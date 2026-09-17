1,5 milioane de euro pe masă pentru Claudiu Petrila! Șucu a dat răspunsul pe loc. Exclusiv

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Claudiu Petrila a fost aproape de o mutare în Israel. Maccabi Tel Aviv a pus pe masă 1,5 milioane de euro pentru atacantul Rapidului. Salariul oferit fotbalistului ajungea la 25.000 de euro lunar. Dan Șucu nu și-a dat acordul pentru ca transferul să aibă loc. Fereastra de mercato din Israel s-a închis pe 16 septembrie.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, giuleștenii au avut pe masă propunerea de 1,5 milioane de euro până în ultimele ore ale ferestrei de achiziții. Dan Șucu a respins-o, însă. Salariul pregătit de Maccabi pentru Petrila atingea 25 000 de euro pe lună. Cum mercato s-a închis în Israel miercuri, 16 septembrie, plecarea lui Petrila spre Tel Aviv a devenit subiect închis.

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Petrila a fost curtat și de marea rivală a lui Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa

Claudiu Petrila este . În urmă cu un an și jumătate, Maccabi Haifa a venit la București pentru a-l transfera. Tratativele s-au purtat prin intermediul fostului fundaș de la Chelsea, Tal Ben Haim, devenit agent.

Dan Șucu a refuzat să-i dea drumul lui Petrila, unul dintre jucătorii pe care a dorit să clădească noul Rapid. Evaluat de portalul Transfermarkt la 2,5 milioane de euro, Petrila mai are contract în Giulești până în 2028. În ultimele săptămâni, Petrila a fost out din planurile lui Pancu din cauza unei probleme musculare. Fotbalistul de bandă e așteptat înapoi pe gazon vineri, la jocul cu FC Argeș. Decisiv pentru el va fi antrenamentul de astăzi. Dacă se va decide să nu forțeze, după meciurile echipei naționale.

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Din cauza accidentării, Petrila a jucat numai 3 meciuri de la startul campaniei. A marcat o dată, cu FC Botoșani.

Cota lui Claudiu Petrila, în scădere față de sezonul trecut

Cel mai important nivel atins de Petrila pe Transfermarkt a fost 2,7 milioane de euro, în luna martie a acestui an. La ultimul update, evaluarea sa a scăzut cu 200 000 de euro.

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Petrila are 3 ani la Rapid. Împrumutat mai întâi de la CFR Cluj, jucătorul a fost cumpărat definitiv în februarie 2024. Suma totală în schimbul căreia s-a făcut afacerea a ajuns la 750 000 de euro.

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