În lupta crâncenă cu pandemia de COVID-19 un rol important îl are modul în care ne ajutăm organismul să devină mai puternic, iar acest deziderat depinde și de ce mâncăm în sezonul rece. Anumite alimente, confirmate de medici, ne mențin corpul sănătos și ne ajută să întărim substanțial „zidul” împotriva coronavirusului.

Al Treilea Război Mondial declanșat de SARS-CoV-2 cu „remorca” sa prea des fatală COVID-19 ne-a dat peste cap viețile și a adus în traiul de zi cu zi distanțarea, măștile, vaccinurile, teama de a ieși din casă…

Alimentația ne poate ajuta să ne fortificăm împotriva posibilității de a ne infecta cu noul deja vechi coronavirus. Mai ales că în sezonul rece, oricum, adică și fără SARS-CoV-2, imunitatea organismului scade, așa că sfatul medicilor în privința unei alimentații corecte sunt cu atât mai bine-venite.

12 alimente pentru un organism sănătos care să lupte cu COVID-19. Confirmate de medici

FANATIK a stat de vorbă cu medicul de familie Mihai Stelescu, copleșit în aceste zile de sutele de cereri de la pacienții săi de a-i ajuta să se înscrie pe platforma națională de vaccinare pusă la dispoziția cetățenilor de guvern, vaccinare-covid.gov.ro.

Până să ajungem să ne vaccinăm, să facem și rapelul, haideți să vedem ce alimente simple ne recomandă medicul Mihai Stelescu pentru a ne ajuta să ne creștem imunitatea organismului în mod natural, simplu, care ne este chiar la îndemână.

Sistemul imunitar este „paznicul” corpului tău împotriva oricăror „dușmani” străini, cum ar fi paraziții, ciupercile, bacteriile și, mai ales, virusurile. Care pot intra în tine și te pot îmbolnăvi.

Consumarea alimentelor pline de nutrienți, ce ajută la menţinerea unui organism sănătos, cu o imunitate de fier, este benefică, mai ales în sezonul rece, nemaivorbind de perioadele cu multe infecții transmisibile, precum virozele, gripele sau, acum, teribilul coronavirus SARS-CoV-2, care îmbolnăvește de COVID-19 orice organism slab apărat de sistemul imunitar.

Iată în continuare alimentele care nu trebuie să lipsească din meniul tău pentru a menţine un corp sănătos, gata să te „păzească” bine.

Ce ar trebui să nu-ți lipsească de pe masă, zi de zi

Carnea de pui (în supă sau ciorbă)

Supa de pui împiedică migrarea celulelor inflamatorii în căile respiratorii bronhice. Aminoacidul cisteină, eliberat de carnea pui în timp ce este fiartă, seamănă din punct de vedere chimic cu acetilcisteina, medicament utilizat în tratarea bronșitelor.

Carnea de vită (în supă sau ciorbă)

Carnea de vită fiartă este o sursă ideală de zinc și compensează una dintre cele mai des întâlnite carențe nutriționale, deficitul de zinc, care poate crește pericolul de infectare. Zincul este un mineral imunitar esențial în dezvoltarea celulelor albe din sânge, componente ale sistemului imunitar care „detectează” și distrug virușii „invadatori”.

Peștele gras

Coronavirusul SARS-CoV-2 atacă în primul rând plămânii, ce trebuie protejați de orice răceală, orice infecție respiratorie. Ei bine, peștele gras, somonul, macroul sau heringul, este bogat în acizi grași Omega 3, care ajută la eliminarea diferitelor tulpini de gripă, cresc fluxul de aer și reduc inflamarea plămânilor. Iar somonul este și o foarte bună sursă de vitamina D.

Crustaceele

Scoicile, stridiile, creveții, homarii, crabii sunt adevărate „izvoare” de seleniu, mineral esențial în protecția organismului, care ajută celulele albe din sânge să producă citokine, proteine ​​care contribuie la eliminarea virușilor din corp. Plus că seleniul suplinește și deficitul de insulină.

