanță de Real Madrid, care are 15 trofee, și după Milan (7), Bayern Munchen și Liverpool (6).

Messi și Luis Enrique au adus ultimul trofeu

Conform parcursului de la ultimul succes, Barcelona a ajuns de o echipă de sferturi de finală, acolo oprindu-se de cele mai multe ori. A atins semifinalele în 2019 și anul trecut, dar a fost eliminată și în grupe, fiind trimisă în Europa League, unde n-a triumfat pînă la final.

Ultimul antrenor care a adus Barcelonei Liga Campionilor este Luis Enrique, după o finală cu Juventus, scor 3-1. La acel moment echipa arăta astfel: Ter Stegen – Dani Alves, Pique, Mascherano, Alba – Rakitic, Busquets, Iniesta (Xavi) – Messi, Suarez, Neymar (Pedro).

Lewandowski, singurul câștigător de UCL din lot

Ulterior, pe banca echipei catalane au urmat Ernesto Valverde, Quique Setien, Ronald Koeman, Xavi și actualul antrenor Hansi Flick, care nu au avut success în această competiției. Singurul fotbalist din lotul Barcelonei care a câștigat Liga Campionilor este Robert Lewandowski. El a triumfat în 2020, sub tricoul lui Bayern Munchen.

FC Barcelona în Liga Campionilor de când a câștigat ultimul trofeu

2026 eliminată în sferturi de Atletico Madrid (0-2 și 2-1)

2025 eliminată în semifinale de Inter Milano (3-3 și 3-4 în prelungiri)

2024 eliminată de PSG în sferturi (3-2 și 1-4)

2023 eliminată în grupă (locul 3 după Bayern Munchen și Inter)

2022 eliminată în grupe (locul 3 după Bayern Munchen și Benfica)

2021 eliminată în optimi de PSG (1-1 și 1-4)

2020 eliminată în sferturi de Bayern Munchen (2-8, s-a jucat o singură manșă din cauza pandemiei)

2019 eliminată în semifinale de Liverpool (3-0 și 0-4)

2018 eliminată în sferturi de AS Roma (4-1 și 0-3)

2017 eliminată în sferturi de Juventus (0-0 și 0-3)

2016 eliminată în sferturi de Atletico Madrid (2-1 și 0-2)

 

