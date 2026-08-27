Sport

20.000 de oameni la debutul eroului de la Cupa Mondială și un nou record stabilit doar prin prezența pe teren

Una dintre figurile Cupei Mondiale a jucat primul meci la noua sa echipă, care l-a transferat pentru a profita de popularitatea sa uriașă, care a crescut în timpul turneului final
Catalin Oprea
27.08.2026 | 11:30
20000 de oameni la debutul eroului de la Cupa Mondiala si un nou record stabilit doar prin prezenta pe teren
SPECIAL FANATIK
Vozinha (dreapta) a debutat la Colo Colo FOTO instagram
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După trei săptămâni de așteptare, de la prezentarea sa spectaculoasă, portarul capverdian Vozinha, care a făcut senzație la Cupa Mondială, și-a făcut debutul oficial în poarta chilienilor de la Colo Colo.

Vozinha a debutat la Colo Colo

Portarul, devenit una dintre legendele World Cup, a început ca titular în victoria echipei sale, scor 3-0, împotriva formației Unión Española, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei. Peste 20.000 de fani au fost pe stadion, pentru a-l vedea pe fotbalistul african, care a adăugat primul capitol al acestei noi și exotice aventuri în America de Sud.

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Chilienii au făcut atmosferă de zile mari, demnă de o zi plină de așteptări mari. După ce a așteptat trei meciuri pe banca de rezerve, cu Gabriel Maureira, în vârstă de 19 ani, ca titular incontestabil, antrenorul Fernando Ortiz a ales să-i ofere lui Vozinha șansa primului meci, o decizie care a stabilit imediat un record.

A devenit cel mai bătrân fotbalist el echipei sale

Pentru că, la 40 de ani și 84 de zile, Vozinha l-a depășit pe Justo Villar din Paraguay (39 de ani și 118 zile) și a devenit cel mai în vârstă jucător care a jucat un meci din Copa Chile în tricoul celor de la Colo Colo.

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Vozinha a reușit să-și păstreze poarta intactă fără prea multe probleme. În minutul 22, când argentinianul Maximiliano Romero a deschis scorul, camerele tv l-au surprins pe Vozinha sărbătorind decent și limitându-se la aplauze cu brațele ridicate.

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Petrecerea echipei sale a fost conturată de reușitele lui Marcos Bolados și Felipe Raipán, care au contribuit la scorul final. După meci, Vozinha a fost aplaudat la scenă deschisă de noii săi fani. Colo Colo, una dintre cele mai cunoscute echipe din America de Sud, este liderul incontestabil al campionatului din Chile, cu 49 de puncte, la 13 puncte înaintea echipei Universidad de Chile, aflată pe locul doi.

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Capverdianul are o popularitate uriașă

Vozinha, care a plecat de la echipa portugheză de ligă secundă Chaves înainte de Cupa Mondială, a fost votat în echipa ideală a Cupei Mondiale aleasă de fani FIFA, după ce a ajutat debutanta Capul Verde să țină în șah Spania, viitoarea campioană.

Vozinha a debutat la profesioniști abia la 25 de ani. Și-a început cariera la Batuque, în țara natală, apoi a ajuns la CS Mindelense, Progresso și Zimbru Chișinău. După ce a stat trei luni fără echipă, portarul a ajuns în Portugalia în august 2016, la Gil Vicente. Au urmat AEL Limassol, Trencin și Chaves.

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Numele său real este Josimar Jose Evora Dias, iar porecla Vozinha înseamnă bunică, în limba portugheză. Popularitatea lui a crescut uluitor în timpul Cupei Mondiale, doar în noaptea meciului cu Spania, când a avut șapte intervenții salvatoare, el înregistrând 1,2 milioane de următori, în plus, pe instagram.

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