Becca Millerchip-Brown, proprietara unui salon de tatuaje din Marea Britanie, a vorbit despre reacțiilevenite din partea celor din jur doar pentru că și-a tatuat cea mai mare parte a corpului, fiind și o mamă singură a doi copii.

Din moment ce saloanele de tatuaje au fost închise o mare parte a anului trecut din cauza pandemiei de coronavirus, Becca a fost nevoită să se reprofileze și să treacă la pictură pentru a putea duce un trai decent. Artista locuiește în Wroughton, Wiltshire, împreună cu cei doi băieți adolesenți.

Artista a explicat că oamenii reacționează în mod diferit atunci când o văd și că are parte atât de comentarii pozitive, cât și negative.

Faceți cunoștință cu mama care are 95% din corp tatuat: “Bogătașii excentrici mă adoră!”

Becca Millerchip-Brown este surprinsă de succesul pe care îl au picturile ei și are de gând să continue cu această pasiune și după ce i se va permite să-și redeschidă salonul de tatuaje. Din păcate, aceasta are parte de critici din partea altor artiști, care nu privesc cu ochi buni corpul ei acoperit cu cerneală în proporție de 95%, potrivit publicației The Sun.

Becca încearcă să nu se lase afectată de comentariile negative și își expune pe rețelele sociale atât lucrările pe care le-a realizat de la începutul pandemiei, cât și corpul plin de tatuaje, tot o formă de artă.

Mămica în vârstă de 44 de ani spune că are parte atât de reacții pozitive, cât și negative, pentru că unele persoane o judecă după aspectul fizic inedit pe care i-l oferă tatuajele.

„Am avut atât reacții pozitive, cât și negative, pentru că sunt destul de acoperită de tatuaje. Oamenii pe care i-am întâlnit în lumea artei, ‘bogătași excentrici’, adoră aspectul meu. Reacțiile negative pe care le-am avut vin de la ‘clasa de mijloc aspirantă’, care se cred mai buni doar pentru că au ales să se conformeze unui anumit standard legat de aspectul lor fizic” a declarat Becca, potrivit sursei citate anterior.

Artista a spus că unele persoane, atunci când o întâlnesc pentru prima dată, își formează o părere pe baza tatuajelor care îi acoperă tot corpul, însă îi vorbesc cu respect și sunt surprinși atunci când văd că răspunsurile ei sunt cât se poate de raționale.

„Sunt persoane care, inițial, își fac o părere despre mine judecând după tatuajele și a felului în care arăt, care îmi vorbesc într-un fel foarte amabil, care sunt surprinși atunci când pot răspunde într-un manieră rezonabilă.

Mi se pare destul de amuzant. Îmi pun tablourile lângă lucrările cu tatuaje, deoarece pentru mine totul înseamnă artă, doar în medii diferite”, a continuat Becca.

Oamenii se opresc să facă poze cu ea

Singura parte a corpului care a rămas neatinsă de cerneală este fața, deși are câteva tatuaje sub păr. Artista le spune celor care o întreabă de numărul tatuajelor că are unul singur, pentru că toate sunt legate. „Atunci când oamenii mă întreabă câte tatuaje am, eu le răspund ‘unul singur’, pentru că toate sunt în legătură”.

„De cele mai multe ori am parte de reacții pozitive, oamenii se opresc și îmi spun ‘frumoase tatuaje’. Am auzit și copii mici spunând ‘doamna aceea are flori drăguțe pe ea’ și lucruri de genul ăsta.

Vara, oamenii se holbează la mine, dar am observat că o fac mai mult atunci când am fost în vacanțe în străinătate. Chiar am fost rugată să fac poze cu oamenii în vacanțe, doar din cauza numărului de tatuaje pe care le am”, a explicat Becca pentru publicația menționată mai sus.

Becca are propriul ei salon de tatuaje, „Freakshow”, de peste un deceniu, și consideră că este o adevărată „extensie” a personalității sale, motiv pentru care a ales acest nume. Aceste „freakshow-uri” erau o formă populară de divertisment în perioada victoriană, atunci când oamenii se adunau în mulțime pentru a urmări piese neobișnuite.

