Cornel Ilie de la Vunk divorțează. Anunțul făcut după 5 ani de căsnicie

Cornel Ilie de la Vunk a anunțat în urmă cu puțin timp că divorțează de femeia care i-a dăruit doi copii. Cântărețul a mărturisit în mediul online că a rămas în relații bune cu fosta parteneră de viață, Eliza, nevorbind însă despre motivul care a dus la această ruptură.

Actorul din „Mamaa mia the musical” a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că nu se știe să fii avut certuri sau neînțelegeri cu femeia alături de care ajunsese la altar în urmă cu cinci ani. Cei doi au avut o relație de lungă durată, însă povestea lor de dragoste s-a transformat într-o „veste”.

Renumitul artist a făcut tristul anunț pe contul de Instagram, acolo unde a postat o imagine în care dă mâna cu femeia care l-a făcut fericit atâția ani. Cornel Ilie a mărturisit că fotografia a fost făcută chiar în ziua în care și-a anunțat fanii că pune punct căsniciei.

Cornel Ilie de la Vunk, anunț neașteptat. Artistul divorțează după 5 ani de mariaj

„Din «Poveste» a rămas «O veste»: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul divorț’ să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu.

Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor”, a scris Cornel Ilie în mediul online.

Solistul de la Vunk, decizie radicală în privința vieții intime

Solistul trupei Vunk a mărturisit că va rămâne în continuare foarte bun prieten cu fosta soție și mai ales, va păstra aceeași discreție legat de viața personală. Mai mult decât atât, a ținut să precizeze că este singura dată când va vorbi despre divorț, mulțumindu-le celor din jur pentru înțelegere.

„Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.

Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire. Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a completat artistul mesajul de pe Instagram.

