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153 de zile! Mihai Popescu, revenire după cea mai lungă absență din carieră

Cristian Măciucă
29.10.2026 | 21:27
153 de zile Mihai Popescu revenire dupa cea mai lunga absenta din cariera
SPECIAL FANATIK
153 de zile! Mihai Popescu, revenire după cea mai lungă absență din carieră. FOTO: Fanatik
Mihai Popescu revine într-un meci oficial pentru FCSB după o pauză de 153 de zile!! Fundașul central este titular în partida cu Gloria Bistrița din etapa a 2-a a grupelor Cupei României Betano
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Mihai Popescu (33 de ani) se pregătește să revină într-un meci oficial pentru FCSB după o pauză de 153 de zile! Fundașul central este anunțat titular în partida cu Gloria Bistrița, programată joi, 29 octombrie, de la ora 21:30, în etapa a doua a grupelor Cupei României.

Mihai Popescu revine la FCSB în meciul cu Gloria Bistrița

Laurențiu Reghecampf a pregătit numeroase modificări în primul „11” al FCSB pentru confruntarea cu Gloria Bistrița, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea lui Mihai Popescu în echipa de start.

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Internaționalul român va începe titular partida de la Bistrița, alături de Dylan Batubinsika, într-o defensivă complet schimbată față de derby-ul câștigat cu Rapid, scor 4-1. Pentru Mihai Popescu,  duelul din etapa a 2-a a Cupei României Betano are o semnificație aparte. Au trecut exact 153 de zile de la ultimul său meci oficial în tricoul FCSB, disputat pe 29 mai 2026, împotriva lui Dinamo, în barajul de calificare în preliminariile Conference League.

Apoi, fundașul în vârstă de 33 de ani, a mai bifat, pe 6 iunie, 26 de minute la echipa națională, în amicalul câștigat cu 2-1 împotriva Țării Galilor. De atunci, problemele medicale l-au ținut departe de meciurile oficiale pe Mihai Popescu, care nu a apucat să joace încă în stagiunea 2026-2027.

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Două accidentări și două reveniri în doar șapte luni

Ultimul an a fost unul extrem de complicat pentru Mihai Popescu. Pe 12 octombrie 2025, în partida România – Austria, scor 1-0, fundașul central a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng. Stoperul a fost operat la Roma, iar primele estimări indicau o recuperare de șase până la nouă luni. Cu toate acestea, fotbalistul FCSB a revenit mult mai repede decât anticipau medicii.

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Pe 15 martie 2026, după 152 de zile, Popescu a reintrat pe teren în partida cu Metaloglobus, scor 0-0. Ulterior, a devenit din nou o soluție importantă în defensiva roș-albaștrilor și a revenit inclusiv în circuitul echipei naționale. Mihai Popescu a fost însă urmărit de ghinion. Înaintea sezonului 2026-2027, fundașul a acuzat din nou probleme medicale, care l-au împiedicat să evolueze în primele luni ale campionatului.

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Recuperarea s-a prelungit, iar FCSB a fost nevoită să se descurce fără unul dintre fundașii cu care a cucerit un titlu și o Supercupă a României în 2025. Înainte să joace la Bistrița, Mihai Popescu a mai evoluat 60 de minute într-un meci amical la baza de pregătire de la Berceni. 

  • 67 de meciuri, 1 gol și 2 assist-uri are Mihai Popescu la FCSB
  • 650.000 de euro e cota de piață a stoperului, conform transfermarkt.com
1,39 e cota Betano pentru Gloria Bistrița - FCSB din Cupa României Betano
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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