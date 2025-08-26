16 ani de la “Minunea de la Liberec”! Dezvăluirile eroului lui Dinamo: “Am fost convinşi că putem întoarce! Prima a ajuns la 80.000 de dolari, dar n-am văzut niciun ban”

Marius Niculae a marcat două goluri în acel retur de vis pentru dinamoviști și, în plus, a punctat și la „loteria” loviturilor de departajare. El a vorbit pe larg despre contextul din acea dublă manșă și, de asemenea, a dezvăluit că jucătorii antrenați atunci de italianul Dario Bonetti nu au mai primit în cele din urmă primele promise de acționarii clubului pentru calificarea în grupele din Europa League.

Marius Niculae, dezvăluiri de senzație despre „Minunea de la Liberec” reușită de Dinamo în 2009

, printre altele, că înainte de partida retur el și coechipierii lui au fost de fapt singurii care au crezut cu adevărat în acel deznodământ fericit, chiar dacă în spațiul public și conducătorii susțineau acest lucru.

„În primul rând echipamentul pe care l-am avut la Liberec e al treilea echipament care e și acum, probabil că de asta s-au ales acele culori, ca remember. În primul meci nu ne recunoșteam, căzusem așa într-o pasă, practic renașterea noastră a venit după acel meci.

Pentru că am avut cu CFR Cluj următorul meci, tot acasă, am câștigat, apoi a venit Liberec și apoi Ghencea. După acest meci. Noi discutam între noi. În acel moment știu că am strâns 90 la sută din echipă și discutam. Mai ales că poate multă lume nu știe, eu, N’Doye, Tamaș și Torje parcă, dacă nu mă înșel, trebuia să rămânem acasă pentru că conducerea, deși…

„Câinilor” li s-a promis atunci o primă de calificare de 80.000 de dolari, dar care nu a mai fost încasată până la urmă: „Nu am luat absolut nimic”

(n.r. Despre prima de 40.000 de dolari promisă de acționari atunci pentru calificare) Nu am luat absolut nimic, deși, hai să zic lucrurile exact cum s-au întâmplat. Înainte să se întâmple incidentul ăsta pe terenul nostru, să intre suporterii pe teren, să pierdem la masa verde cu 3-0, am avut discuții cu conducerea, în care ne-au zis obiectiv pentru accederea în grupe, este de 20.000 de dolari.

După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a venit și Cristi Borcea, a venit și, Dumnezeu să-l ierte, Vasile Turcu, se ajunsese la vreo 80.000. Nici ei nu mai credeau, de aia zic. Apropo, înainte de deplasare, noi obișnuisem să mergem cu charter, echipă mare, Dinamo, am mers cu linie, cu toată lumea, ok, nu a fost problemă.

Dar înainte să mergem acolo au vrut să ne odihnească să zicem, patru jucători, eu, Torje, Tamaș și N’Doye. Dar atunci Bonetti, Dario Bonetti era antrenor, a zis că insistă să ne aibă pe toți, pentru că aveam meci în Ghencea și să ne țină sub control, ăsta a fost motivul. Ăsta e motivul pentru care eu am intrat la pauză, nu am fost titular.

Dezvăluirea făcută de Marius Niculae la Fanatik Dinamo: „Doar declarativ se mai credea că se poate”

Deci, să zicem așa, doar declarativ se mai credea că se poate. Dar noi am avut imediat după meciul cu CFR Cluj, pentru că atunci era moda să te duci în cantonament, moda Urziceni pe care o stabilise atunci Dan Petrescu. Și discutam: ‘Orice ar fi, mergem acolo și jucăm’. Asta vorbeam. ‘Indiferent ce se va întâmpla, trebuie să jucăm să câștigăm și vedem pe parcurs ce se întâmplă’. Așa am plecat.

După golul de 2-0 am început să credem sută la sută, am strâns rândurile și ne-am dus în presiune și mai mare pe cei de la Slovan. Atunci am început să credem sută la sută. Au fost câteva sute (n.r. de suporteri ai lui Dinamo), chiar am fost supărat pe ei, pentru că nu ne încurajau, ei aveau treabă cu conducerea. Abia după ce am dat golul trei au început și ei să… Până atunci îi luaseră la rând pe cei din conducere și pe câțiva dintre jucători. Nu eram printre ei.

Eu am cerut să fiu primul (n.r. la executarea loviturilor de departajare). Îmi aduc aminte, era Costel Orac atunci secundul lui Dario Bonetti și a venit cu lista. Și i-am zis ‘Arată-mi lista’. Pe mine mă pusese al cincilea. Și am zis ‘Nu, am dat două goluri în meci, lasă-mă să încep eu, eu bat primul, mă simt bine și o să marchez’. Și așa am trecut eu primul. După aia, după lista de 5, nu voia nimeni să bată.

Cum s-a desfășurat „loteria” loviturilor de departajare

Eu fiind căpitanul echipei, țin minte că erau Djakaridja Kone și Diabate, se uitau așa la mine, mi se pare că Molinero l-am luat și i-am zis ‘Tu te duci și bați, fără discuții, du-te și bate’. Și se uita așa la mine. ‘Ok’. Și se duceau să bată. Cam așa se făcea lista atunci. Și la Florin (n.r. Matache), când s-a ajuns la final, țin mine că m-am dus la el și i-am zis: ‘Apăr-o p-asta, că dacă vii tu să bați penalty, ratezi’.

El aștepta tot timpul și i-am zis: ‘Du-te pe una în față, pleacă dinainte, oricare ar fi, alege un colț, că după aia bați tu și…’. Au fost niște emoții incredibile, dar frumos la final, că na… Ce n-a fost în vestiar, îți dai seama că bucurie foarte mare.

La masă nu am putut să sărbătorim, aveam meci în Ghencea. Nu a ajuns (n.r. prima). Deloc. Nici aia pe care o discutasem înainte. Au obținut prime doar cei la care erau scrise în contract și aici erau câțiva jucători. Nu eram printre ei.

În schimb, la Steaua, că atunci era Steaua, ne-au dat primă după meci. Da, gol Tamaș. (n.r. Dacă este vorba despre una dintre cele mai spectaculoase realizări din cariera lui de fotbalist) Da, clar. Locul 1, nu a reușit nimeni până acum să piardă acasă cu 3-0 și să se califice în deplasare. Suntem singurii, exact”, a povestit FANATIK DINAMO.