Sport

17-0 la Campionatul Mondial, într-un meci cu 58 de șuturi la poartă! Cine e reușit această performanță fantastică

Catalin Oprea
20.10.2026 | 10:57
170 la Campionatul Mondial intrun meci cu 58 de suturi la poarta Cine e reusit aceasta performanta fantastica
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Scor fluviu la Cupa Mondială feminină U17 organizată de FIFA FOTO X
Echipa feminină Under 17 a SUA a stabilit un nou record în fotbalul mondial, bifând cel mai mare scor stabilit vreodată la o competiție organizată de FIFA
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Selecționata feminină de fotbal SUA U17 a învins reprezentativa Samoa U17 cu scorul de 17-0. Meciul a avut loc în Maroc, în cadrul fazei grupelor de la Cupa Mondială de Fotbal Feminin U17, care are loc în perioada 17 octombrie -7 noiembrie.

17-0 este cel mai mare scor înregistrat într-o competiției FIFA

Această victorie categorică a stabilit o serie de recorduri istorice. E cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată la un Campionat Mondial FIFA, la orice categorie de vârstă sau gen (fotbal în 11). Recordul anterior era deținut de naționala masculină U17 a Marocului, care învinsese Noua Caledonie cu 16-0 în 2025.

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Americancele au condus la pauză cu 9-0, iar la finalul meciului pe lista marcatoarelor s-au regăsit 10 jucătoare diferite.

Maddie DiMaria, pe urmele lui Haaland

Atacanta Maddie DiMaria a condus atacul răvășitor al celor din SUA, deschizând scorul după doar 63 de secunde și marcând în total șase goluri. Ea a devenit prima jucătoare din istoria competiției care a marcat de șase ori într-un singur meci și prima din orice fază finală FIFA, de la norvegianul Erling Haaland a marcat nouă goluri la Cupa Mondială U-20 din 2019.

„El este o sursă de inspirație”, a spus DiMaria despre Haaland, ținând în mână mingea meciului după finalul partidei. „Văzând dorința și nemiloasa lui determinare în careul de pedeapsă… să fiu următoarea jucătoare care îi calcă pe urme este o adevărată onoare. Sunt extrem de norocoasă că toate fetele astea mă găsesc în locurile potrivite”, a mai declarat ea.

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DiMaria a devenit, de asemenea, prima jucătoare care a marcat șase goluri într-un meci de Cupă Mondială feminină FIFA, la orice nivel. Singurele două jucătoare care au marcat anterior cinci goluri într-o Cupă Mondială au fost ambele americance: Michelle Akers, împotriva Taipeiului, în 1991 și Alex Morgan, împotriva Thailandei, în 2019.

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Maddie DiMaria a marcat șase goluri FOTO X

La pauză, SUA conducea cu 9-0

SUA a ajuns la un avantaj de 9-0 până la pauză – egalând recordul Germaniei din turneul din 2010 pentru goluri marcate în prima repriză – și a înregistrat 58 de șuturi la poartă în cele 90 de minute.

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Carolina Reyna, sora mijlocașului echipei naționale masculine a SUA, Gio Reyna, și Loradana Paletta au marcat câte două goluri fiecare, în timp ce Mia Corona, Grace Murray, Amari Manning, Deus Stanislaus, Isa Ortiz, Melia Brewer și Gianna Hanf au marcat și ele.

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