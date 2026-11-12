12 noiembrie 2026, ziua în care Nadia Comăneci împlinește 65 de ani! Cum arăta la 14 ani, când a cucerit lumea, și cum se prezintă astăzi. Galerie foto

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Nadia Comăneci sărbătorește joi, 12 noiembrie 2026, împlinirea vârstei de 65 de ani. Aniversarea vine într-un an special pentru sportiva născută la Onești: s-au împlinit 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice .

Nadia Comăneci împlinește 65 de ani. Cum arăta la 14 ani, când a cucerit lumea

În vara lui 1976, o adolescentă de doar 14 ani din România devenea personajul principal al Jocurilor Olimpice de la Montreal. Cu părul prins în coadă și îmbrăcată în echipamentul alb cu dungi în culorile tricolorului, Nadia Comăneci avea să ofere una dintre imaginile emblematice din istoria sportului.

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Pe 18 iulie, la paralele inegale, românca a primit nota 10. Era pentru prima dată când o asemenea notă era acordată în gimnastica olimpică. Organizatorii nici măcar nu pregătiseră tabela pentru punctajul maxim, astfel că în dreptul numelui său a apărut 1.00. Ceea ce a creat, în primă fază, o confuzie totală.

Momentul a făcut înconjurul lumii, însă Nadia nu s-a oprit la un singur exercițiu perfect. A primit șapte note de 10 pe parcursul competiției și a plecat din Canada cu cinci medalii: aur la individual compus, bârnă și paralele inegale, argint cu echipa și bronz la sol.

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Până la finalul acelei ediții, numele său era cunoscut pe tot globul. Nadia a ajuns pe copertele revistelor Time, Newsweek și Sports Illustrated, devenind una dintre marile vedete ale sportului mondial.

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Recordurile Nadiei Comăneci. Performanța care rezistă de 50 de ani

La Montreal, Nadia Comăneci a devenit și cea mai tânără campioană olimpică la individual compus din istoria gimnasticii feminine. Avea 14 ani, iar recordul său rezistă și astăzi, la jumătate de secol de la succesul din Canada.

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Românca a scris istorie și la Campionatele Europene. A fost prima gimnastă care a cucerit trei titluri consecutive la individual compus: în 1975, la Skien, în 1977, la Praga, și în 1979, la Copenhaga. Seria de victorii i-a adus definitiv în posesie „Cupa Europei”. În 1978, la Strasbourg, Nadia a obținut și primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească. Un an mai târziu, la Fort Worth, a făcut parte din formația care a adus României primul aur mondial în concursul feminin pe echipe.

La a doua sa participare olimpică, la Moscova, în 1980, Nadia a mai câștigat patru medalii. S-a impus la bârnă și sol și a luat argintul la individual compus și cu echipa. Bilanțul celor două ediții olimpice este impresionant: nouă medalii, dintre care cinci de aur, trei de argint și una de bronz.

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Cum se prezintă Nadia Comăneci astăzi. Premiu special primit în 2026

La 65 de ani, Nadia Comăneci continuă să participe la marile evenimente sportive internaționale. Imaginile din ultimii ani o surprind la gale, în tribunele competițiilor de gimnastică sau alături de sportivii care au crescut cunoscând povestea primului 10 olimpic.

În aprilie 2026, românca a primit premiul pentru întreaga carieră la Gala Laureus de la Madrid. Distincția a venit în anul în care lumea sportului a celebrat cinci decenii de la performanțele sale de la Montreal. Totodată, Nadia este membră a Academiei Laureus și ambasadoare globală Special Olympics. Implicarea în proiectele sportive și caritabile a rămas o parte importantă din viața sa după retragerea din competiții.

Vara aceasta, pe 18 iulie 2026, la exact 50 de ani de la primul 10 olimpic, , construită de Fundația Ion Țiriac. Loc în care sunt organizate cursuri gratuite de inițiere, coordonate de fosta gimnastă Diana Bulimar și de echipa sa de antrenori. Peste 300 de copii s-au înscris la selecțiile din septembrie, iar Nadia și-a arătat încă o dată implicarea. A fost prezentă alături de cei mici, le-a urmărit exercițiile și le-a oferit indicații și încurajări.

Nadia Comăneci și Bart Conner au aniversat 30 de ani de căsătorie

Anul 2026 a mai venit cu un moment important în familia Nadiei Comăneci. Fosta gimnastă și Bart Conner au împlinit 30 de ani de la nunta organizată în România, în aprilie 1996. Cei doi foști campioni olimpici sunt stabiliți în Statele Unite, la Norman, în Oklahoma, unde sunt implicați în activitatea academiei de gimnastică ce poartă numele lui Bart Conner. Sportul care i-a făcut celebri a rămas în centrul vieții lor.

Nadia și Bart au un fiu, Dylan Paul, născut în iunie 2006, care a împlinit anul acesta 20 de ani. La cinci decenii de la imaginile în care apărea pe podiumul de la Montreal, românca își împarte timpul între familie, gimnastică și evenimentele la care este invitată în întreaga lume.