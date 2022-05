18 ani de la explozia de la Mihăileşti. Ce pedepse au primit vinovaţii pentru tragedia soldată cu 18 morţi

S-au scurs nu mai puțin de 18 ani de la explozia care s-a produs la Mihăilești. Vorbim despre una dintre cele mai mari tragedii care au avut loc pe șoselele din România.

Explozia de la Mihăileşti: Filmul tragediei din Buzău. Doi jurnalişti, printre victime

În anul 2004, pe 24 mai, un camion care transporta 20 de tone de azot de amoniu a explodat la Mihăilești, județul Buzău. 18 persoane au murit şi alte 13 au fost rănite. Șapte pompieri, doi jurnalişti, localnici şi şoferi aflaţi în trafic și-au pierdut atunci viața.

Alarma a fost dată în jurul orei 5:40. Atunci s-a transmis că un camion încărcat cu azotat de amoniu a derapat și a luat foc.

Două echipaje de pompieri din Buzău au plecat imediat spre locul intervenţiei. Din nefericire, la puțin timp după ce au ajuns, a urmat o explozie devastatoare.

Primii jurnalişti care au ajuns la faţa locului n-au avut nicio șansă. Reporterul Antena 1 și cameramanul au fost uciși de suflul exploziei.

Un crater cu adâncime de 6,5 metri și un diametru de 21 metri s-a format în jurul , iar bucăți de metal au fost aruncate pe o rază de 200 de metri afectând acoperișurile mai multor case din zonă.

Mărturiile supravieţuitoriilor de la Mihăileşti

Sorin Teşcan este unul dintre supravieţuitorii tragediei de la Mihăileşti. „Este o rană care nu se va vindeca niciodată, trăiesc tot timpul cu gândul la ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, acele momente de coşmar, absolut tot. Au mai fost situaţii grele ca pompier, dar le-am depăşit cu bine. Am însă de atunci o teamă în suflet. Dacă n-ar exista o teamă, n-ar exista nicio grijă mult mai mare faţă de orice intervenţie”, avea să spună acesta la una dintre comemorarările colegilor morţi.

Marian Ilie Simi a trăit şi el . A rămas fără un picior în urma exploziei și de atunci totul s-a schimbat pentru el. „E o durere foarte mare, puteam să fiu printre colegii care nu mai sunt. Am rămas fără un picior, durerea e şi mai mare. Îmi aduc aminte cum a explodat TIR-ul şi cam atât, după aia nu mai ştiu. Au trecut greu cei zece ani, urmările le am toată viaţa, nu o zi, nu o lună, nu am cum să uit. Sunt la birou acum, muncă de teren nu mai pot face. Sper ca tragedia să fi schimbat ceva în privinţa transporturilor periculoase”, a zis bărbatul.

Vali Gheorghe era corespondent PRO TV la acea vreme. El a fost primul jurnalist care a ajuns după explozie. A întârziat atunci două minute, minute care aveau să-i salveze viața.



„Am primit acelaşi mesaj pe care l-au primit toţi jurnaliştii. Suna aşa: «auto-accidentare urmată de un incendiu la cabina unui autotir, nu sunt persoane încarcerate» . Nu am vrut să mă duc iniţial, pentru că fiind întuneric dacă nu prindeam imagini interesante cu flăcări nu era o ştire.

Mi s-a părut o ştire slabă, am tărăgănat-o şi apoi, aflând că este vorba despre un tir cu îngrăşăminte chimice, am decis să plec gândindu-mă că poate iese ceva legat de poluare, mai ales că mesajul, fiind trimis la toţi jurnaliştii, mă gândeam că se vor duce toţi acolo. Am mers încet, a fost şansa vieţii noastre. Am întârziat două minute.

Eram la doi kilometri de locul exploziei când s-a produs. A fost cam cât un bloc cu zece etaje. Am ajuns primul acolo. Era o linişte mormântală, erau numai morţi. După ce am tras primele două cadre, şeful de post, care era întins pe şosea, m-a strigat pe numele mic. Mi-a zis să-l duc la spital, să nu moară, nu mai avea haine. M-a marcat clar, nu se poate uita aşa ceva”, a zis Vali Gheorghe

„Eu am chemat Salvarea, că nu ştia nimeni ce era acolo. Nu mă gândeam că e cineva din presă printre victime, nu-mi făceam nicio problemă. Am trecut de două-trei ori pe lângă Ionuţ, era cu faţa în jos, era gol, fără mâini, fără picioare, dar nu m-am gândit că e el.

Nici nu-i văzusem maşina. Apoi a venit cameramanul de la TVR, care mi-a zis că ar fi el acolo jos. Am mers amândoi lângă cadavru şi ne-am dat seama că era Ionuţ, fără viaţă. Nu ai cum să uiţi aşa ceva toată viaţa”, a mai spus Vali Gheorghe.

Cine au fost vinovaţii tragediei de la Mihăileşti şi ce pedepse au primit

Cei trei reprezentanți ai firmelor care au asigurat transportul și livrarea azotatului de amoniu, Ionel Ionuț Neagoe, administratorul Ney Transport SRL, Mihai Gună, patronul Mihtrans SRL și Ion Gherghe, fost director al combinatului Doljchim din Craiova au fost găsiți vinovați.

Aceștia au fost condamnați la câte patru ani de închisoare şi la plata unor despăgubiri. Inculpaţii au făcut apel, iar în octombrie 2007, magistraţii Tribunalului Vrancea i-au achitat.

Aveau să respingă ca nefondate toate cererile de despăgubiri formulate de părţile vătămate, ridicând sechestrele asiguratorii asupra bunurilor lor. Atât procurorii, cât şi 37 de părţi civile implicate în dosar au făcut recurs, care a fost admis pe 3 martie 2008 de Curtea de Apel Galaţi.