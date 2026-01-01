150.000 de euro pentru unul dintre golgheterii ligii secunde! Cine e fotbalistul curtat insistent din SuperLiga

ADVERTISEMENT

Valentin Robu, atacantul de 23 de ani de la Metalul Buzău, este unul dintre cei mai curtați fotbaliști din fotbalul românesc. Doar că prețul cerut de buzoieni pentru el este considerat prohibitiv de formațiile care au pus ochii pe tânărul atacant.

Metalul Buzău vrea 150.000 de euro pentru Valentin Robu

, însă conducerea Metalului Buzău a cerut 150.000 de euro pentru transferul fotbalistul. Fapt care a făcut ca cele două echipe să dea înapoi.

Suma a fost considerată mare, însă e justificată de buzoieni prin faptul că ei se aleg doar cu jumătate din aceasta. În 2023, Valentin Robu a fost cedat de Dacia Unirea Brăila la Metalu Buzău, fără sumă de transfer, dar cu procent din evantuala viitoare vânzare.

Conform înțelegerii contractuale, în momentul în care Metalul Buzău îl va vinde, atunci la formația din Brăila va ajunge 50 la sută din suma de transfer. Robu este un produs al echipei de la malul Dunării, care e acum în liga a treia.

A marcat 13 goluri în sezonul de toamnă

Valentin Robu a explodat în această ediție de Liga 2, în care a marcat 11 goluri în 17 meciuri. Plus alte două goluri și în Cupa României, pentru echipa revelație din liga secundă. Metalul este pe locul 9 în clasament, la trei puncte de pozițiile de play-off.

Iar Robu este pe primul loc în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Nacho Heras, de la Sepsi, și Cristian Magerușan, atacantul celor de la ASA Tg. Mureș. Metalul are o ofertă pentru Robu și din fostul spațiu sovietic, o formație de acolo fiind dispusă să dea 150.000 de euro.

Atât Petrolul, cât și Farul au încercat să ajungă la un consens cu Metalul, care să includă o sumă de bani, plus un schimb de jucători, bazându-se pe faptul că, în ciuda poziției bune din clasament, Metalul are șanse mici să prindă o poziție fruntașă.

Buzoienii au refuzat inclusiv Dinamo

Robu a fost curtat în pauza competițională trecută și de Oțelul, iar iarna trecută a fost la un pas de FC Voluntari, atunci când echipa a fost preluată de Gigi Nețoiu. De asemenea, Gloria Buzău a încercat să-l integreze în lot pe Valentin Robu, în încercarea nereușită de a evita retrogradarea.

Inclusiv Dinamo a dorit să-l transfere pe Valentin Robu, pe când fotbalistul avea 15 ani. Oferta venită din Ștefan cel Mare nu a mulțumit însă pretențiile buzoienilor.

„Oferta oficială transmisă către Metalul Buzău a fost de aproape 5 ori mai mică, sumă ce include grilele de formare, promovare, solidaritate, etc, conform regulamentelor în vigoare. Această sumă ar fi fost crescută, în total, la valoare comunicată de către oficialul clubului Dinamo, prin bonusuri condiționate strict de performanța jucătorului la noul club (apariții în meciuri oficiale, titularizări și goluri marcate).

Considerăm că pregătirea și forma sportivă a unui jucător, odată transferat, sunt responsabilitatea exclusivă a clubului cumpărător, nu a celui care îl cedează. Nu este normal ca un club să fie plătit doar dacă fotbalistul, aflat deja în alt mediu de pregătire, îndeplinește anumite obiective personale de performanță”, a comunicat în luna august Metalul Buzău.