153 de zile! Mihai Popescu, revenire după cea mai lungă absență din carieră

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Mihai Popescu (33 de ani) se pregătește să revină într-un meci oficial pentru FCSB după o pauză de 153 de zile! Fundașul central este anunțat titular în partida cu Gloria Bistrița, programată joi, 29 octombrie, de la ora 21:30, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Mihai Popescu revine la FCSB în meciul cu Gloria Bistrița

Laurențiu Reghecampf a pregătit numeroase modificări în anunțat în exclusivitate de FANATIK. Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea lui Mihai Popescu în echipa de start.

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Internaționalul român va începe titular partida de la Bistrița, alături de Dylan Batubinsika, într-o defensivă complet schimbată față de derby-ul câștigat cu Rapid, scor 4-1. Pentru Mihai Popescu, duelul din etapa a 2-a a Cupei României Betano are o semnificație aparte. Au trecut exact 153 de zile de la ultimul său meci oficial în tricoul FCSB, disputat pe 29 mai 2026,

Apoi, fundașul în vârstă de 33 de ani, a mai bifat, pe 6 iunie, 26 de minute la echipa națională, în amicalul câștigat cu 2-1 împotriva Țării Galilor. De atunci, problemele medicale l-au ținut departe de meciurile oficiale pe Mihai Popescu, care nu a apucat să joace încă în stagiunea 2026-2027.

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Două accidentări și două reveniri în doar șapte luni

Ultimul an a fost unul extrem de complicat pentru Mihai Popescu. Pe 12 octombrie 2025, în partida România – Austria, scor 1-0, fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng. Stoperul a fost operat la Roma, iar primele estimări indicau o recuperare de șase până la nouă luni. Cu toate acestea, fotbalistul FCSB a revenit mult mai repede decât anticipau medicii.

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Pe 15 martie 2026, după 152 de zile, Popescu a reintrat pe teren în partida cu Metaloglobus, scor 0-0. Ulterior, a devenit din nou o soluție importantă în defensiva roș-albaștrilor și a revenit inclusiv în circuitul echipei naționale. Mihai Popescu a fost însă urmărit de ghinion. Înaintea sezonului 2026-2027, fundașul a acuzat din nou probleme medicale, care l-au împiedicat să evolueze în primele luni ale campionatului.

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Recuperarea s-a prelungit, iar FCSB a fost nevoită să se descurce fără unul dintre fundașii cu care a cucerit un titlu și o Supercupă a României în 2025. Înainte să joace la Bistrița,