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Universitatea Craiova are o misiune foarte complicată joi, de la ora 19:45 a României, când va juca pe terenul lui Brighton în etapa cu numărul 4 din faza ligii. O victorie în această deplasare poate aduce însă o sumă importantă echipei lui Mihai Rotaru, dar mai ales jucătorilor.

Jucătorii Universității Craiova pot da o lovitură financiară dacă bat Brighton în Conference League

și 133.000 de euro pentru fiecare remiză. Marcel Pușcaș a vorbit în direct despre un posibil scenariu la echipa din Bănie, în care patronul Mihai Rotaru ar putea distribui 400.000 de euro, în cazul unei victorii, în părți egale către jucătorii săi, fiecare primind astfel o primă consistentă în urma deplasării din Anglia. „Misiune grea pentru Craiova. Am înțeles că sunt 400.000 euro premiu de la UEFA, în caz de victorie. Acum, dacă domnul Rotaru ar spune „Hai să împărțim banii ăștia în caz de victorie jucătorilor” ar rezulta cam 25.000 de euro primă de meci pentru fiecare, nu?”, a spus inițial Marcel Pușcaș.

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Marcel Pușcaș a subliniat importanța primelor de meci. Cum s-au schimbat acestea, dar mai ales mentalitatea fotbaliștilor

Parcursul oltenilor până acum în faza principală din Conference League a înregistrat două victorii (2-0 cu Egnatia și 3-1 cu Inter Escaldes) și o remiză cu Getafe (scor 1-1). Astfel, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Marcel Pușcaș a vorbit ulterior despre diferențele majore dintre fotbalul din prezent și cel din trecut. Experimentatul om de fotbal a subliniat că jucătorii actuali nu mai prezintă interes pentru primele de joc, având deja salarii de bază mult mai mari, în comparație cu cei din urmă cu 25-30 de ani, care luptau până în ultimul minut pentru a pune mâna ulterior pe mai mulți bani.

„Pentru banii ăștia, 25.000 de euro, pe vremuri, când mai jucam și noi fotbal și când salariile erau mici și primele erau mari, se ascuțeau crampoanele, știi? Se puneau la polizor, nu dormeai vreo două nopți înainte, te băteai cu ei înainte, pe vestiar, pe culoare, pe acolo și dădeai mai mult din tine. Când e moda asta în România, cu salariile mari și primele insignifiante, îi doare la bască de primele de meci. Nu știu dacă e bine pentru România!

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Afară, salariul e bază, joc, nu joc, am salariul asigurat, accidentat, neaccidentat. Păi nu era așa! Dacă nu jucai și erai și accidentat, nu luai prime! Și primele pe vremuri erau mai mari decât salariul. Se vedea atunci ambiția. Jucătorii de astăzi nu mai au nevoie de această ambiție și merg pe marea valoare pe care o au și ea decide până la urmă. Valoarea individuală și colectivă totodată. Sunt curios. Deci 20.000 de euro primă de jucător. Screciu, dacă bate diseară, are 20.000 de euro în plus față de salariu!”, a conchis Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

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Oltenii mai au de disputat două partide în faza ligii (10 decembrie 2026, deplasare cu Kairat Almaty și 17 decembrie 2026, acasă cu FC Copenhaga). Fiecare victorie poate aduce încă 400.000 de euro în conturile clubului. Universitatea Craiova și-a asigurat 4.803.000 de euro din premiile UEFA, înainte de disputarea ultimelor etape. Cea mai mare parte a sumei provine din calificarea în faza ligii (3,17 milioane de euro).