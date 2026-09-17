Sport

1,5 milioane de euro pe masă pentru Claudiu Petrila! Șucu a dat răspunsul pe loc. Exclusiv

Rapid ar fi putut să-l piardă în această săptămână pe Claudiu Petrila (25 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Pancu.
Emanuel Roşu
17.09.2026 | 16:55
15 milioane de euro pe masa pentru Claudiu Petrila Sucu a dat raspunsul pe loc Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Rapid a avut pe masă o propunere de 1,5 milioane de euro de la Maccabi Tel Aviv pentru Claudiu Petrila. foto: colaj Fanatik
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Claudiu Petrila a fost aproape de o mutare în Israel. Maccabi Tel Aviv a pus pe masă 1,5 milioane de euro pentru atacantul Rapidului. Salariul oferit fotbalistului ajungea la 25.000 de euro lunar. Dan Șucu nu și-a dat acordul pentru ca transferul să aibă loc. Fereastra de mercato din Israel s-a închis pe 16 septembrie.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, giuleștenii au avut pe masă propunerea de 1,5 milioane de euro până în ultimele ore ale ferestrei de achiziții. Dan Șucu a respins-o, însă. Salariul pregătit de Maccabi pentru Petrila atingea 25 000 de euro pe lună. Cum mercato s-a închis în Israel miercuri, 16 septembrie, plecarea lui Petrila spre Tel Aviv a devenit subiect închis.

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Petrila a fost curtat și de marea rivală a lui Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa

Claudiu Petrila este un fotbalist pe placul cluburilor de top din Israel. În urmă cu un an și jumătate, Maccabi Haifa a venit la București pentru a-l transfera. Tratativele s-au purtat prin intermediul fostului fundaș de la Chelsea, Tal Ben Haim, devenit agent.

Dan Șucu a refuzat să-i dea drumul lui Petrila, unul dintre jucătorii pe care a dorit să clădească noul Rapid. Evaluat de portalul Transfermarkt la 2,5 milioane de euro, Petrila mai are contract în Giulești până în 2028. În ultimele săptămâni, Petrila a fost out din planurile lui Pancu din cauza unei probleme musculare. Fotbalistul de bandă e așteptat înapoi pe gazon vineri, la jocul cu FC Argeș. Decisiv pentru el va fi antrenamentul de astăzi. Dacă se va decide să nu forțeze, Claudiu va fi la 100% din potențialul său fizic după meciurile echipei naționale.

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Din cauza accidentării, Petrila a jucat numai 3 meciuri de la startul campaniei. A marcat o dată, cu FC Botoșani.

Cota lui Claudiu Petrila, în scădere față de sezonul trecut

Cel mai important nivel atins de Petrila pe Transfermarkt a fost 2,7 milioane de euro, în luna martie a acestui an. La ultimul update, evaluarea sa a scăzut cu 200 000 de euro.

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Petrila are 3 ani la Rapid. Împrumutat mai întâi de la CFR Cluj, jucătorul a fost cumpărat definitiv în februarie 2024. Suma totală în schimbul căreia s-a făcut afacerea a ajuns la 750 000 de euro.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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