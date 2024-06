“17 ani în Statele Unite!”. Cristian Terheş a vorbit la Fanatik despre românii din diaspora și visul american

Aproape două decenii, , în Statele Unite. La ”Sport și Politică”, candidatul Alianței AUR la Parlamentul European a vorbit despre ”visul american” și despre românii din diaspora.

Cristian Terheş a vorbit la Fanatik despre românii din diaspora și visul american

Moderatorul podcast-ului ”Sport și Politică”, Horia Ivanovici, l-a întrebat direct pe Cristian Terheș cum a fost experiența de 17 ani peste ocean și dacă este, într-adevăr, un vis să trăiești în SUA.

Europarlamentarul a recunoscut că el a realizat visul american. Odată stabilit alături de soție la mii de kilometri departe de casă, a avut șansa de a întâlni, aici, români plecați sau fugiți din țară. Spune că de la aceștia a avut numai de învățat.

”Eu am realizat visul american. La 6 luni după ce am ajuns acolo, mi-am cumpărat cu soția prima casă. După 2 ani am luat o casă și mai mare. În 2009, 2010, am preferat să plecăm din casa respectivă și să ne luăm chirie mai aproape de lucru pentru că stăteam prea mult în trafic.

(n.r. Este un vis să trăiești în SUA?, întrebare moderatorului) Da, este, dar contează foarte mult cum trăiești și unde trăiești. Eu am avut privilegiul de a cunoaște câțiva români din exilul românesc, care au plecat înainte de a se instaura regimul comunist în 46, să cunosc români care au plecat după 68, unii având și pușcărie în spate. Am reușit să învăț de la ei cum era politica românească în perioada interbelică și ce a însemnat exilul românesc după 1964-1968.

Am avut de la cine învăța. M-am uitat foarte aproape la cum se comportă armenii, la ce lobby fac. Cumva, am reușit să cunosc realitatea de aici. Sunt și cetățean american”, a spus .

Ce îi împiedică pe românii din diaspora să revină acasă. Terheș: ”În afara României li se respectă demnitatea”

Cristian Terheș i-a spus lui Horia Ivanovici, la ”Sport și Politică”, că obiectivul său în viitorul mandat de la Bruxelles este să facă tot ce-i stă în putință pentru a aduce bunăstarea și prosperitatea în România, astfel încât ”românii plecați să se întoarcă, iar cei rămași să nu mai plece”.

Politicianul admite că deși în țară ar câștiga cel puțin la fel de bine ca în Occident, mulți români preferă să rămână departe de casă. Explicația: afară li se respectă demnitatea.

”Foarte mulți și-ar dori să se reîntoarcă în țară, nu doar cei din Belgia. Pentru cei care au trăit doar în România este foarte greu să înțeleagă sentimentul acesta, unde tu ești în două lumi. Fizic ești acolo, sufletește ești acasă, cu familia, cu cei dragi.

Este extrem de greu. Dacă ai copii, cum sunt destul de multe situații în Europa, tu să fii la lucru într-o țară vest europeană și să-ți vezi copilul doar pe WhatsApp, pe Zoom. E o problemă asta.

Obiectivul pe care îl am ca om politic este de a face tot ceea ce trebuie făcut pentru a aduce bunăstarea în România, prosperitatea, astfel încât cei plecați să se întoarcă, iar cei rămași să nu mai plece.

În momentul de față, prin București poate că un român câștigă mai bine decât în Spania și Italia. Foarte mulți din vest recunosc acest lucru. Îi întreb: ‘ce vă mai ține aici?’. Ei îmi spun: ‘când mă duc la o autoritate, la primărie, vorbesc cu mine cum vorbesc’.

Adică și-au dezvoltat o demnitate în aceste țări, unde sunt respectați, se vorbește frumos cu ei, școala e școală. În România, nu. Lucrurile acestea se pot corecta. Dacă ai oameni politici în anumite funcții publice, care impun un anumit mod de a fi.

Se pot face lucruri. Cred că mulți au depășit faza bunăstării. O duc bine acolo, o duc bine și aici, dar preferă să rămână în afara României pentru că li se respectă demnitatea. Dacă ajutăm și la schimbarea acestei mentalități din țară, cred că mulți se vor întoarce”, explică Terheș.

Cristian Terheș, impresionat de cazul unui român din Spania

Președintele Partidului Național Conservator Român (PNCR), , are și un contra-exemplu față de situația întâlnită în România. Spune că el a fost tratat cu respect maxim atunci când a ajuns, ca emigrant, peste ocean.

”Vă spun asta și din perspectiva experienței pe care am avut-o trăind în afara României. Eu am văzut ce înseamnă să mergi ca emigrant în SUA, să fii tratat cu respect, să nu te știe nimeni și văd ce se întâmplă aici unde un roman de-al tău te tratează cu lipsă de respect, cu aroganță. Lucrurile acestea țin și de o educație, de o educație socială. Dar totul ține de politic”, a dezvăluit politicianul.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici despre un român din diaspora care l-a impresionat, Cristian Terheș a dezvăluit cazul trist al unui conațional din Spania. Acesta și-a rupt coloana după ce a căzut de pe o schelă. Acum, așteaptă ajutor de la statul spaniol și de la cel român. Din păcate, acesta întârzie.

”Am întâlnit în Spania un român care a avut un accident de muncă, a căzut de pe o schelă și și-a rupt coloana. Nici autoritățile spaniole, nici cele române nu fac absolut nimic pentru el. Mai vorbesc cu mama lui despre el. O să încercăm să vedem ce putem face din PE pentru astfel de cazuri.

Cred că e important pentru români să știe că statul român, indiferent unde sunt, este și pentru ei. Nu cred că este săptămână când să nu mă sune români din Danemarca, Norvegia, să-mi spună că li s-au confiscat efectiv copiii de autoritățile din statul respectiv. Stai și te pui în situația acelor oameni. Acestea sunt drame”, a mai precizat Terheș.

