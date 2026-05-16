News

„12 puncte din Germania!”. Alexandra Căpitănescu i-a cucerit definitiv pe fanii Eurovision din toată lumea. Ce i-au scris oamenii în public româncei

Alexandra Căpitănescu a primit un val de reacții de la fanii Eurovision din toată lumea pe pagina sa de Facebook. Reprezentanta României la festivalul european de muzică e favorită
Dan Suta
16.05.2026 | 20:52
12 puncte din Germania Alexandra Capitanescu ia cucerit definitiv pe fanii Eurovision din toata lumea Ce iau scris oamenii in public romancei
ULTIMA ORĂ
Europa votează 24! Alexandra Căpitănescu, ovaționată înainte de finala Eurovision 2026. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Alexandra Căpitănescu are nevoie mare de sprijinul românilor din diaspora, reprezentanta României la Eurovision 2026 fiind foarte aproape de marele trofeu, la doar câteva poziții, asta dacă e să ne luăm după casele de pariuri.

Europa votează 24! Alexandra Căpitănescu, susținere incredibilă în mediul online în finala Eurovision 2026

În prezent, cu câteva ore înainte de marea finală a concursului, care se ține la Viena, țara noastră este pe locul 6, fiind depășită de reprezentantul Israelului. În ziua finalei, fosta câștigătoare a emisiunii Vocea României a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook unde a urcat câteva fotografii prin care le cere sprijinul celor care se uită la finala ESC.

ADVERTISEMENT

„Avem nevoie de voi în noaptea asta!”, a scris Alexandra, împreună cu indicativul la care poate fi votată, 24. De altfel, tânăra le-a arătat fanilor de peste mări și țări și numerele de telefon la care poate fi votată.

alexandra căpitănescu
Numerele de telefon la care Alexandra Căpitănescu poate fi votată din diaspora. Foto-montaj: FANATIK

Românii din străinătate se mobilizează masiv

Postarea a strâns mii de aprecieri și comentarii prin care internauții o asigură că o vor vota în masă în această seară. „12 puncte din Germania pentru România”, a scris un fan al show-ului din Germania. Au achesat la mesajul ei și românii care trăiesc în alte țări, toți promițându-i că îi va aduce trofeul în brațe.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

„10 voturi din UK asigurate în seara aceasta pentru 24!; Te votez din Tenerife, Alexandra Căpitănescu! Ești absolut extraordinară; Votăm din Belgia pentru voi, pentru România!; Votăm din Italia pentru voi! Sunteți fenomenali și ăsta e doar începutul!; Votăm din Irlanda pentru România!; Oricum va fi, sunteți câștigătorii inimilor noastre!   Atâta profesionalism la niște tineri, mai rar! Experiența aceasta este făuritoare de caracter! Nu vă poate merge decât tot mai bine! Succes!”, sunt doar câteva din sutele de comentarii care au emoționat-o cu siguranță până la lacrimi pe artistă.

ADVERTISEMENT
K.O. în patru secunde!
Digisport.ro
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn

Finala Eurovision 2026 are loc sâmbătă seară la Viena, unde 25 de țări luptă pentru marele trofeu. România este reprezentată de Alexandra Căpitănescu, care intră în concurs cu numărul 24 și speră să aducă țării noastre una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani.

ADVERTISEMENT
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al...
Fanatik
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al organizatorilor
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește...
Fanatik
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
FORMULA S GT, noul grand tourer luxury-performance de la BYD, lansat cu mare...
Fanatik
FORMULA S GT, noul grand tourer luxury-performance de la BYD, lansat cu mare fast la Beijing Auto Show 2026
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!