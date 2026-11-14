11 ani de la performanța impresionantă a lui Robert Lewandowski. Patru recorduri Guinness într-un singur meci

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Au trecut 11 ani de când Robert Lewandowski făcea istorie. Pe 22 septembrie 2015, atacantul polonez înscria cinci goluri în 8 minute și 59 de secunde. E un record care rezistă în timp și puțini jucători au reușit să se apropie de așa ceva. Deși, să recunoaștem, au existat câteva tentative.

Robert Lewandowski a marcat cinci goluri în nouă minute și l-a lăsat fără cuvinte pe Pep Guardiola

Pe 22 septembrie 2015, într-un meci Bayern Munchen – Wolfsburg, disputat pe Allianz Arena, Bayern intra la vestiare condusă cu 1-0. Pep Guardiola a decis atunci să-l introducă în teren pe Robert Lewandowski la pauză, în locul lui Thiago Alcantara. Nimeni nu avea să știe că polonezul va scrie istorie.

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, după care a realizat hattrick-ul în minutul 55. Erau deja trei goluri în 3 minute și 22 de secunde. Lewandowski nu s-a oprit, însă, aici! A înscris pentru 4-1 în minutul 57, iar în minutul 60 a stabilit scorul final. Camerele de supraveghere îl surprindeau atunci pe Pep Guardiola cu mâinile pe cap și gura căscată, uluit de ceea ce tocmai văzuse. „Nu am trăit niciodată o asemenea situație, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cinci goluri în nouă minute. Sunt foarte fericit pentru Robert”, declara Guardiola după acest meci uluitor.

Patru recorduri Guinness într-un singur meci. Cine s-a apropiat de performanța lui Lewandowski?

Imediat după meci, Robert Lewandowski a primit o certificare din partea Guinness World Records, sau „Cartea Recordurilor” cum este cunoscută publicului din România: „Cel mai rapid hat-trick din Bundesliga, cele mai rapide patru goluri, cele mai rapide cinci goluri și cele mai multe goluri înscrise de o rezervă într-un singur meci din campionatul Germaniei”.

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Interesant, polonezul nu a reușit atunci să doboare recordul pentru cele mai multe goluri înscrise într-un meci din Bundesliga, recordul respectiv fiind al lui Dieter Muller, care a înscris de șase ori pentru Koln împotriva celor de la Werder Bremen în 1977.

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De-a lungul timpului, în ultimii 11 ani și , fără succes. În octombrie 2018, Luka Jovic înscria cinci goluri într-un meci din Bundesliga, pentru Eintracht Frankfurt, într-un 7-1 cu Fortuna Dusseldorf. Cu toate acestea, spre deosebire de Lewandowski, sârbul a avut nevoie de aproximativ 45 de minute pentru cele cinci reușite.

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Lewandowski a fost singurul aproape să-și bată propriul record în 2019

Paradoxal, Lewandowski a fost aproape să-și bată singur recordul în noiembrie 2019, atunci când a înscris patru goluri în 14 minute și 31 de secunde într-un meci Bayern – Steaua Roșie Belgrad, scor 6-0. Chiar și așa a fost un record în Liga Campionilor.

Mohamed Salah a impresionat și el în octombrie 2022, când a înscris trei goluri în doar 6 minute și 12 secunde, în victoria lui Liverpool cu 7-1 împotriva lui Rangers. Egipteanul a stabilit atunci recordul pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Champions League. Mai recent, Kylian Mbappe reușea trei goluri în 6 minute și 42 de secunde pentru Real Madrid, într-un 4-3 cu Olympiacos. Greu de crezut că cineva vreodată va reuși să bată acest record al lui Lewandowski.