11 ani de la tragedia Colectiv! Un fotoreporter Pro TV, nelipsit de pe stadioane, printre cele 65 de victime

ADVERTISEMENT

Teodora Maftei, un fotoreporter Pro TV care nu lipsea de pe stadioane, s-a aflat printre cele 65 de victime din Clubul Colectiv din București. La 11 ani distanță de la tragedia care a curmat mai multe vieți, tânăra rămâne un exemplu de ambiție, după ce a trecut prin mai multe încercări.

Povestea emoționantă a fotoreporterului care a murit în Colectiv

Data de 30 octombrie 2015 este una neagră pentru România. În urmă cu 11 ani, oamenii aflau cu stupoate că un incendiu devastator a dus la moartea a numeroase persoane. Printre victimele din s-a aflat și un fotograf și editor care la momentul respectiv avea contract cu Pro TV.

ADVERTISEMENT

Jurnalista care a fost rănită grav în urma incendiului este Teodora Maftei. Ea a trecut în neființă la vârsta de 36 de ani, cu toate că a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Arşi din București. Ulterior, la recomandarea medicului ar fi trebuit să ajungă la o clinică specializată din Munchen, Germania.

A decedat într-o unitate medicală din Israel, unde fusese transportată în speranța unei recuperări mai eficiente. A lăsat în urma ei o poveste emoționantă marcată de ambiție și determinare. Ea a fost operată de şapte ori, dintre care trei intervenţii au fost pe creier. Suferea de „chist arahnoidian de fosă posterioară”.

ADVERTISEMENT

”Uneori e nevoie să mori puţin ca să simţi cu adevărat că trăieşti”

Concret, este vorba de o afecțiune prin care se acumulează lichid pe creierul mic, spre ceafă, care nu poate fi eliminat. Adesea, boala este asociată cu hipertensiunea intracraniană. Diagnosticul i-a fost pus în 2005, regretata fotoreporteră de la Pro TV dezvăluind la acea vreme că avea în permanență dureri de cap foarte puternice. Printre simptomele care nu i-au dat pace s-au mai aflat insomniile, tulburările de memorie, amețelile și problemele cu echilibrul. Pentru că lichidul nu a putut fi eliminat a avut şi o tromboză venoasă, adică i s-au spart două vene pe creier. A făcut o criză de epilepsie şi a ajuns inconştientă în toiul nopţii la spital. Cu toate acestea, nu s-a lăsat învinsă nicio secundă.

ADVERTISEMENT

Doctorii au supus-o la 3 operații pe creier și alte 3 intervenții la chistul pe care-l avea la gât. De asemenea, medicii i-au montat un „furtun“ de la chist până în stomac, care avea rolul de a drena surplusul de lichid. Altă dată i s-a montat o valvă, operația având loc la nivelul burții. După prima operație Teodora Maftei a simțit ce înseamnă să fie atentă la tot ce face. Ea nu avea voie să consume alcool, să fumeze sau să bea cafea. În plus, i s-a interzis să depună efort, să răcească și să stea la soare. Nici în cluburi nu avea voie să intre.

ADVERTISEMENT

Supusă la numeroase intervenții chirurgicale

„Şi nu am voie să mă enervez sau să plâng, dar nu-mi iese mereu treaba asta. Aaaa, şi aşa, ca între fete, nu pot să merg pe tocuri şi nu e indicat să ţin cură de slăbire, dar nici să mă îngraş nu trebuie. Dar, la urma urmei, toate astea pot fi mofturi”, povestea tânăra, conform .

Din păcate, la doar o lună de la prima intervenție a ajuns, din nou, pe masa de operație. Chistul se refăcuse, moment care a făcut-o să clacheze. A pierdut contactul cu orice Dumnezeu și nu a mai crezut în nimeni și nimic. Atunci nu a înțeles de ce i se întâmplă toate aceste lucruri. A recunoscut că a fost revoltată și plină de ură.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă a învățat să trăiască frumos, după ce vreme de 10 luni a stat acasă să se recupereze. Fotoreporterul de la Pro TV, care s-a numărat printre , a început să se descurce singură. A început să spere, să viseze, să zâmbească și să simtă. S-a împăcat cu destinul său. Cu fiecare operație pe care a avut-o a devenit mai încrezătoare, relaxată și sigură pe sine.