14 ani fără Ștefan Iordache. Ce relație a avut cu Sanda Ladoși: ”Este unic. Nu există ceva de talia lui”

Se împlinesc 14 ani de la moartea lui Ștefan Iordache, marele geniu al actoriei, care a slujit teatrul românesc aproape cinci decenii. A fost recunoscut pentru roluri care dăinuie de peste 30 de ani, precum Titus Andronicus, Hamlet, Richard al III-lea sau Barrymore. Memorabilă însă este întruchiparea lui Victor Petrini, din adaptarea romanului lui Marin Preda, “Cel mai iubit dintre pamânteni”.

8 septembrie 2022, 14 ani de la dispariția lui Ștefan Iordache. Sanda Ladoși face dezvăluiri despre relația lor

Născut la 3 februarie 1941, la Bucureşti, Ștefan Iordache a copilărit la Calafat, alături de bunicii din partea mamei. S-a mutat apoi cu părinţii săi, Elena, femeie casnică, şi Traian, croitor, locuind ani de zile în cartierul Rahova, unde s-a ”școlit” cu ale vieții încercări.

Părinții, oameni simpli, s-au chinuit ca odorul lor să învețe bine, pentru a ajunge cineva. În liceu, Ștefan Iordache s-a instruit pentru a deveni medic, însă, în 1958, eșua în fața admiterii la Facultatea de Medicină.

Un an mai târziu, în 1959, intra ultimul la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, absolvind patru ani mai târziu printre primii, cu nota 10.

Ce spune Sanda Ladoși despre Ștefan Iordache: “Este un ‘bun’ de România”

Ștefan Iordache s-a remarcat și pe plan muzical. În anul 1994 participa, alături de Sanda Ladoși, la Festivalul de Muzică Ușoară ”Mamaia” – secțiunea ”Șlagăre”. Cu această ocazie cântăreața a avut onoarea să colaboreze cu un mare actor, dar și un talentat interpret de muzică ușoară. Astăzi, la 14 ani de la trecerea în neființă a lui Ștefan Iordache, Sanda Ladoși face confesiuni emoționante despre ceea ce a însemnat omul, actorul, cântărețul Ștefan Iordache.

”Ștefan Iordache este unic. Nu există doi, nu există ceva de talia lui. Este unic. Este unicat. Este un `bun`, cu ghilimelele de rigoare, de România. Un `bun excepțional` de România. Este foarte important să nu uităm genul aceasta de valori. Este important să îi readucem în atenția publicului. Într-o societate, în ziua de astăzi, în care nu mai există valori, tinerii nu mai au repere, nu mai au după ce să se ia. Nu e rău să mai aducem câteodată în atenție valorile din fiecare domeniu de activitate, pentru a forma cumva o busolă după care să se ia”, a declarat Sanda Ladoși, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce a învățat Sanda Ladoși de la Ștefan Iordache

Anul 1995 îi aducea din nou pe scenă pe Ștefan Iordache și pe Sanda Ladoși, tot la Festivalul de Muzică Ușoară ”Mamaia”, dar cu un alt cântec, ”Eu vreau să-ți spun că te ador”. Prestația de pe scenă le-a adus locul III.

Sanda Ladoși rememorează momentele și șlagărele interpretate cu marele actor și precizează că, și după 30 de ani, încă mai este recunoscută pentru prestațiile musicale.

”Eu am avut marea șansă să lucrez alături de el și să realizăm niște lucruri extraordinare, pentru care, iată, și în ziua de astăzi, lumea mă oprește pe stradă pentru piesele făcute atunci. Sunt aproape 30 de ani.

A fost șansa mea. Nu a lui, a mea a fost șansa de a lucre cu el și a învăța foarte multe lucruri. În primul rând ce am învățat de la Ștefan Iordache este o mare valoare. Am învățat lecția modestiei și a smereniei, incredibil. Un om atât de mare, să fie atât de normal”, adăuga cântăreața pentru FANATIK.

Sanda Ladoși a copilărit cu filmele lui Ștefan Iordache: ”Am crescut uitându-mă la`Ciuleandra`”

Ștefan Iordache a debutat în anul 1964, în ”Străinul“, regizat de Mihai Iacob, după romanul omonim publicat, în 1955, de Titus Popovici. La încheierea filmărilor era nevoit să facă stagiul militar, însă a fost salvat de la un nou rol – cel al studentului Teo – unde a filmat alături de Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu.