Ouăle

Nu mai trebuie justificată importanța vitaminei D, care te ajută să „absorbi” calciul atât de necesar nu numai oaselor, dar și în reglarea mecanismelor naturale de apărare ale organismului. Și cum vitamina D este mai greu de obținut pe cale solară în sezonul rece, o alternativă importantă este, pe lângă peștele și carnea de vită deja amintite mai sus, oul. Un ou conține aproximativ 41 de unități internaționale (UI) de vitamina D, iar doza zilnică recomandată pentru adulți este de 200 de UI. Nu numai oul asigură această doză, dar este o sursă importantă și nu trebuie uitat că gălbenușul conține, de asemenea, zinc și seleniu, esențiale pentru stimularea sistemului imunitar.

Ciupercile

Ciupercile sporesc „producția” și ajută organismul să crească activitatea globulelor albe, să le facă mai puternice și sunt o sursă naturală importantă de vitamina D. Ciupercile shiitake, maitake și reishi (specii consacrate de mii de ani în medicina chineză) conţin vitaminele din complexul B, minerale (mangan, fosfor, potasiu, seleniu, cupru, zinc), fibre, proteine, magneziu, fier, vitamina D şi aminoacizi esenţiali. Toate aceste componente ajută sistemul imunitar să anihileze radicalii liberi depistați.

Cartofii dulci, morcovii, dovleacul

Pielea este un organ crucial, cu o suprafață impresionantă, 16 metri pătrați!, care acționează ca o „fortăreață” din prima linie împotriva virușilor și bacteriilor. Pentru a fi sănătoasă, puternică pielea are nevoie de vitamina A, care joacă un rol extrem de important în „producția” de țesut conjunctiv, componentă-cheie a pielii. Iar alimentele cu concentrație mare de vitamina A sunt cele care conțin beta-caroten, precum cartofii dulci, morcovii sau dovleacul.

Varza Kale

Varză cu frunzele verde închis, varza Kale este foarte bogată în fibre, are un conținut mic de calorii, crește concentrația de vitamine A, C și K, dar și de minerale (calciu, potasiu, magneziu), inhibă absorbția de iod în organism, are efect antioxidant, anticancerigen, anti-îmbătrânire și întărește sistemul imunitar.

Ardeii grași

Ardeii grași „suplimentează” corpul cu vitamina C, care ajută la „răspunsul” imun pentru eliminarea infecțiilor respiratorii. O să spuneți că și citricele, căpșunile, mango sau kiwi conțin vitamina C, da, este adevărat, dar ardeii grași sunt „peste” la concentrația de vitamină C.

Usturoiul

Unul dintre condimentele cele mai la îndemână, usturoiul conține un ingredient numit alicină, care combate infecțiile și bacteriile. Plus faptul dovedit științific că mâncătorii de usturoi care consuma mai mult de 6 „căței” pe săptămână au o probabilitate mai mică cu 30% să fie atacați de un cancer colo-rectal și mai mică cu 50% în cazul cancerului de stomac. Ideal ar fi să consumi doi căței de usturoi pe zi, dar „parfumul” inconfundabil te poate descuraja, așa că o variantă sunt capsulele cu extract sub formă de pulbere…

Iaurtul, kefirul, laptele bătut

Probioticele (culturile active vii din aceste lactate fermentate) sunt bacterii „sănătoase” care protejează intestinul și tractul intestinal de germenii patogeni. O „doză” zilnică de 200 de grame este la fel de eficientă în stimularea imunității ca o pastilă cu probiotice „chimice”.

Ceaiul verde sau negru

Ambele variante de ceai conțin din abundență L-teanină, un aminoacid care stimulează răspunsul sistemului imunitar la „atacuri virusate”. Un studiu din 2016 al cercetătorilor de la Harvard susține că persoanele care au băut zilnic 5 căni de ceai, verde sau negru, în decurs de două săptămâni au avut de 10 ori mai mult interferon anti-virus în sângele lor decât cei care au băut o băutură caldă placebo.