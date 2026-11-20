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Așa a început unul dintre cele mai interesante conflicte din lumea afacerilor din România, în care au fost implicați doi oameni cu legături importante în fotbalul românesc.

Primul personaj implicat este Gruia Stoica, și care a contribuit ulterior cu 25.000 de euro la prima lui Dinamo pentru barajul cu Universitatea Cluj din mai 2022. Acesta a încercat să preia Popeci Utilaj Greu din Craiova, deținută de Constantin Popeci, cel care la mijlocul anilor 90, când clubul era condus de George Ilinca. Acesta ar fi deținut, la un moment dat, 25% din acțiunile grupării din Oltenia, însă acesta s-a retras după doar un an.

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Tranzacția nu s-a mai realizat, dar disputa a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție, care abia acum a dat un verdict definitiv. Povestea începe pe 8 februarie 2024, când Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, și Constantin Popeci s-au întâlnit într-un restaurant pentru a discuta vânzarea uzinei din Craiova. La un moment dat, cei doi oameni de afaceri au început să noteze pe șervețel condițiile în care tranzacția ar urma să fie realizată. La masă, a existat și o a treia persoană, cea care a intermediat întâlnirea dintre Gruia și Popeci.

Ce-au scris Gruia și Popeci pe șervețel?

Potrivit documentelor judiciare consultate de , pe hârtie au fost trecute 5 milioane de euro pentru acțiunile fabricii, aproximativ 2 milioane de euro pentru capitalul de lucru, transferarea garanțiilor către grupul Grampet și acordarea unui procent de 10% din profit către vânzător pentru următorii trei ani. Discuțiile au continuat pe e-mail, telefon și WhatsApp, apoi au fost redactate inclusiv proiecte de contract. Singura problemă a fost că tranzacția nu s-a mai realizat.

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În martie 2025, Grampet Logistics, companie redenumită ulterior GP Yronstone Capital, a solicitat instanței o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Mai exact, Gruia Stoica încerca să obțină prin intermediul judecătorilor fabrica pe care acesta considera că o negociase deja și asupra căreia ajunsese la un acord.

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Miza economică era una uriașă. Mult peste cele 5 milioane scrise pe șervețel. Potrivit calculelor realizate în instanță de avocații lui Constantin Popeci, valoarea totală a operațiunii depășea 20 de milioane de euro, dacă erau incluse investițiile, capitalul de lucru, creditele bancare și celelalte obligații financiare ale uzinei.

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Tranzacția care i-a dat planurile peste cap lui Gruia Stoica

În timp ce disputa cu Grampet prindea contur, Constantin Popeci a ajuns la o înțelegere cu alți investitori. În martie 2024, acesta a vândut 89,42% din acțiunile uzinei pentru aproximativ 16 milioane de euro. Cumpărători au fost Serghei Glinka, prin Automecanica SKB Property, Andrei Scobioală și Dorin Iacob.

Tranzacția a ajuns în punctul în care a intrat sub analiza Consiliului Superior de Apărare a Țării (CSAT). Glinka a avut legături importante cu industria feroviară din Rusia, inclusiv cu producătorul Transmashholding. Din acest motiv, uzina își extinsese obiectivul de activitate și către producția de vehicule militare. Conținutul avizului CSAT nu a fost făcut public.

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În 2025, Automecanica SKB Property și-a retras notificarea privind preluarea uzinei, după mai bine de un an de verificări. Reprezentanții societății au explicat că nu vor renunța la achiziția fabricii, ci doar vor reformula cererea după ce mai mulți acționari minoritari s-au retras. Noii investitori au anunțat planurile de dezvoltare a fabricii, cu investiții de peste 50 milioane de euro și aproximativ 1.000 de locuri de muncă. Acestea au rămas, momentan, la stadiu de obiective.

Decizia definitivă de la Curtea Supremă

Gruia Stoica nu a renunțat la pretențiile sale și a continuat procesul, însă a pierdut atât la Tribunalul Dolj, cât și la Curtea de Apel Craiova. Argumentul instanțelor a fost că înscrisul de pe șervețel putea constitui un mijloc de probă, dar nu stabilea suficient de clar toate condițiile necesare pentru încheierea unui contract obligatoriu.

Ultima încercare a venit la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe 18 noiembrie 2026, judecătorii au respins definitiv recursul companiei GP Yronstone Capital, menținând soluțiile anterioare. Întrebat despre deznodământul procesului, omul de afaceri a avut o reacție scurtă: „S-au făcut greșeli”. Astfel, o negociere începută la restaurant, cu un șervețel pe post de suport pentru calcule, s-a transformat într-un litigiu de aproape trei ani, încheiat în defavoarea omului de afaceri care spera să preia uzina din Craiova.