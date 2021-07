11 ani fără Mădălina Manole. Războiul continuă între Petru Mircea și fratele artistei: ”Vrea să îmi bage pumnul în gură”

FANATIK a aflat culisele războiului dintre Petru Mircea și fratele cântăreței, Marian Manole, cearta celor doi împlinind, pe 14 iulie, 11 ani, acuzațiile aduse soțului artistei acoperind, de la moartea Mădălinei Manole, jumătate din Codul Penal. Și Civil.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, cu adevărat, între Petru Mircea și Marian, fratele Mădălinei Manole

FANATIK, după ce a stat de vorbă cu Marian Manole, dar și cu apropiați de-ai lui Petru Mircea, soțul regretatei artiste – care deși contactat, a preferat să nu comenteze situația- a aflat cum s-au petrecut, de fapt lucrurile între cei doi cumnați și de la ce este o asemenea tensiune între ei.

”La sfârșitul lunii martie, am fost cu copilul meu pe la el. Aveam drum în București și am trecut cu un platou de prăjituri, cu mici cadouri făcute de copiii mei. E adevărat, neanunțat, că el m-a blocat. Rugasem pe cineva să îi spună, să îi transmită. În fine, am trecut pe la el, neanunțat. Ce să mai spun? Nu există termen de comparație vizavi de individul ăsta. Nu pot să spun cum am fost tratat… E plin de ură și venin. Eu am mers pe pace, să îmi arate copilul. Și el mi-a spus că nu o să îmi arate copilul cât voi trăi, să nu mai trec prin fața casei vreodată după câte mizerii i-aș fi făcut! Dar ce i-am făcut? Că postez, da, e adevărat, postez, îl toc, îl toc, îl toc”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Marian, fratele Mădălinei Manole.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Petru Mircea și al Mădălinei Manole, motiv de scandal

Zilele trecute, fratele Mădălinei Manole, Marian, se plângea că , dezvăluind că soțul artistei ar fi fost deranjat că s-a dus în fața casei lui.

”Acum e prea târziu, au trecut 11 ani. Putea să aibă o atitudine normală, să se termine conflictul ăsta, măcar când trăiau părinții mei. Să zică se își vadă nepotul, să îl țină în brațe. Era pace, liniște… Iar acum am rămas singur, dar vreau să îmi văd nepotul, pentru că e crescut în uterul surorii mele, nu al lui. E copilul ei în primul rând, e din sângele nostru, de Manole! Dar el ne-a zis că în veci nu o să ne vedem nepotul! Iar asta înseamnă să alimentezi ura și scârba”, a mai spus Marian Manole.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, afirmațiile lui sunt contrazise de apropiați de-ai lui Petru Mircea, aceștia precizând că, în fapt, soțul regretatei Mădălina Manole știe că, de fapt, este victima unor provocări continue și că situația de familie a lor este extrem de delicată.

Mai mult, precizează apropiații lui Petru Mircea, acesta vrea doar să trăiască în liniște, să își educe copilul așa cum trebuie și, din acest motiv, are răbdarea necesară pentru a nu reacționa în momentele în care este atacat de Marian Manole, fratele Mădălinei.

ADVERTISEMENT

Și, în tot acest timp, Petru Mircea s-a ocupat, ca în fiecare an, să pregătească comemorarea Mădălinei Manole care va avea loc în acest weekend, la 11 ani după fatidicul 14 iulie, ziua în care s-a sinucis.

Îl va da Petru Mircea în judecată pe Marian, fratele Mădălinei?

”Nu m-a dat în judecată. O să mă dea, are intenția, știu asta. (…) El vrea să îmi bage pumnul în gură, să nu se mai audă nimic de Mădălina Manole… Vrea să pună batista pe țambal, să dispară. Să pună stăpânire pe numele ei, pe tot. (…) Eu voiam să fac ceva pentru ea, măcar să aduc aminte oamenilor cine a fost artista Mădălina Manole. Pe el îl deranjează lucrul ăsta, el nu vrea nimic. Nu are voie nimeni să folosească numele ăsta că e brandul lui. El este titularul drepturilor de autor și al brandului, iar cine vrea să folosească numele asta trebuie să treacă pe la el pe la casierie, să îi ceară voie. Du-te, mă, de aici!”, strigă Marian Manole.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, FANATIK a aflat din surse cât se poate de sigure și de credibile că, de fapt, Petru Mircea nu are de gând să îl dea în judecată vreodată să că, deși ar fi avut motive suficiente de-a lungul celor 11 ani scurși de la moartea cântăreței nici nu vrea să facă acest pas.

Mai mult, ne-a asigurat un prieten de-al lui Petru Mircea, brandul a fost înregistrat chiar de ea și moștenit de soțul artistei, după sinuciderea ei.

ADVERTISEMENT

Din păcate, mai preciza sursa FANATIK, familia cântăreței nu a fost niciodată pusă la curent cu ce se petrecea în cariera Mădălinei Manole, ba chiar dimpotrivă, aceasta ar fi ascuns lucruri importante de ei, motiv pentru care, de altfel, Petru Mircea nici nu a stat de vorbă cu aceștia, preferând să îi respecte dorința soției sale și să țină secret totul.

Comemorările pentru Mădălina Manole, organizate separat

”Pe 14 iulie, am rămas singur. Eu cu copilul meu și cine o să mai vină la cimitir. Mă duc, ce să fac? O să aprind o lumânare, o să îi duc o flore… Am făcut cu familia mea toate pomenile, toate parastasele, toate comemorările. Se poate face și cu preot, dar de ce să mai deranjez un preot să vină, pe căldura asta? Dar cele bisericești s-au făcut”, a spus, pentru FANATIK, Marian, fratele Mădălinei Manole.

Mai mult, precizează el, este dezamăgit că sora lui a fost uitată. ”Mi-aș dori să văd fani, să vină lumea, dar nu mai vine nimeni”, spunea fratele Mădălinei Manole.

Sursele FANATIK au aflat că și Petru Mircea pregătește o comemorare a Mădălinei Manole, în acest weekend, la mormântul acesteia.

Mădălina Manole s-a sinucis acum 11 ani, chiar de ziua ei

Acum 11 ani, pe 14 iulie, showbiz-ul românesc intra în stare de șoc la vestea sinuciderii Mădălinei Manole. Aceasta, chiar când ar fi trebuit să își aniverseze ziua de naștere, a înghițit Furadan, un pesticid extrem de toxic, și a murit chiar în casa în care locuia alături de soțul ei, Petru Mircea, și de fiul lor de un an și o lună la acea vreme.

Mădălina Manole avea 43 de ani, o carieră uriașă în spate, dar se spune că trecea, la nivel psihic, prin momente cât se poate de delicate. Și, în ciuda acuzațiilor aduse de familia Mădălinei Manole la adresa lui Petru Mircea, aceștia susținând că nu ar fi fost o sinucidere, procurorii și polițiștii care au anchetat în repetate rânduri cazul au conchis că Mădălina Manole, ”Fata cu părul de foc” și-a pus capăt zilelor.