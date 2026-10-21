1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e așteptată la negocieri

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Remus Guțea (19 ani) e marea speranță a Voluntariului pentru rezolvarea crizei financiare acute prin care trece clubul. Fotbaliștii echipei de la marginea Bucureștiului sunt neplătiți de 3 luni. Cei mai mulți dintre ei așteaptă luna ianuarie pentru a-și decide viitorul. Deblocarea plăților poate veni odată cu încasarea unei sume importante din transferul lui Remus Guțea, fotbalistul cu cea mai importantă cotă din lotul lui Florin Pîrvu. Gigi Becali a întrebat în vară de fotbalistul Voluntariului și e așteptat să reia tratativele odată cu apropierea următorului mercato.

Voluntari a decis: Guțea costă 1,5 milioane de euro

Bogdan Bălănescu, omul care are ultimul cuvânt în birourile Voluntariului, crede că Guțea se poate transfera pe o sumă-record pentru club. Din informațiile FANATIK, evaluarea pe care FCV i-o face lui Guțea atinge nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Becali nu vrea să se apropie de această sumă, pe care o consideră exagerată. De aceea, în discursurile sale publice.

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Nici măcar execuția fantastică pe care Guțea a avut-o chiar în fața FCSB-ului, în ultima etapă, nu l-a făcut pe Becali să schimbe strategia comercială. Întrebat imediat după joc, la Digi Sport, pe cine a remarcat de la Voluntari, patronul FCSB l-a indicat pe atacantul croat Matko Babic. Guțea n-a primit nici măcar o mențiune, în ciuda golului fantastic pe care l-a înscris. Becali a creat o diversiune menită să păstreze prețul cât mai jos, mai ales în condițiile în care Voluntariul n-are azi pe masă nicio propunere oficială pentru cedarea jucătorului. FCSB a încercat și în vară să-l aducă pe Guțea, dar n-a avut spațiu de negociere. Becali n-a trecut cu oferta de 700.000 de euro, jumătate din suma cerută de Voluntari.

Interes din străinătate pentru Remus Guțea: cluburi din Cehia, Germania și Italia îl plac

Puștiul care va împlini 20 de ani pe 2 noiembrie este un produs atractiv pe piața transferurilor și pentru cluburile din străinătate. În ultimele luni, cluburi din Cehia, Germania și Italia Guțea a fost una dintre stelele Euro U19 de anul trecut, unde România a jucat semifinalele, apoi a contribuit din plin la promovarea Voluntariului.

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Transfermarkt îl vede pe Remus Guțea la 400.000 de euro, un sfert față de cât costă în viziunea decidenților clubului la care joacă. Guțea mai are 2 ani de contract cu FC Voluntari. În acest campionat, a marcat de 5 ori în 12 partide.

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2 cluburi de seniori are Guțea în CV, CS Mioveni și FC Voluntari

Cum a marcat Guțea în fața FCSB-ului, luni seara