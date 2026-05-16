„12 puncte din Germania!”. Alexandra Căpitănescu i-a cucerit definitiv pe fanii Eurovision din toată lumea. Ce i-au scris oamenii în public româncei

Alexandra Căpitănescu are nevoie mare de sprijinul românilor din diaspora, reprezentanta României la Eurovision 2026 fiind foarte aproape de marele trofeu, la doar câteva poziții, asta dacă e să ne luăm după casele de pariuri.

Europa votează 24! Alexandra Căpitănescu, susținere incredibilă în mediul online în finala Eurovision 2026

În prezent, cu câteva ore înainte de marea finală a concursului, care se ține la Viena, țara noastră este pe locul 6, fiind depășită de reprezentantul Israelului. În ziua finalei, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook unde a urcat câteva fotografii prin care le cere sprijinul celor care se uită la finala ESC.

„Avem nevoie de voi în noaptea asta!”, a scris Alexandra, împreună cu indicativul la care poate fi votată, 24. De altfel, tânăra le-a arătat fanilor de peste mări și țări și numerele de telefon la care poate fi votată.

Românii din străinătate se mobilizează masiv

Postarea a strâns mii de aprecieri și comentarii prin care internauții o asigură că o vor vota în masă în această seară. „12 puncte din Germania pentru România”, a scris un fan al show-ului din Germania. Au achesat la mesajul ei și românii care trăiesc în alte țări, toți promițându-i că îi va aduce trofeul în brațe.

„10 voturi din UK asigurate în seara aceasta pentru 24!; Te votez din Tenerife, Alexandra Căpitănescu! Ești absolut extraordinară; Votăm din Belgia pentru voi, pentru România!; Votăm din Italia pentru voi! Sunteți fenomenali și ăsta e doar începutul!; Votăm din Irlanda pentru România!; Oricum va fi, sunteți câștigătorii inimilor noastre! Atâta profesionalism la niște tineri, mai rar! Experiența aceasta este făuritoare de caracter! Nu vă poate merge decât tot mai bine! Succes!”, sunt doar câteva din sutele de comentarii care au emoționat-o cu siguranță până la lacrimi pe artistă.

Finala Eurovision 2026 are loc sâmbătă seară la Viena, unde 25 de țări luptă pentru marele trofeu. România este reprezentată de Alexandra Căpitănescu, care și speră să aducă țării noastre una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani.