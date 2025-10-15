13 cu ghinion pentru Donald Trump! Președintele SUA, pierderi financiare cu terenul său preferat de golf

Donald Trump are de 13 ani ghinion în afaceri într-o țară din Europa, unde s-a încăpățânat să investească masiv. Despre ce pierderi financiare este vorba?

13 cu ghinion pentru Donald Trump, în Scoția. Ce pierdere financiară a suferit

Resortul de golf al lui Donald Trump din regiunea Aberdeen, Scoția, a avut, pentru al 13-lea an la rând, o scădere a profitului, în 2024, asta deoarece au fost băgați mai mulți bani în marketing și dezvoltarea unui al doilea teren de golf din aceeași zonă, Trump International Golf Club Scotland Ltd., care administrează centrele de golf și agrement ale președintelui SUA din apropierea orașului Aberdeen, și-a redus, însă, pierderea pe întregul an la 937.693 de lire sterline față de 1,43 milioane de lire cu un an mai devreme.

Trump a cumpărat proprietatea de la Menie, la nord de Aberdeen, în 2006, iar aceasta a înregistrat pierderi an de an de la inaugurarea resortului. „Proprietarii ferm dedicați viziunii lor asupra proprietății și anticipează cu încredere o îmbunătățire fiscală pe măsură ce impactul activităților de investiții se manifestă”, a declarat Eric Trump, fiul președintelui american.

Scoțienii i-au dat o lovitură teribilă lui Trump, după ce alegătorii lui au încercat o lovitură de stat în 2021

La începutul lui 2025, Trump a deschis un nou teren de golf la stațiunea din Aberdeenshire, numit în memoria mamei sale, care s-a născut în Scoția și a emigrat în în perioada adolescenței.

Donald Trump deține două terenuri de golf, așadar, în Scoția și așteaptă cu nerăbdare ca Regatul Unit să se angajeze să permită British Open, cel mai vechi campionat al acestui sport, să fie găzduit din nou pe proprietatea sa din South Ayrshire.

Turnberry, proprietate cumpărată în 2014, a găzduit ultima oară turneul în 2009. A fost scoasă de pe lista locațiilor aprobate în urma atacului de la Capitoliu din ianuarie 2021, când susținătorii lui Donald Trump au cerut anularea alegerilor prezidențiale care au avut loc în 2020, când a fost votat Joe Biden de către americani.

Totuși, Trump nu o duce rău în afara Scoției. Președintele american, criticat pentru că profită de funcție pentru a-și crește propriile afaceri

Există și o explicație oficială pentru care s-a luat această decizie. Organismul de conducere al turneului, Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, a invocat, de curând, lipsa accesibilității rutiere și feroviare și disponibilitatea limitată de cazare în apropierea resortului ca principale motive. Cu toate că Trump a avut mereu cuvinte pline de afecțiune la adresa Scoției, sentimentul nu a fost mereu unul reciproc. Un sondaj realizat la începutul lui 2025 a scos la iveală că 70% dintre scoțieni nu au o părere bună despre

Deși în Scoția profiturile nu sunt tocmai lăudabile, Trump nu se poate plânge căci, per total, de când este președinte, veniturile sale au crescut simțitor. Exceptând situația financiară a resortului din Aberdeen, Trump este singurul președinte american a cărui avere s-a mărit în timpul mandatului. Prin urmare, potrivit Forbes, în ultimul an, averea lui a crescut la 7,2 miliarde de dolari de la 2,3. Totuși, există și surse care ridică câștigurile sale totale la 10 miliarde de euro. Pe lângă afacerile imobiliare tradiționale, Trump a intrat în forță și pe piața cripto. În același timp, deține și rețeaua Truth Social, evaluată la 5 miliarde $, și a lansat moneda $TRUMP, care i-a adus sute de milioane, cel puțin pe hârtie.

Prin compania World Liberty Financial, fiii săi, inclusiv Baron, care are doar 19 ani, au lansat propriul token, $WLFI, evaluat la peste 4 miliarde. Trump este criticat pentru că profită de funcția sa de președinte pentru a relaxa reglementările financiare în favoarea propriilor sale investiții.