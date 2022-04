O boală face ravagii în Fiji. Au murit peste 30 de oameni, din cauza unei afecțiuni răspândite de animale

Leptospiroza a dus la moartea a 36 de persoane în acest an, în Fiji, până acum. Ministerul Sănătății local a confirmat acest bilanț, marți, 26 aprilie 2022.

Zeci de decese din cauza leptospirozei, în Fiji

Ministerul Sănătăţii din Fiji mai precizează că din cele 36 de decese, 26 sunt oameni din vest, şase din nord şi patru din centru, scrie

De altfel, până în prezent, în 2022 Fiji are 1.784 de cazuri confirmate cu leptospiroză. Cele mai multe sunt în partea de vest: 741 de contaminări.

Care este cauza deceselor și a infectărilor mari de leptospiroză din Fiji

Ministerul Sănătății consideră responsabilă de situație starea vremii. Au fost foarte multe precipitații în ultimele luni.

Între timp, locuitorii din Fiji sunt sfătuiți să aibă grijă de sănătatea lor, luând toate măsurile de precauție. , prin urină.

Leptospiroza este purtată de vaci, șobolani, vaci, oi și câini. în timpul scăldatului în apă, de exemplu.

”Leptospiroza este o boala larg raspandita in toate zonele globului, infecto-contagioasa, ceafecteaza atat mamiferele domestice si salbatice, cat si omul. Boala se manifesta prin simptomediferite in functie de serotipul infectant. Este cauzata de germeni din genul Leptospira, manifestata clinic prin stari de septicemie, icter, hemoglobinurie, tulburari nervoase, renale, iar la femeilegestante poate provoca avorturi. Leptospirozele constituie un grup de boli infectioase datorate unor agenti patogeni denumitileptospire din familia Spirochaetaceae.

Sursa de infectie o constituie sobolanii, soarecii si rozatoarele, vitele, porcii, oile si omul bolnav. Leptospirele se elimina in mediu prin urina, infectand solul, bazinele de apa si produsele alimentare. Oamenii se imbolnavesc in timpul scaldatului in ape infectate, in timpul lucrarilor agricole pe terenuri umede etc. Microbul patrunde in organism prin piele, prin mucoasele nazale sau oculare. Ajunsi in organism, microbii patrund in sange unde se imultesc si apoi trec in diverse organe – rinichi, ficat, inima, plamani, etc.

Transmiterea leptospirelor se realizeaza mai usor in perioadele calde si umede ale anului, cand germenii gasesc conditii mai bune de supravietuire in mediul ambiant si cand contactul omului si al cainilor cu apele infectate se realizeaza intr-o masura mai mare. De obicei, boala apare ca urmare a contactului cu apa in care a ajuns urina animalelor bolnave de leptospiroza sau purtatoare de bacterii din genul Leptospira. Foarte des se inbolnavesc muncitorii de la ferme, abatoare si cei care prelucreaza pielea animalelor”, potrivit