11 miliarde de euro! O echipă uriașă din lumea sportului s-a vândut într-o tranzacție record

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La mai puțin de un an după ce a achiziționat echipa Los Angeles Lakers de la familia Buss, omul de afaceri Mark Walter a vândut gruparea pentru o sumă record, 12.5 miliarde de dolari (aproape 11 miliarde de euro). Noii proprietari ai grupării din California sunt Joshua Kushner (41 de ani) și Bob Iger (75 de ani), care erau implicați în lansarea unei francize NBA în Las Vegas.

Los Angeles Lakers, cea mai scumpă echipă din istorie: 12,5 miliarde de dolari

Cu 17 titluri în NBA, Los Angeles Lakers este pe locul 2 într-o ierarhie a celor mai titrate grupări din baschetul american, după marea rivală Boston Celtics, care are în palmares 18 trofee. În 2025, familia Buss, care deținea echipa de peste 40 de ani, a vândut-o omului de afaceri Mark Walter pentru 10 miliarde de dolari.

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După mai puțin de un an însă, acesta a decis să vândă din nou echipa și a făcut un profit imens, deoarece Joshua Kushner și Bob Iger au achitat 12.5 miliarde de dolari (aproape 11 miliarde de euro) în schimbul organizației. Aceștia erau implicați în procesul de lansare a unei francize NBA în Las Vegas, însă s-au reorientat și au achiziționat gruparea din Los Angeles.

„În calitate de fani de o viață ai NBA, suntem profund onorați de oportunitatea de a deveni administratori ai echipei Los Angeles Lakers, una dintre cele mai emblematice francize sportive din lume. Avem un respect imens pentru viziunea lui Jerry și a lui Jeanie Buss. Angajamentul nostru pe termen lung este să construim pe baza acestei fundații, să concurăm la cel mai înalt nivel și să fim în serviciul acestei echipe extraordinare, al fanilor săi și al orașului Los Angeles” au transmis Kushner și Iger într-un comunicat de presă.

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Cine sunt noii proprietari de la Los Angeles Lakers

Joshua Kushner este un om de afaceri originar din New Jersey, care a fondat mai multe companii în diverse domenii. Acesta este fratele lui Jared Kushner, ginerele . Joshua Kushner s-a numărat printre investitorii privați care erau dispuși să cumpere o parte din Cupa Mondială, înainte ca .

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Bob Iger este cunoscut în mod special pentru activitatea sa din zona media, având două mandate în fruntea companiei Walt Disney, din 2005 până în 2020 și din 2022 până în 2026. După ce tranzacția se va finaliza, Los Angeles Lakers va deveni cea mai scumpă echipă din istoria sportului mondial. .