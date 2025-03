11 luni de chin! Jovan Markovic a spart gheața și a marcat din nou, în Oțelul – Poli Iași, după aproape un an de la ultima reușită

Ultima rundă din sezonul regulat al Superligii României a început în forță. Oțelul Galați și Poli Iași se duelează vineri, iar partida a început dezastruos pentru oaspeți. Guilherme a fost trimis la vestiare în minutul 5, iar mai apoi gazdele au înscris de două ori.

A spart gheața! Jovan Markovic, primul gol după 11 luni

, a deschis scorul în minutul 17. El a rămas singur cu portarul advers, pe care l-a driblat, și a trimis mingea în poarta goală. .

ADVERTISEMENT

A fost primul său gol înscris după aproape un an. Ultima dată când Markovic a marcat se întâmpla pe 21 aprilie 2024, în partida dintre Sepsi și Universitatea Craiova, din play-off-ul Superligii României. De atunci, el a avut parte de mai multe probleme medicale, însă acum pare într-un moment mult mai bun.

Ac El a debutat pentru Universitatea Craiova în sezonul 2016/2017, la doar 15 ani.

ADVERTISEMENT

Markovic are în palmares 3 selecții la echipa națională de seniori a României. Atacantul de 23 de ani a jucat în meciurile cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord, în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

„Mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața!”

Site-urile de specialitate îl cotează pe atacantul celor de la Oțelul Galați la 650 de mii de euro. Valoarea sa s-a diminuat serios în ultimii ani. El a avut parte de o experiență complet ratată la Hermannstadt, acolo unde a jucat doar 4 partide.

ADVERTISEMENT

„După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața! La Corabia a rămas doar casa goală și mai stă din când în când fratele meu. Dar pleacă mai mult în străinătate. Au vrut să mi-o lase mie moștenire, dar nu am acceptat, pentru că nu am dorit să am certuri cu frații. Suntem trei frați cu același tată și o soră mai mică doar după mamă”, spunea atacantul într-un interviu pentru FANATIK.