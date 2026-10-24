2 milioane de euro pentru Târnovanu din Serie A!

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Ștefan Târnovanu (26 de ani) ar fi putut ajunge în Serie A! Titularul din poarta FCSB-ului s-a aflat în atenția celor de la Udinese, iar friulanii au luat în calcul transferul său pentru 2.000.000 de euro. Giovanni Becali (74 de ani) a oferit toate detaliile, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Ștefan Târnovanu putea ajunge la o echipă din Serie A

Giovanni Becali a explicat că interesul lui Udinese pentru Ștefan Târnovanu era strâns legat de situația lui Răzvan Sava, fotbalist împrumutat în prezent de italieni la Universitatea Craiova. Friulanii îl transferaseră pe fostul portar al lui CFR Cluj pentru 2,5 milioane de euro, însă au luat în calcul și

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„(n.r. – Ce se întâmplă cu Sava?) Sava se întoarce la Udine. Udine a dat 2.000.000 de euro când l-a luat de la CFR Cluj. A jucat bine un an de zile. A fost titular un an și ceva. După care Udinese a intrat cu mine în discuții pentru Târnovanu și așteptau să îl dea Sava și să îl ia pe Târnovanu. Tot 2.000.000 dădeau și pe Târnovanu. Eu, acolo, vorbesc cu domnul Vagheggi.

La Udine nu poți vorbi decât cu domnul Vagheggi. Cine vine și pleacă de la Udine trebuie să vorbească cu domnul Vagheggi. E un intermediar, care e omul clubului. Cu el am vorbit de nenumărate ori. După ce a apărat el, nu a jucat câteva etape, a început să mai greșească și am vorbit cu ei. Lui Gigi Becali nu i-am spus. Doar se vorbea de 2.000.000 de euro. Era un preț mic pentru el. Târnovanu era în formă atunci. Acum se poate discuta”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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Răzvan Sava pleacă în iarnă de la Craiova

Răzvan Sava a ajuns la U Craiova în Bănie, în vară, Giovanni Becali a explicat că Udinese controlează situația contractuală a fotbalistului și a sugerat că gruparea din Serie A ar fi luat măsuri pentru a-și proteja investiția înainte de împrumut: „Sava e împrumutat, mai are un an, mi se pare. Eu cred că Udinese, înainte să-l împrumute, i-au mai adăugat un an-doi. Cu cei de acolo nu poți face ce vrei tu. El are contract de câteva sute de mii de euro acolo, se întoarce în Italia. Sava pleacă de la Craiova în iarnă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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