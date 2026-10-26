16 jucători de top de la cele 16 echipe din SuperLiga au ales: cine va câștiga Balonul de Aur 2026. Sondaj Fanatik. Exclusiv

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Demersul este cu atât mai special cu cât au participat toate cele 16 cluburi din SuperLiga prin căpitanii de echipă sau jucători reprezentativi. Este important de menționat că pe lângă pentru cel mai bun sezon, trofeu pentru care se bat Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Vom prezenta în ordinea locurilor în clasament pentru a evita orice discuție.

Fanatik a realizat un mega sondaj printre toate cele 16 formații din SuperLiga, pentru a afla preferințele privind câștigătorul Balonului de Aur 2026 și BOAT

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, deschide ancheta noastră: „Favoritul meu la Balonul de Aur e Yamal pentru că e un jucător spectaculos. Balonul de Aur All Time cred că merge la Messi pentru că este un jucător complet, care a făcut diferența și a tras după el atât echipa de club cât și naționala Argentinei”.

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Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, este printre puținii care au ales să îl susțină pe starul naționalei Portugaliei: „La Balonul de Aur All Time, Cristiano Ronaldo, clar! Nici să n-aud! Sunt fanul lui, dar consider că a demonstrat în fiecare campionat unde a jucat ceea ce este capabil, pe lângă mentalitatea pe care o are, longevitate, numărul de goluri, titlurile câștigate, etc. Iar pentru 2026, favoritul meu e Lamine Yamal. A câștigat Campionatul Mondial cu Spania, La Liga și Supercupa Spaniei cu Barcelona”.

Ștefan Baiaram, decarul campioanei Universitatea Craiova, nu a stat deloc pe gânduri: „Din punctul meu de vedere Yamal merită Balonul de Aur anul acesta deoarece a câștigat cele mai importante competiții, și a fost decisiv în multe momente din joc. Și pentru Balonul All-Time din toate punctele de vedere îl merită Messi. Este cel mai bun jucător din toate timpurile și a dus Argentina în a doua finală de Mondial consecutivă. Messi și restul!”.

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Petrolul și U Cluj surprind total și îi dau al 9-lea Balon de Aur lui Lionel Messi!

Sergiu Hanca, mijlocașul dreapta al celor de la Petrolul Ploiești, a avut o poziție foarte tranșantă: „Favoritul meu la Balonul de Aur 2026 este Messi! Pentru mine este cel mai bun jucător din toate timpurile. Să duci Argentina în finală, să tragi echipa după tine când joci la Inter Miami în MLS, la aproape 40 de ani… Un an de zile s-a pregătit doar pentru Mondial. Beckham spunea că îl găsea la 7 dimineața singur la bază și se antrena. Mbappe a rupt tot, Yamal pare stilul lui Messi și a câștigat Mondialul, iar Messi a scris istorie. La Balonul de Aur All Time, chiar dacă părerile sunt împărțite eu zic că tot Messi merită. Am fost martori la istorie și nu va mai exista un astfel de fotbalist”.

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Alexandru Chipciu, căpitanul celor de la Universitatea Cluj, a acceptat și el provocarea FANATIK: „Aș vrea să-l ia Messi pentru că a ținut Argentina în spate la 39 de ani deși cel mai bun jucător din lume mi se pare Mbappe. Iar la Balonul de Aur All Time pentru mine nu pot să-l compar pe Messi cu nimeni. Deci Lionel Messi la ambele!”.

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Karlo Muhar, căpitanul FCSB, și-a ales favoriții la Balonul de Aur

Unul dintre eroii echipei lui Laurențiu Reghecampf din meciul cu Rapid, Karlo Muhar a mers pe mâna starului lui Real Madrid și al naționalei Franței: „Kylian Mbappe, pentru că este atât de dominant pe teren, este jucătorul care schimbă jocul! Pentru Balonul de Aur All Time îl am ca favorit pe Lionel Messi”.

Denis Alibec, căpitanul celor de la Farul Constanța, are și el un cuvânt de spus: „Cred că Yamal va câștiga la limită în fața lui Mbappe. Are un mic avantaj datorită Campionatului Mondial. Iar despre cel mai bun jucător dintre Messi și Ronaldo nici nu mai are rost să discutăm. Messi 100% The Goat (n.r. cel mai bun din toate timpurile)”.

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Jayson Papeau, jucătorul celor de la UTA, a intrat și el în joc: „Cred că Yamal va câștiga Balonul de Aur. E favoritul meu pentru că e cel care aduce bucurie aduci când îl vezi jucând. Îmi place și Kane și aș vrea să câștige unul dintre ei. Iar la categoria All Time aș spune de departe Lionel Messi. E cel mai bun din toate timpurile și nimeni nu se poate compara cu el”.