La Teatrul Nottara a jucat o cele mai importante roluri. ”Raskolnikov” a fost personajul care l-a pus pe tabla actorilor de renume, ulterior jucând și în alte două spectacole: ”Hamlet” şi ”Viziuni flamande”

Sanda Ladoși, în primii ani ai colaborării cu marele Ștefan Iordache, era o puștoaică, care a crescut cu filmele celui pe care astăzi, la 14 ani de la deces, îl elogiază.

”A fost frumos, au fost momente unice. Nu am crezut că un om de talia lui poate lua în brațe un copil, pentru că eu la vremea aceea eram un copil. Aveam 23 de ani și să mă ia cu atâta căldură și cu atâta grijă, să-mi dea atâta importanță, până la urmă… Eu am crescut uitându-mă la`Ciuleandra`, la filmele lui când erau în super vogă. Niciodată nu am crezut că voi ajunge să colaborez cu el”, completează Sanda Ladoși.

Pe lângă teatru și film, Ştefan Iordache a cochetat cu mare succes și cu musicalul, jucând alături de Angela Similea, dar și de alte nume mari în ”Au fost odată două orfeline”, ”Adio, femei!” și ”Bună seara, domnule Wilde!”.

este de părere că Ștefan Iordache s-a stins din viață multe prea devreme pentru că mai avea multe de arătat lumii.

”Îmi pare rău că ne-a părăsit prea devreme și, poate că mai avea multe de spus, dar poate că misiunea pe Pământ i s-a încheiat și are alte misiuni mai importante în alte dimensiuni.

Cert este că m-am simțit extraordinar, am avut realizări extraordinare și, de fapt, astea mi-au umplut sufletul și astea mi-au colorat viața, mi-au dat sens. Este foarte important să ne găsim fiecare sensul pe pământul ăsta”, mai spune interpreta Sanda Ladoși despre Ștefan Iordache.

“Persoanele care ți-au marcat viața nu le uiți niciodată”

Deși ultimul rol pe care l-a interpretat în teatru a fost Prințul Potemkin, în ”Ecaterina cea Mare” de G.B. Shaw, în 2008, pe scena Teatrului Național din București, la 14 ani de la deces, Sanda Ladoși este întrebată aproape în fiecare emisiune tv despre cel care a fost Ștefan Iordache și despre colaborarea dintre cei doi. Mărturisește că-și amintește cu drag de cel care i-a marcat viața.

”O fac (n.r. îmi aduc aminte de Ștefan Iordache) de fiecare data când merg în emisiuni și sunt întrebată de această experiență. Ce impact mai mare poate să aibă o emisiune de maximă audiență în care vorbesc despre această experință și atunci îmi aduc aminte de el?

Eu nu numai atunci îmi aduc aminte, e firesc, nu am cum pentru că a făcut prea mult timp parte din viața mea. Persoanele care ți-au marcat viața nu le uiți niciodată. Îi iei cu tine în suflet atâta timp cât ești și mai apoi”, a declarat, vădit emoționată, Sanda Ladoși.

Ce i-a spus Ștefan Iordache Sandei Ladoși de a izbucnit în râs pe scena de la Mamaia

Sanda Ladoși își amintește chiar și, după aproximativ 20 de ani, de momentele când Ștefan Iordache o amuza cu reacțiile și vorbele pe care i le adresa, atunci când se aștepta mai puțin.

Artista rememorează una din prestațiile artistice de la Festivalul de la ”Venise din Paris, de la un mare festival de film, unde a fost invitat. A venit special pentru acest duet. Și țin minte că el oricum avea problemă cu textul, cu lumea. El, care memora sute de filme și sute de piese de teatru, avea probleme cu textul la muzică, pentru că nu era meseria lui, normal.

Și a fost genial, efectiv m-a bușit râsul, pe scenă, în timpul festivalului. Ne prezintă momentul, intrăm în scenă și exista un intro instrumental în care noi dansam, la care mă întreabă la ureche: ‘știi cumva textul la piesa asta?’ Eu am rămas mută. Efectiv el nu știa textul. Am început să râd cu hohote.

Știu că a fost și comentariu de presă în momentul respectiv, eu vorbesc de 2002-2003. Și era comentariu de presă: ce i-a spus Ștefan Iordache Sandei Ladoși de a izbucnit așa în râs? Am și luat premiu. În timp ce cânta el, eu rosteam pe mutește textul și el îmi vedea buzele și-mi citea de pe buze”, îmi reamintește, amuzată, cântăreața Sanda Ladoși.

A existat sau nu o idilă între Ștefan Iordache și Sanda Ladoși?

