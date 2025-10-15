20.000.000 de euro! Fostul patron din fotbalul românesc anunță investiții colosale în Brașov

din 1992 și până în 2013, , club cu care a și câștigat două campionate.

George Copos, fostul patron de la Rapid, investiție de 20 de milioane de euro la Brașov

Acum, după ce a stat o perioadă în închisoare, în urma arestărilor făcute în „Dosarul Transferurilor”, fostul politician e gata să-și reia investițiile și a pregătit o sumă uriașă, 20 de milioane de euro, pe care o va folosi la Brașov. Concret, acesta redeschide Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, după ce firma sa, ANA Teleferic, s-a ocupat de modernizări. Toată investiția urmează să ducă la suma menționată mai sus, iar începând cu data de 19 octombrie, aceste două repere turistice vor fi redeschise publicului.

„Această investiţie este mai mult decât un proiect de modernizare, este o moştenire pe care o lăsăm Braşovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al oraşului şi, în acelaşi timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect faţă de istorie şi cu viziune pentru generaţiile care vin”, a declarat George Copos, citat de

Se pare că numai Telecabina Tâmpa, care funcționează acum cu o nouă instalație, realizată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa – Doppelmayr, a costat 8 milioane de euro. Aceasta poate asigura acum transportul a 25 de persoane pe cursă, iar astfel zilnic ar putea să găzduiască nu mai puțin de 6000 de turiști dornici de aventură și de peisaje extraordinare.

Cum s-a descurcat Rapid în vremea lui George Copos

Sub conducerea lui George Copos, Rapid București a cunoscut un reviriment semnificativ, atât în competiţiile interne, cât și pe plan european. Copos a preluat clubul la începutul anilor ’90, într-o perioadă în care echipa era într-o situație dificilă financiară şi organizatorică. Sub tutela sa, Rapid a câștigat de două ori titlul de campioană a României – în sezoanele 1998-1999 și 2002-2003. Mai mult, clubul a strâns patru Cupe ale României (în 1998, 2002, 2006, 2007) și tot atâtea Supercupe (1999, 2002, 2003, 2007), ceea ce i-a consolidat statutul de forță în fotbalul românesc.

Ce performanțe a înregistrat Rapid sub patronatul lui George Copos

Pe plan european, Rapid sub Copos a reuşit performanțe notabile. Cel mai important moment a fost parcursul din sezonul 2005-2006 al Cupei UEFA, când echipa a ajuns până în sferturile competiției, trecând de formații puternice precum Feyenoord, Hertha Berlin sau Hamburger SV. Acolo a fost oprită de Steaua București, care deși nu a învins trupa vișinie, fiind două egaluri, 1-1, în Giulești, și 0-0, pe Lia Manoliu, roș-albaștrii au beneficiat de regula golului în deplasare și s-au calificat.