Căpitanul de origine portugheză al lui CFR Cluj, Mario Camora, favorit surpriză între Messi și Ronaldo

Mario Camora nu a stat nici el pe gânduri și l-a „trădat” pe Cristiano Ronaldo în cursa pentru Balonul de Aur All Time: „Messi va câștiga. Are titlul mondial cu Argentina, a fost decisiv în momentele importante și fără el ar fi fost greu să obțină o asemenea performanță în 2022. În privința Balonului de Aur din 2026 îl aleg pe Lamine Yamal. A făcut un sezon excelent, iar la Campionatul Mondial a avut evoluții foarte bune. Chiar dacă este foarte tânăr, cred că a demonstrat la cel mai înalt nivel”.

Alexandru Neacșa, veteranul celor de la Corvinul Hunedoara, și-a dat și el votul marilor favoriți: „Messi pentru mine este peste toți și cred că este cel mai bun din toate timpurile. Anul ăsta eu zic că Mbappe merită Balonul de Aur. În primul rând pentru că trage pe Real Madrid după el de 2 ani de zile, plus golurile și rezultatele avute cu Franța la Campionatul Mondial”.

Sebastian Mailat, vedeta celor de la FC Botoșani, îi dă marele trofeu starului naționalei Spaniei și al Barcelonei: „Yamal trebuie să câștige și se va lupta cu Kane. Are șanse reale și Olise. Lamine mi se pare că e singurul jucător care îți aduce zâmbetul pe față. E și câștigătorul Cupei Mondiale. Eu sunt 100% fan Ronaldo, dar ce e bun îi place și lui Dumnezeu și ca să nu fiu ipocrit merg pe mâna lui Messi la Balonul de Aur All Time. A câștigat Mondialul, Cristiano e cel mai bun marcator din toate timpurile, în timp ce Messi e bun la toate și eu recunosc asta. Contează și ultima impresie. Cum s-a retras Messi de la națională, iar Cristiano Ronaldo a fost huiduit și a fugit din cantonament”.

Încă un portughez votează cu Lionel Messi!

Nicolae Păun, căpitanul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, știe cine pleacă acasă cu trofeul: „Îl văd favorit pe Mbappe. E cel mai bun jucător din lume, chiar dacă nu a câștigat nimic. El an de an marchează cele mai multe goluri și cred că ar trebui să se raporteze mai mult la performanțele individuale. Messi a făcut un Mondial extraordinar și cred că topul va fi Mbappe, Yamal, Messi sau Rodri. Balonul de Aur All Time îl va câștiga Messi. E mult mai talentat, chiar dacă îmi place și Ronaldo, Messi e mai bun și mai îndrăgit de fanii fotbalului. Deși Ronaldo a marcat într-un sezon peste 70 de goluri”.

Ricardo Matos, portughezul lui FC Argeș, a surprins de asemenea: „Ca să fiu sincer e greu. Sunt fotbaliști extraordinari. E foarte strâns între Mbappe, Olise, Kane și Lamine Yamal. Toți au avut un sezon excelent la club sau la națională. Cel care merită cel mai mult însă din toate punctele de vedere, pentru că ar trebui să conteze performanțele individuale, cred că e Mbappe. Eu zic că e vremea lui.

Iar la Balonul de Aur All Time, deși sunt portughez și lumea crede că știe deja pe cine voi vota, Messi ar trebui să îl câștige. Respect tot ce a realizat Ronaldo, dar cred că e o mare diferență între ei pentru că Messi a fost cel mai bun din toate timpurile, un talent nativ, iar Ronaldo cel mai mare atlet și e incredibil cât a muncit, dar nu despre asta e vorba în fotbal. Este imposibil ce a reușit Messi și nu cred că trebuie să uităm, mai ales acum la ultima Cupă Mondială. În Portugalia, Cristiano Ronaldo e poate la fel de iubit ca Messi”.

Căpitanul celor de la Oțelul Galați, alegere total neașteptată

Paul Iacob, purtătorul banderolei la Oțelul, e convins că Spania nu ar fi reușit să câștige titlul mondial fără jocul excelent al lui Rodri, starul Barcelonei: „A fost decisiv pentru ei, a făcut tot jocul Spaniei, dar cred că va câștiga totuși Lamine Yamal. La Balonul de Aur All Time dacă ar fi pentru toată cariera l-aș da lui Lionel Messi”.

Remus Guțea, cel mai important jucător al celor de la FC Voluntari, nu are niciun dubiu: „Cred că Mbappe deoarece a fost golgheter la Mondial și în Champions League, în La Liga. El merită Balonul de Aur. Iar dintre Messi și Ronaldo eu îl aleg pe Leo pentru că sunt fanul lui și e jucătorul mai complet”.

Eduard Papp, căpitanul celor de la Miercurea Ciuc, încheie votul: „Eu cred că merită Mbappe pentru că a avut un sezon foarte bun la Real Madrid și e golgheterul Campionatului Mondial. La Balonul de Aur All Time cred că va câștiga Cristiano Ronaldo. El merită mai mult în momentul de față, chiar după scandalul în care a intrat. A avut un sezon senzațional la Manchester United în 2007-2008”.