Sport

1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e așteptată la negocieri

Emanuel Roșu
21.10.2026 | 07:54
15 milioane de euro Becali stie cat trebuie sa plateasca pentru noul sau preferat din SuperLiga FCSB e asteptata la negocieri
EXCLUSIV FANATIK
Remus Guțea e dorit de Gigi Becali la FCSB. FOTO: colaj FANATIK
I-a dat un supergol lui FCSB în ultima etapă și ar putea fi vedeta unei afaceri spectaculoase după redeschiderea perioadei de tranferuri din SuperLigă.
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Remus Guțea (19 ani) e marea speranță a Voluntariului pentru rezolvarea crizei financiare acute prin care trece clubul. Fotbaliștii echipei de la marginea Bucureștiului sunt neplătiți de 3 luni. Cei mai mulți dintre ei așteaptă luna ianuarie pentru a-și decide viitorul. Deblocarea plăților poate veni odată cu încasarea unei sume importante din transferul lui Remus Guțea, fotbalistul cu cea mai importantă cotă din lotul lui Florin Pîrvu. Gigi Becali a întrebat în vară de fotbalistul Voluntariului și e așteptat să reia tratativele odată cu apropierea următorului mercato.

Voluntari a decis: Guțea costă 1,5 milioane de euro

Bogdan Bălănescu, omul care are ultimul cuvânt în birourile Voluntariului, crede că Guțea se poate transfera pe o sumă-record pentru club. Din informațiile FANATIK, evaluarea pe care FCV i-o face lui Guțea atinge nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Becali nu vrea să se apropie de această sumă, pe care o consideră exagerată. De aceea, nici nu s-a mai arătat impresionat de puștiul Voluntariului în discursurile sale publice.

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Nici măcar execuția fantastică pe care Guțea a avut-o chiar în fața FCSB-ului, în ultima etapă, nu l-a făcut pe Becali să schimbe strategia comercială. Întrebat imediat după joc, la Digi Sport, pe cine a remarcat de la Voluntari, patronul FCSB l-a indicat pe atacantul croat Matko Babic. Guțea n-a primit nici măcar o mențiune, în ciuda golului fantastic pe care l-a înscris. Becali a creat o diversiune menită să păstreze prețul cât mai jos, mai ales în condițiile în care Voluntariul n-are azi pe masă nicio propunere oficială pentru cedarea jucătorului. FCSB a încercat și în vară să-l aducă pe Guțea, dar n-a avut spațiu de negociere. Becali n-a trecut cu oferta de 700.000 de euro, jumătate din suma cerută de Voluntari.

Interes din străinătate pentru Remus Guțea: cluburi din Cehia, Germania și Italia îl plac

Puștiul care va împlini 20 de ani pe 2 noiembrie este un produs atractiv pe piața transferurilor și pentru cluburile din străinătate. În ultimele luni, cluburi din Cehia, Germania și Italia și-au adunat informații despre el. Guțea a fost una dintre stelele Euro U19 de anul trecut, unde România a jucat semifinalele, apoi a contribuit din plin la promovarea Voluntariului.

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Transfermarkt îl vede pe Remus Guțea la 400.000 de euro, un sfert față de cât costă în viziunea decidenților clubului la care joacă. Guțea mai are 2 ani de contract cu FC Voluntari. În acest campionat, a marcat de 5 ori în 12 partide.

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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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