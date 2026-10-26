182 de naționale, 1000 de meciuri în 6 zile. Ideea nebunească a lui Wenger pentru Cupa Mondială

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Proiectul lui Arsene Wenger, al superturneului Cupei Mondiale U15, a luat startul sâmbătă, 24 octombrie, în Azerbaidjan. Ultimele meciuri vor avea loc pe miercuri, 30 octombrie.

Cupa Mondială cu aproape 1.000 de meciuri a început

Arsene Wenger, actualul Director de Dezvoltare Globală a Fotbalului în cadrul FIFA, a avut o propunere mai mult decât inedită pentru a schimba structura Campionatului Mondial U15. Turneul final al juniorilor s-ar transforma într-un : 182 de naționale din 216 federații ar urma să participe la turneul final.

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Proiectul ambițios ar însemna că aproape 1000 de meciuri se vor disputa într-un interval de 6 zile. Majoritatea duelurilor vor fi disputate în Complexul de Competiții Hovsan din Baku. Sunt așteptați 3.000 de sportivi și delegați pentru supercompetiția de juniori. Datorită numărului ridicat de meciuri, turneul ar avea mai mult un scop educativ pentru sportivi, fiind prilejul ideal pentru a acumula experiență.

Astfel, nicio echipă națională de juniori nu își va încheia parcursul după doar câteva meciuri. Competiția ar urma să fie împărțită în două faze: în prima parte a competiției, selecționatele își vor dovedi nivelul de joc, prin mai multe dueluri. Faza finală a turneului ar fi reprezentată de meciuri între naționale de nivele de joc apropiate.

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Regulamentul competiției a fost schimbat

Proiectul lui Arsene Wenger ar putea prinde contur numai prin , astfel încât să optimizeze timpul și spațiul pe care organizatorii îl au la dispoziție. De aceea, partidele vor avea o durată de numai 40 de minute, împărțite în două reprize a câte 20 de minute. De asemenea, nici efectivul nu este cel clasic, folosit la seniori. Echipele naționale participante vor alcătui formații din 8 jucători plus portarul. Efectivul redus are efecte directe și asupra loturilor convocate. Fiecare selecționată are la dispoziție cnumai 14 fotbaliști.

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Numărul ridicat de echipe a schimbat și structura primei faze a competiției. Cele 182 de naționale vor fi împărțite în 32 de grupe, a câte 6 naționale. De menționat este că România nu va participa la superturneul final ce urmează să se desfășoare în Azerbaidjan.

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Și suprafața de joc va fi mai mică comparativ cu fotbalul clasic. Meciurile se vor desfășura într-un perimetru de 68 pe 47 de metri. Totuși, porțile de joc își păstrează mărimile normale: 7,32 metri lățime și 2,44 metri înălțime.