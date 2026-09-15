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Fotbalistul transferat cu 140 de milioane de euro, printre cele mai scumpe din istorie, i-a făcut pe mulți oameni să comenteze. Soția lui Karim Adeyemi se numără printre persoanele care au ieșit la atac la anunțul veștii care a surprins o lume întreagă.

”Înțepătura” lansată de partenera lui Karim Adeyemi la adresa unui jucător

Karim Adeyemi este un internațional german cu origini româno-nigeriene. Alexandra, , unde a absolvit cursurile Colegiului Național Johannes Honterus, cu predare în limba germană. Apoi, a studiat la Facultatea de Geografie a Universității din București.

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La scurtă vreme după s-a stabilit în Germania l-a cunoscut pe Abbey Adeyemi cu care formează o familie. Fotbalistul are o carieră frumoasă, dar nu duce lipsă de controverse. , de 450.000 de euro, după ce a fost prins cu două pistoale în casă. El a fost acuzat de deținere ilegală de arme.

Incidentul a fost legat și de numele soției sale, Loredana Zefi. Aceasta este o rapperită de origine elvețiană care este o prezență constantă pe rețelele de socializare. Blondina este recunoscută pentru stilul tranșant de a spune lucrurilor pe nume și nu s-a putut abține nici de această dată. A dat o replică de milioane după transferul făcut de clubul Real Madrid.

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Concret, este vorba de fotbalistul Yan Diomande (19 ani), care a fost achiziționat cu 140 de milioane de euro, de la RB Leipzig. Vedeta a lansat, astfel, un atac cu subînțeles la adresa acestuia în condițiile în care nu și-a arătat potențialul la echipă. Nu a pasat și nu a oferit niciun gol de la debutul sezonului, dar nici nu a intrat prea des pe teren.

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„140 DE MILIOANE”, este comentariul lăsat de Loredana, pe social media, conform . Mesajul ironic apare la o postare făcută publică de partenerul de viață, Karim Adeyemi. În plus, arată că transferul soțului ei a fost realizat la un preț mai mic, dar care a adus mai multe avantaje clubului pentru care evoluează, FC Barcelona.

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De ce nu reprezintă Karim Adeyemi România

Într-o discuție purtată în urmă cu câțiva ani, Arena Națională, mama lui Karym Adeyemi a explicat de ce fotbalistul nu joacă pentru România. Femeia a trecut printr-o experiență neplăcută, după ce atacantul a participat la o selecție organizată de Federația Română de Fotbal. A rămas cu o impresie neplăcută, lipsa de profesionalism fiind cea care i-a atras atenția.

„Din păcate, România nu s-a mişcat cum ar fi trebuit să se mişte. Şi e păcat, pentru că în fotbalul românesc nu se investeşte cât ar trebui. Sunt talente… care pleacă în dreapta şi stânga. E păcat. De la FRF nu ne-a căutat nimeni. L-am dus la o singură dată şi după aia n-a mai fost niciodată. Pentru că a fost… cam neplăcut.

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N-a fost în lot, ci a fost într-o selectare şi i-au spus că e prea mic şi nu l-au mai luat. Cred că avea 11 sau 12 ani. După aceea ne-au mai scris o dată şi am spus «nu mai merg niciodată», pentru că a fost o experienţă… Neserios, neserios, din păcate”, a spus mama lui Karim Adeyemi, conform .