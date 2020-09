19 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001! Cum a fost afectat sportul în America şi meciul care a readus speranţa în New York

Atentatele de la 11 septembrie 2001, rămâne o rana deschisă pentru toată planeta chiar și la 19 ani de la atacurile care dus la moartea a 2977 de oameni, iar sportivii și cluburile din America au încercat și să își aducă aportul în acele clipe în care poporul american a devenit mai unit ca niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unul dintre cele mai rapide reacții le-a avut clubul de baseball New York Mets, care și-a transformat stadionul ,,Shea Stadium” într-o zonă de depozitare a materialelor necesare pentru îngrijirea răniților.

Un alt gest emoționant a fost făcut de cei de la New York Yankees care au venit în sprijinul Serviciului de Pompieri din New York și i-au ajutat și le-au ridicat moralul, pentru ca teroarea să nu monopolize o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Baseball-ul a adus speranțe Americii la cinci zile după atacurile teroriste

Baseball-ul a fost primul sport care a revenit în New York, la doar cinci zile după atacurile de la World Trade Center, pentru că oamenii nu trebuie să trăiască cu teamă, iar sportul este o modalitate prin care oamenii se eliberează de frici și temeri, un mod de a fi liber. Astfel, sportul a învins terorismul, la doar cinci zile după una dintre cele mai grele lovituri primite vreodată de Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Sportul a fost modalitatea prin care americanii au reușit să își revină din șocul puternic și din traumele lăsate în urmă de acele evenimente. Așa au putut își distragă atenția pentru câteva ore de la fumul gros și praful care a acoperit metropola timp de o lună de zile:

Dacă NFL, NHL și NBA nu au revenit până în luna octombrie, basebabll-ul s-a întors să salveze America la doar cinci zile după atacurile teroriste.

Primul meci în New York, a avut loc la zece zile după atacuri și s-a disputat între New York Mets și rivalli lor de moarte, Atlanta Braves și pe Shea Stadium, la doar câțiva pași de aeroportul LaGuardia, iar suporterii lui New York Mets au umplut stadionul, urmărind cu atenție avioanele care treceau pe deasupra stadionului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe teren, jucătorii celor două echipe le strângeau mâinile numeroșilor polițiști și pompieri care au venit în număr mare în acea seară pe stadion, în timp ce în tribune, nu era un singur spectator care să nu aibă cu el un steag american. Un mesaj al unui suporter a făcut însă înconjurul lumii arătând încă odată spirtul american care nu poate fi înfrânt: ,,Once bitter rivals, now United!” ( ,,Cândva rivali de moarte, acum uniți”).

În ceea ce a fost cel mai important meci din viața lor, New York Mets a câștigat acel meci cu 3-2, dar a ratat play-off-ul, însă pe 21 septembrie 2001, baseball-ul nu mai era despre a câștiga sau a învinge, era doar despre America, fiii New York-ului care jucau cel mai iubit sport al americanilor. De altfel, înainte de meci, jucătorii celor două echipe au decis să doneze primele de meci familiilor victimelor atentelor.

ADVERTISEMENT

NFL-ul a ajutat la rândul său societatea americană să își revină la viața normală, meciurile din ligă fiind o modalitate prin care grupuri mai mari de oameni se întâlneau pentru un eveniment care nu avea legătură cu cele întâmplate.

Lista completă a evenimentelor sportive care au avut de suferit după 11 septembrie 2001