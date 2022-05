Debut senzațional al lui Giani Kiriță în cușca de MMA! Fostul căpitan dinamovist l-a făcut K.O. pe „Burlacul” Andi Constantin

Promoția RXF a revenit în forță cu o nouă gală în care . Evenimentul „Superstar Edition” i-a avut ca protagoniști în co-main event pe Giani Kiriță (45 de ani) și pe Andi Constantin (31 de ani).

Giani Kiriță vs. Andi Constantin, co-main event-ul galei RXF Superstar Edition

Un obișnuit al show-urilor TV, Giani Kiriță nu putea sta departe de cușca de MMA. Fost star la Exatlon, legenda lui Dinamo a acceptat provocarea lui Andi Constantin, care s-a consacrat la emisiunile „Insula iubirii” și „Burlacul”.

Între Kiriță și Constantin este o diferență de 14 ani. Dacă fostul fundaș a agățat ghetele în cui în urmă cu un deceniu, „Burlacul” este un sportiv de performanță. Andi practică fitnessul și participă la concursuril profesioniste de culturism, acolo unde a cucerit deja o serie de titluri importante.

Cu toate acestea, „câinele” nu i-a dat nicio șansă mult mai tânărului său adversar. Kiriță nu doar că l-a învins pe Andi, dar a făcut-o și înainte de limită, printr-un K.O. reușit cu un procedeu spectaculos.

„Câinele” și „Burlacul”, înțepături înaintea luptei

Înainte să se bată în RXF Superstar Edition, Giani Kiriță și Andi Constantin au fost invitați în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, și . „Burlacul” a debordat de optimism, deși dinamovistul i-a transmis că îl va învinge în ciuda faptului că e mai bâtrân decât el cu aproape 15 ani.

„Sunt pregătit pentru victorie. Nu plec cu gândul că o să pierd. M-am antrenat foarte bine. În primul rând, vreau să promovăm acest sport. E o provocare.

Am făcut multe sporturi înainte. Am făcut fotbal. Am cochetat cu mai multe. Am făcut kempo la un moment dat. Mă pasionează sportul de contact”, a declarat Andi Constantin la