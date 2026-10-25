Sport

14 ani mai târziu, aceeași nebunie! Mourinho a repetat celebra bucurie, după golul lui Mbappe în El Clasico. Video

Dragoș Petrescu
26.10.2026 | 00:45
14 ani mai tarziu aceeasi nebunie Mourinho a repetat celebra bucurie dupa golul lui Mbappe in El Clasico Video
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Jose Mourinho, reacție memorabilă după golul decisiv al lui Mbappe în El Clasico. Foto: colaj Fanatik
Jose Mourinho, aceeași nebunie după 14 ani! Reacția legendară din 2012, reeditată după golul lui Mbappe în Barcelona - Real Madrid 1-2.
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Jose Mourinho a retrăit un moment care a rămas în istoria lui Real Madrid. La 14 ani după celebrarea explozivă de pe Santiago Bernabeu, când Cristiano Ronaldo marca golul victoriei într-un duel dramatic cu Manchester City, antrenorul portughez a oferit o nouă reacție memorabilă. De această dată, bucuria a venit după golul decisiv al lui Kylian Mbappe, care a adus victoria madrilenilor în El Clasico, 2-1 pe Camp Nou cu Barcelona.

Jose Mourinho, reacție memorabilă după golul decisiv al lui Mbappe în El Clasico

Real Madrid a obținut o victorie importantă pe terenul Barcelonei, scor 2-1, într-un El Clasico în care Kylian Mbappe a avut un rol decisiv, marcând ambele goluri. Reușita francezului din minutul 88, care a înclinat balanța în favoarea madrilenilor, a declanșat o reacție puternică din partea lui Jose Mourinho, aflat pe banca formației din capitala Spaniei.

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Portughezul nu și-a ascuns bucuria în momentul golului, iar imaginile au devenit rapid virale. Gesturile sale au atras atenția tocmai prin asemănarea cu una dintre cele mai cunoscute celebrări din cariera sa: cea de pe Santiago Bernabeu, din 2012, după ce Real Madrid a învins-o pe Manchester City în grupele Ligii Campionilor. „The Special One” a țâșnit de pe banca tehnică, s-a pus în genunchi, a scos limba și s-a bucurat pentru primul succes în El Clasico de la revenirea în curtea grupării „ blanco”.

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— n ė e d y (@TweetLikeB) October 25, 2026

2012, anul în care Mourinho a sărbătorit nebunește victoria cu Manchester City! Cristiano Ronaldo a marcat golul decisiv

Pe 18 septembrie 2012, Jose Mourinho o conducea pe Real Madrid într-un duel spectaculos cu Manchester City, în grupele Ligii Campionilor. Englezii au condus de două ori pe Santiago Bernabeu, prin golurile lui Edin Dzeko și Aleksandar Kolarov, însă madrilenii au revenit de fiecare dată. Marcelo și Karim Benzema au strigat semnalul remontadei, iar Cristiano Ronaldo a înscris golul victoriei, scor 3-2, în ultimele minute ale partidei.

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Reușita portughezului a declanșat o descătușare totală pe banca Realului. Mourinho a sprintat pe marginea terenului și a alunecat în genunchi pe gazon, cu brațele ridicate, într-o celebrare devenită emblematică. A fost un moment de euforie după o partidă în care echipa sa fusese la un pas de înfrângere, iar victoria a venit dramatic, în ultimele momente.

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Jose Mourinho și Real Madrid au relansat lupta la titlu în Spania după succesul cu Barcelona!

În urma victoriei de pe Camp Nou, „galacticii” au ajuns la borna cu numărul 24 și au redus ecartul față de liderul Barcelona la doar trei lungimi. Pe locul secund se află Atletico Madrid, cu 25 de puncte acumulate după primele 10 etape din Spania.

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În etapa viitoare din La Liga, Real Madrid va evolua pe terenul celor de la Racing Santander, în timp ce gruparea blaugrana va primi vizita lui Alaves.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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