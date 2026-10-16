12 milioane de euro! Ianis Hagi, încasări fabuloase din salarii

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Ianis Hagi (27 de ani) a debutat ca fotbalist profesionist la vârsta de 16 ani, la Viitorul Constanța (actuala Farul), iar de atunci a încasat o sumă uriașă din salarii. Conform unui site de specialitate, ar fi vorba despre 12 milioane de euro brut. Fotbalistul lui Alanyaspor ar putea reveni în iarnă într-un campionat de top al Europei, fiind dorit de Olympique Marseille.

Ianis Hagi a încasat 12 milioane de euro brut din salarii

Ianis Hagi și-a făcut debutul la nivel de seniori în decembrie 2014, când avea doar 16 ani, fiind introdus pe teren de tatăl său, Gică Hagi, într-o partidă dintre Viitorul Constanța și FC Botoșani. Vândut la Fiorentina în 2016, mijlocașul a revenit după doi ani la formația care l-a lansat, iar începând din 2019 a evoluat exclusiv în străinătate, la Genk (Belgia), Rangers (Scoția), Deportivo Alaves (Spania) și Alanyaspor (Turcia).

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Conform site-ului de specialitate , Ianis Hagi a încasat aproximativ 12.4 milioane de euro brut din salarii, suma fiind ajustată pentru inflație. Suma netă pe care ar fi primit-o internaționalul român ar fi de 7.2 milioane de euro, cu mențiunea că sunt luate în calcul doar sumele încasate de la Fiorentina, Rangers, Alaves și Alanyaspor.

Cel mai bun sezon al lui din punct de vedere financiar ar fi fost 2022-2023, când ar fi primit peste 2 milioane de euro brut (1.1 milioane de euro net) din partea celor de la Rangers. La Alanyaspor, internaționalul român ar primi un salariu fix de 800.000 de euro brut (650.000 de euro net) plus bonusuri de aproximativ 200.000 de euro brut (160.000 de euro net).

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Ianis Hagi, la Olympique Marseille?

Olympique Marseille se confruntă cu probleme financiare, iar pe plan sportiv are un start dificil de sezon în Ligue 1, reușind să obțină doar 6 puncte în primele 6 etape. Fosta campioană se află momentan pe locul 13 în campionat, iar în Europa League a suferit două eșecuri până acum, 1-4 cu Beșiktaș și 0-1 cu Olympiacos. În acest context, conducătorii doresc să întărească lotul în iarnă, iar pe lista clubului se află și Ianis Hagi, cele două părți având deja un acord de principiu. Mutarea ar putea fi pusă în pericol însă, deoarece dură din partea autorităților financiare.