„Aspectul meu fizic se potrivește, cu siguranță, cu numele studioului meu, ‘Freakshow’ , atunci când oamenii cred că ești o nebună sau o ciudățenie. Înțeleg de ce, pentru că este neobișnuit să ai atât de multe, mai ales pentru o femeie”, susține Becca.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Becca M Brown (@beccambtattoo)

Această temă a „freakshow-ului” este prezentă în studioul ei de tatuaje, unde există picturi murale și alte lucrări specifice epocii victoriene, alături de o sala de oglinzi pe scări, oferindu-i un aspect cu totul neobișnuit.

Becca a încercat să-și facă singură tatuaje, dar nu a reușit, motiv pentru care călătorește prin Marea Britanie ca să fie tatuată de marii artiști pe care îi admiră. Primul ei tatuaj l-a avut la vârsta de 15 ani și era un scorpion, pe care l-a acoperit la scurt timp pentru că nu-i plăcea cum arăta.

Această greșeală din adolescență a făcut-o să se gândească foarte bine la viitoarele tatuaje pe care și le-a făcut de-a lungul timpului și la însemnătatea lor. Printre tatuajele ei preferate se numără portretele lui Cary Grant și Deborah Kerr din filmul „An Affair to Remember”, întrucât obișnuia să urmărească filme vechi împreună cu bunica ei.

Are și o muscă pe picior, după ce tatăl ei i-a spus că aceasta trăiește doar o zi, iar semnificația atribuită este aceea că trebuie să trăiești fiecare moment la maximum, pentru că nu știi cât de mult vei trăi. Narcisele de pe picioare îi aduc aminte de mama ei, căreia i-au plăcut întotdeauna aceste flori.

Becca s-a gândit și la copiii ei, astfel că și-a tatuat o femeie care cântă a vioară, pentru că fiul ei cel mare cântă la acest instrument, dar și o bufniță, desenată de fiul cel mic. Artista spune că este destul de greu să mai găsească spații neacoperite pe corpul ei și nu poate opta pentru tatuaje de dimensiuni mai mari.

„Este un mare efort să găsesc vreun săațiu gol acum, sunt plină de tatuaje. O să umplu fiecare spațiu rămas, dar este enervant că nu-mi mai pot face unele mai mari.”, a mărturisit Becca.

Becca și-a dat seama că iubește arta de la o vârstă fragedă, ba chiar lipsea de la școală pentru a lua lecții de artă. Și-a urmat studiile la un colegiu de artă. A obținut o diplomă în domeniul Artelor frumoase la Universitatea De Montfort.

Mai târziu, Becca și-a expus lucrările la Academia Regală din Edinburgh, și-a vândut un tablou la Bond Street Sothebys și a avut expuse mai multe lucrări la diverse festivaluri de artă, înainte de a avea salonul ei de tatuaje.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Becca M Brown (@beccambtattoo)

Pandemia i-a afectat afacerea cu tatuaje

Înainte de pandemia de COVID-19, Becca își câștiga cei mai mulți bani datorită salonului de tatuaje, care urmează să se redeschidă după ce a fost închis în ultimele luni și o bună parte a anului 2020.

„Acest an a fost o adevărată luptă atât mental, cât și financiar, mai ales că sunt mamă a doi copii. Să ți se spună, deodată, că singura ta sursă de venit nu mai poate continua, am fost nevoită să mă adaptez. Toate acestea m-au făcut să fiu determinată și productivă astfel încât să pictez în fiecare zi.

Am nevoie de un atelier, așa că am fost nevoită să țin pasul cu chetuielile și acolo, dar și acasă. În timpul lockdown-ului, am avut comenzi atât prin Marea Britanie, cât și în străinătate, în Danemarca, Franța și America.

Am pictat foarte multe animale de companie, cel mai mult câini și pisici, dar și porcușori de Guineea, dar și pui sau capre. Am pictat și multe animale sălbatice și flori. Natura este ceea ce îmi place, cu adevărat, să pictez și să desenez, iar plimbările din timpul lockdown-ului m-au menținut inspirată.

Sunt obișnuită să desenez zilnic pentru tatuaje, din moment ce toate tatuajele pe care le fac sunt concepute special pentru fiecare client în parte”, a încheiat Becca.

Artista plănuiește să-și expună toate lucrările care au rămas nevândute, care pot fi văzute pe pagina ei de Instagram sau pe site-ul oficial.