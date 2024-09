2-0 chiar e cel mai periculos scor pentru Dinamo! ”Câinii” au pierdut 5 puncte după ce au avut două goluri avantaj. Puteau fi lideri

Dinamo a arătat pentru a doua oară de la începutul campionatului că 2-0 este cel mai periculos scor atunci când îl au pe tabelă. Alb-roșiii ar fi fost lideri în SuperLiga dacă nu pierdeau cinci puncte în meciurile cu CFR Cluj și FC Botoșani, pe care le-au condus cu 2-0 însă au scăpat victoria din mână. Cu 22 de puncte Dinamo era pe primul loc, la egalitate cu U Cluj.

În prima etapă, Dinamo s-a desprins la două goluri în Gruia, prin reușitele lui Cătălin Cîrjan (14) și Hakim Abdallah (34), dar n-a putut să gestioneze avantajul de pe tabelă. . Ciprian Deac a redus din handicap în minutul 42, din penalty, Bîrligea a egalat (52), iar Tachtsidis a stabilit scorul final în prelungiri, minutul 90+3.

Dinamoviștii n-au învățat din greșeli și au comis-o și cu FC Botoșani, vineri, 27 septembrie, pe Arcul de Triumf, în etapa a 11-a din SuperLiga. ”Câinii” au condus din nou cu 2-0, grație golurilor marcate de Selmani (28) și Politic (70), dar au scăpat iar printre degete victoria.

, prin reușitele lui Lorand Fulop (76), pe contraatac, și Eduard Florescu, minutul 85, dintr-un penalty comis de Golubuvic, după ce portarul sloven a ieșit greșit pe o centrare și l-a făcut KO pe Kaprof.

Nu se poate întâmpla așa ceva pe teren propriu. Să conduci cu 2-0 și să primești două goluri, este inacceptabil. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am fost pe teren și nu am văzut golurile, totul s-a întâmplat foarte repede. Nu este un punct câștigat, pentru că noi am pierdut două puncte azi. Nu este în regulă să te relaxezi așa, campionatul acesta este prea echilibrat” – Astrit Selmani, atacant Dinamo