Ștefan Iordache a iubit femeile cu patos și declara, la un moment dat, despre fiecare dintre cele care i-au fost partenere, conform “Stela, Irina, Liliana. Fiecare m-a învăţat, în felul ei, cum să iubesc. Stela exploda de viaţă, era debordantă, Irina, profundă, căutându-şi reazem pe visare, Liliana, obsedată de meseria noastră şi călăuzindu-mă spre un anume fel de a trăi în teatru. Şi în suflet port lumina. Ea vine de la soţia mea, Mihaela”.

Marele actor Ștefan Iordache a fost însurat, timp de 40 de ani, cu nepoata pictorului Nicolae Tonitza, Mihaela Tonitza-Iordache, la rândul ei de meserie teatrolog și profesor universitar. De-a lungul anilor s-a scris în nenumărate rânduri dacă a existat sau nu ceva mai mult între ”cel mai iubit dintre pământeni” și artista cu care avea cele mai multe duete, Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși, întrebată de o posibilă relație între ea și Ștefan Iordache, spune tanșant: niciodată!

”Niciodată (n.r. nu a fost nimic între noi). Mă privea ca pe copilul lui. Soția lui mă invita la mese cu ei. Nu! Eu tot timpul i-am zis `dumneavoastră`. În general niciodată nu ne-am tutuit. El pe mine, da, evident, dar eu niciodată pe el. În general, în România, orice duet înseamnă și o relație. Adevărul este, și nu neg, că au fost și situații când într-adevăr au fost și, atunci, asta este. Dar nu a fost cazul între mine și Ștefan Iordache.

Respectul meu a fost mult prea mare, iar eu eram mult prea copilă. Cred că era o diferență destul de sănătoasă, iar eu eram mult prea îndrăgostită la vârsta aceea ca să mă uit în alte părți. Eu aveam o relație stabilă. Nici nu s-a pus problema.



Noi nici nu am ieșit niciodată nicăieri. Noi nu ne-am văzut decât în studio și la filmări. Niciodată nu am ieșit în mediu privat așa să ieșim la… nu”, spune Sanda Ladoși, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cine a moștenit averea lui Ştefan Iordache şi a Michaelei Tonitza

Ștefan Iordache, supranumit și ”cel mai iubit dintre pământeni”, a decedat pe data de 14 septembrie 2008, într-un spital din Viena. Așa cum s-a scris la data respectivă, cauza ar fi fost o boală incurabilă, mai exact, leucemie. Înmormântarea marelui actor de teatru, film şi televiziune pe care la avut ţara noastră a fost cu onoruri militare în comuna Gruiu, acolo unde actorul și-a trăit ultimii ani din viaţă.

La doi ani de la decesul Michaelei Tonitza, văduva lui Ştefan Iordache, a început un război pentru averea marelui actor. Ştefan Iordache şi Michaela Iordache aveau pe numele lor câteva proprietăţi, drepturi de autor, dar şi două tablouri semnate Tonitza. În 2015 s-a scris că bunurile în valoare de câteva sute de mii de euro au revenit surorii și unor prieteni apropiați ai actorului, conform celor de la .

Întrebată de reporterul FANATIK ce știe despre moștenitorii ”celui mai iubit dintre pământeni”, Sanda Ladoși spune că nu cunoaște detalii despre averea lăsată de Michaela și Ștefan Iordache.

“Am fost în casă la ei, la ei amândoi. În afară de ea și el, eu nu am cunoscut și nu au avut urmași.

Nu știu ce urmași au avut de fapt. Ea când s-a dus, s-a dus cu totul. Eu cu ei aveam treabă și mai veneau niște prieteni de ai lor. Dar prieteni de familie. Nu, habar nu am (n.r. cine i-a moștenit) valorile ei mai mult. Nu știu, nu. Din păcate, nu am cunoștință de așa ceva”, încheie artista Sanda Ladoși, pentru FANATIK.

Ștefan Iordache, ”Cel mai iubit dintre pământeni”, premiat post-mortem

După moartea lui Ștefan Iordache din 2008, președintele UNITER, Ion Caramitru, îi acorda în 2009, post-mortem, un premiu special, în cadrul celei de-a XVII-a ediții a Galei Premiilor UNITER.

Din 2010, în Caracal, are loc, anual, Festivalul de Teatru ”Ştefan Iordache”.

În anul 2011, pe 3 februarie, când marele actor ar fi împlinit 70 de ani, Șerban Marinescu i-a omagiat lucrările prin documentarul ”Autoportret”.

Anul 2012 îi aducea marelui actor Ştefan Iordache o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului din București.