Sport

139 de milioane de euro în SuperLiga! FRF a făcut anunțul

Federația Română de Fotbal a întocmit un raport financiar pentru anul 2025, iar lucrurile arată foarte bine pentru echipele din SuperLiga României. 139 de milioane de euro venituri operaționale
Ciprian Păvăleanu
11.06.2026 | 15:45
139 de milioane de euro in SuperLiga FRF a facut anuntul
SPECIAL FANATIK
Veste bună pentru fotbalul românesc! Cum arată raportul financiar al campionatului în 2025. Foto: Colaj FANATIK
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Față de anii precedenți, echipele din SuperLiga României au înregistrat venituri operaționale substanțial mai mari, cu peste 20 de milioane de euro în comparație cu anul 2024, atingând astfel cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Federația Română de Fotbal a realizat un raport financiar care arată îmbucurător pentru fotbalul din SuperLiga.

Venituri operaționale mai mari cu peste 20 de milioane de euro în SuperLiga față de 2024

Veniturile înregistrate de echipele din SuperLiga au reușit în 2025 să însumeze 701 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 139 de milioane de euro. Această sumă este cu 130 de milioane de lei mai mare decât cea din 2024, un semn clar că fotbalul românesc se află pe o pantă ascendentă din punct de vedere economic.

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Veniturile din competițiile UEFA au reprezentat 18% din total și au crescut cu 68 de milioane de lei față de anul 2024. Principalele venituri rămân sponsorizările și publicitatea (25% din total), pe locul al doilea sunt competițiile intercontinentale, iar mai apoi subvențiile de la autorități (15%), vânzarea de bilete (13%) și activitățile comerciale (5%).

În ciuda lipsei transferurilor, SuperLiga o duce mai bine decât în anii trecuți

Evoluția financiară a echipelor din SuperLiga României este și mai importantă deoarece nivelul de bani încasați din transferuri este extrem de redus față de alți ani. La nivelul întregii ligi, Federația Română de Fotbal a anunțat că s-au încasat doar 4 milioane de lei, adică 800.000 de euro.

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În ciuda acestui handicap, echipele românești au reușit un rezultat operațional situat la -121 de milioane de lei, mai bun cu 30 de milioane de lei față de anul precedent și cel mai bun nivel de după pandemie. Chiar și raportul salarii/venituri s-a îmbunătățit cu 6 procente față de anul 2024.

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România investește în viitor! Peste 16 milioane de euro pentru academii

Un alt lucru pozitiv semnalat de FRF este investiția în fotbalul juvenil. La nivelul întregii ligi, în anul 2025 s-au investit 84,7 milioane de lei (16,8 milioane de euro) în academii, ceea ce înseamnă o creștere cu 29% față de anul precedent.

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În teorie, fiecare club a investit în medie 1,05 milioane de euro, bifându-se astfel o premieră. Este pentru prima dată când media investițiilor depășește pragul de 1 milion de euro. În realitate, 58 de procente din această sumă au fost investite de 5 cluburi: U Craiova, FCSB, Rapid, Csikszereda și Farul Constanța. Celelalte 11 formații au investit însumat sub 8 milioane de euro.

Cluburile care au terminat anul 2025 pe profit

În ciuda lipsei banilor veniți din vânzarea de jucători, șase echipe din SuperLiga României au reușit să termine anul 2025 pe profit. Printre ele se regăsesc Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FCSB, FC Botoșani, Csikszereda și Oțelul Galați.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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