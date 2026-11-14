Sport

11 ani de la performanța impresionantă a lui Robert Lewandowski. Patru recorduri Guinness într-un singur meci

Flaviu Popa
14.11.2026 | 09:14
11 ani de la performanta impresionanta a lui Robert Lewandowski Patru recorduri Guinness intrun singur meci
SPECIAL FANATIK
Robert Lewandowski și recordul său de neegalat
Robert Lewandowski reușea una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria fotbalului acum 11 ani. Atunci, atacantul polonez a marcat 5 goluri în 8 minute și 59 de secunde.
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Au trecut 11 ani de când Robert Lewandowski făcea istorie. Pe 22 septembrie 2015, atacantul polonez înscria cinci goluri în 8 minute și 59 de secunde. E un record care rezistă în timp și puțini jucători au reușit să se apropie de așa ceva. Deși, să recunoaștem, au existat câteva tentative.

Robert Lewandowski a marcat cinci goluri în nouă minute și l-a lăsat fără cuvinte pe Pep Guardiola

Pe 22 septembrie 2015, într-un meci Bayern Munchen – Wolfsburg, disputat pe Allianz Arena, Bayern intra la vestiare condusă cu 1-0. Pep Guardiola a decis atunci să-l introducă în teren pe Robert Lewandowski la pauză, în locul lui Thiago Alcantara. Nimeni nu avea să știe că polonezul va scrie istorie.

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Atacantul a egalat în minutul 51, a înscris din nou în minutul 52, după care a realizat hattrick-ul în minutul 55. Erau deja trei goluri în 3 minute și 22 de secunde. Lewandowski nu s-a oprit, însă, aici! A înscris pentru 4-1 în minutul 57, iar în minutul 60 a stabilit scorul final. Camerele de supraveghere îl surprindeau atunci pe Pep Guardiola cu mâinile pe cap și gura căscată, uluit de ceea ce tocmai văzuse. „Nu am trăit niciodată o asemenea situație, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cinci goluri în nouă minute. Sunt foarte fericit pentru Robert”, declara Guardiola după acest meci uluitor.

Patru recorduri Guinness într-un singur meci. Cine s-a apropiat de performanța lui Lewandowski?

Imediat după meci, Robert Lewandowski a primit o certificare din partea Guinness World Records, sau „Cartea Recordurilor” cum este cunoscută publicului din România: „Cel mai rapid hat-trick din Bundesliga, cele mai rapide patru goluri, cele mai rapide cinci goluri și cele mai multe goluri înscrise de o rezervă într-un singur meci din campionatul Germaniei”.

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Interesant, polonezul nu a reușit atunci să doboare recordul pentru cele mai multe goluri înscrise într-un meci din Bundesliga, recordul respectiv fiind al lui Dieter Muller, care a înscris de șase ori pentru Koln împotriva celor de la Werder Bremen în 1977.

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De-a lungul timpului, în ultimii 11 ani și alți jucători au încercat să bată recordul lui Lewandowski, fără succes. În octombrie 2018, Luka Jovic înscria cinci goluri într-un meci din Bundesliga, pentru Eintracht Frankfurt, într-un 7-1 cu Fortuna Dusseldorf. Cu toate acestea, spre deosebire de Lewandowski, sârbul a avut nevoie de aproximativ 45 de minute pentru cele cinci reușite.

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Lewandowski a fost singurul aproape să-și bată propriul record în 2019

Paradoxal, Lewandowski a fost aproape să-și bată singur recordul în noiembrie 2019, atunci când a înscris patru goluri în 14 minute și 31 de secunde într-un meci Bayern – Steaua Roșie Belgrad, scor 6-0. Chiar și așa a fost un record în Liga Campionilor.

Mohamed Salah a impresionat și el în octombrie 2022, când a înscris trei goluri în doar 6 minute și 12 secunde, în victoria lui Liverpool cu 7-1 împotriva lui Rangers. Egipteanul a stabilit atunci recordul pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Champions League. Mai recent, Kylian Mbappe reușea trei goluri în 6 minute și 42 de secunde pentru Real Madrid, într-un 4-3 cu Olympiacos. Greu de crezut că cineva vreodată va reuși să bată acest record al lui Lewandowski.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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